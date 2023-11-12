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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Тигре
1:0
Второй тайм: 84'
Платенсе
0'
1:0
12' Гол
Парадела Хосе
39' Желтая карточка
Парадела Хосе
42' Желтая карточка
Martin Garay
59' Красная карточка
Gaston Suso

Ход матча

12'
Парадела Хосе
(Nicolas Reniero)
1:0
17'
 
Nicolas Morgantini
Raul Lozano
39'
Парадела Хосе
 
42'
Martin Garay
 
46'
 
Luciano Ferreyra
Gonzalo Valdivia
46'
 
Facundo Russo
Ciro Rius
59'
 
Gaston Suso
69'
 
Miguel Jacquet
Agustin Ocampo
77'
Blas Armoa
Ezequiel Forclaz
 
77'
Cristian Zabala
Меносси Лукас
 
Прогноз на матч от Liveresult
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30
Рохас
Сантьяго
24
Martin
Garay
3
Рохас
Роберт
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
32
Парадела
Хосе
10
Меносси
Лукас
15
Agustin
Cardozo
28
Молинас
Аарон
26
Ezequiel
Forclaz
38
Nicolas
Reniero
12
Ramiro
Macagno
2
Raul
Lozano
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
10
Agustin
Ocampo
14
Leonel
Picco
11
Nicolas
Castro1
21
Ciro
Rius
77
Ronaldo
Martinez
40
Gonzalo
Valdivia
Тигре
4-4-2
Платенсе
4-3-3

История личных встреч

Тигре
Платенсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
3:0
КПЛ
4:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
0

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brian Abel Luciatti 2 0.15
Ezequiel Forclaz 2 0.15
Nicolas Reniero 1 0.08
Парадела Хосе 1 0.08
Рохас Роберт 1 0.08
Cristian Zabala 1 0.08
Martin Garay 0 0
Кастро Алексис 0 0
Agustin Cardozo 0 0
Молинас Аарон 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Martinez 2 0.15
Maximiliano Zalazar 2 0.15
Nicolas Castro1 2 (1) 0.15
Agustin Ocampo 1 0.08
Ciro Rius 1 0.08
Ignacio Vazquez 1 0.08
Nicolas Morgantini 1 0.08
Nicolas Servetto 1 (1) 0.08
Luciano Ferreyra 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меносси Лукас 3 0
Sebastian Prieto 3 0
Sebastian Prediger II 3 0
Рохас Роберт 2 0
Рохас Сантьяго 2 0
Martin Garay 2 0
Парадела Хосе 2 0
Sebastian Medina 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Лопес Ренцо 1 0
Brian Abel Luciatti 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Молинас Аарон 1 0
Martin Ortega 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 3 1
Gaston Suso 3 1
Agustin Ocampo 3 0
Nicolas Castro1 3 0
Franco Diaz 3 0
Ramiro Macagno 2 0
Nicolas Servetto 2 0
Juan Infante 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Росси Иван 1 0
Miguel Jacquet 1 0
Leonel Picco 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Платенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5
Тигре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Платенсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
5
Тигре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Платенсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
2
50%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
5
42%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
4
36%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0
Платенсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2

Результаты матчей

Тигре
Платенсе

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Тигре
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
7
5
1
11
1.5
4
8
1
11
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Уракан
 13 7 2 4 17 - 11 23
3.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
4.
Колон
 13 6 2 5 18 - 14 20
5.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
6.
Банфилд
 12 5 4 3 9 - 6 19
7.
Велес Сарсфилд
 13 5 4 4 14 - 13 19
8.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 3 6 13 - 19 15
11.
Тальерес Кордоба
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Арсенал Саранди
 13 3 4 6 9 - 13 13
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
4.
Бельграно
 12 4 6 2 15 - 13 18
5.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
6.
Платенсе
 0:1 13 4 4 5 11 - 16 16
7.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Бока Хуниорс
 1:0 13 4 3 6 15 - 15 15
10.
Тигре
 1:0 13 4 3 6 8 - 11 15
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 2 9 2 9 - 11 15
12.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
13.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Банфилд
 6 3 2 1 7 - 3 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
2.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 0:1 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 6 3 2 1 11 - 9 11
5.
Бока Хуниорс
 1:0 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
7.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
8.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Тигре
 1:0 7 2 3 2 3 - 4 9
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
12.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 6 2 1 3 4 - 5 7
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
11.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
3.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 1:0 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 1:0 6 1 1 4 8 - 9 4
13.
Платенсе
 0:1 7 1 1 5 6 - 14 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Ланус Jose Maria Canale 3 1
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Тигре
Ничья
Платенсе
1.94
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