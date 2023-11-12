Тур: 13.
0'
1:0
12' ГолПарадела Хосе
39' Желтая карточкаПарадела Хосе
42' Желтая карточкаMartin Garay
59' Красная карточкаGaston Suso
Ход матча
12'
1:0
39'
42'
59'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Martin
Garay
14
Leonel
Picco
21
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ciro RiusНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Тигре
Платенсе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
0
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brian Abel Luciatti
|2
|0.15
|Ezequiel Forclaz
|2
|0.15
|Nicolas Reniero
|1
|0.08
|Парадела Хосе
|1
|0.08
|Рохас Роберт
|1
|0.08
|Cristian Zabala
|1
|0.08
|Martin Garay
|0
|0
|Кастро Алексис
|0
|0
|Agustin Cardozo
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Martinez
|2
|0.15
|Maximiliano Zalazar
|2
|0.15
|Nicolas Castro1
|2 (1)
|0.15
|Agustin Ocampo
|1
|0.08
|Ciro Rius
|1
|0.08
|Ignacio Vazquez
|1
|0.08
|Nicolas Morgantini
|1
|0.08
|Nicolas Servetto
|1 (1)
|0.08
|Luciano Ferreyra
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меносси Лукас
|3
|0
|Sebastian Prieto
|3
|0
|Sebastian Prediger II
|3
|0
|Рохас Роберт
|2
|0
|Рохас Сантьяго
|2
|0
|Martin Garay
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Sebastian Medina
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Лопес Ренцо
|1
|0
|Brian Abel Luciatti
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ciro Rius
|3
|1
|Gaston Suso
|3
|1
|Agustin Ocampo
|3
|0
|Nicolas Castro1
|3
|0
|Franco Diaz
|3
|0
|Ramiro Macagno
|2
|0
|Nicolas Servetto
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Росси Иван
|1
|0
|Miguel Jacquet
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Платенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
5
Тигре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Платенсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
5
Тигре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Платенсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
2
50%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
5
42%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
4
36%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0
Платенсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2
Результаты матчей
Тигре
Платенсе
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Тигре
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
75
111
48
111
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|2.
|13
|5
|6
|2
|18 - 15
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|4.
|12
|4
|6
|2
|15 - 13
|18
|5.
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|6.
|0:1
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|7.
|12
|3
|6
|3
|8 - 7
|15
|8.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|9.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|10.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|8 - 11
|15
|11.
|13
|2
|9
|2
|9 - 11
|15
|12.
|13
|3
|5
|5
|12 - 13
|14
|13.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|14.
|13
|2
|5
|6
|8 - 13
|11
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|3.
|0:1
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|5.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|3 - 4
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|14.
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|2
|5
|0
|10 - 7
|11
|2.
|7
|2
|4
|1
|3 - 2
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|4.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 5
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|6.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|7.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|12.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|8 - 9
|4
|13.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5
|Ланус
|Jose Maria Canale
|3 1
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|6