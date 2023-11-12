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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Тигре
1:1
Конец матча
Платенсе
0'
1:0
12' Гол
Парадела Хосе
39' Желтая карточка
Парадела Хосе
42' Желтая карточка
Martin Garay
59' Красная карточка
Gaston Suso
1:1
89' Гол
Ronaldo Martinez
90' Желтая карточка
Ronaldo Martinez
90'+6
30
Рохас
Сантьяго
24
Martin
Garay
3
Рохас
Роберт
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
32
Парадела
Хосе
10
Меносси
Лукас
15
Agustin
Cardozo
28
Молинас
Аарон
26
Ezequiel
Forclaz
38
Nicolas
Reniero
12
Ramiro
Macagno
2
Raul
Lozano
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
10
Agustin
Ocampo
14
Leonel
Picco
11
Nicolas
Castro1
21
Ciro
Rius
77
Ronaldo
Martinez
40
Gonzalo
Valdivia
Тигре
4-4-2
Платенсе
4-3-3

История личных встреч

Тигре
Платенсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
3:0
КПЛ
4:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
0

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brian Abel Luciatti 2 0.15
Ezequiel Forclaz 2 0.15
Nicolas Reniero 1 0.08
Парадела Хосе 1 0.08
Рохас Роберт 1 0.08
Cristian Zabala 1 0.08
Martin Garay 0 0
Кастро Алексис 0 0
Agustin Cardozo 0 0
Молинас Аарон 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Martinez 3 0.23
Maximiliano Zalazar 2 0.15
Nicolas Castro1 2 (1) 0.15
Agustin Ocampo 1 0.08
Ciro Rius 1 0.08
Ignacio Vazquez 1 0.08
Nicolas Morgantini 1 0.08
Nicolas Servetto 1 (1) 0.08
Luciano Ferreyra 0 0
Mateo Pellegrino 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меносси Лукас 3 0
Sebastian Prieto 3 0
Sebastian Prediger II 3 0
Рохас Роберт 2 0
Рохас Сантьяго 2 0
Martin Garay 2 0
Парадела Хосе 2 0
Sebastian Medina 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Лопес Ренцо 1 0
Brian Abel Luciatti 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Молинас Аарон 1 0
Martin Ortega 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 3 1
Gaston Suso 3 1
Agustin Ocampo 3 0
Nicolas Castro1 3 0
Franco Diaz 3 0
Ramiro Macagno 2 0
Nicolas Servetto 2 0
Juan Infante 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Росси Иван 1 0
Ronaldo Martinez 1 0
Miguel Jacquet 1 0
Leonel Picco 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Платенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
6
Тигре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Платенсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
5
Тигре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Платенсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
40%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
60%
5
38%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
13%
4
31%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
17%
3
20%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
5
42%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0
Платенсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2

Результаты матчей

Тигре
Платенсе

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 50%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

Тигре
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
5
1
12
1.5
4
9
1
12
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Уракан
 13 7 2 4 17 - 11 23
3.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 13 6 5 2 13 - 8 23
4.
Колон
 13 6 2 5 18 - 14 20
5.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
6.
Банфилд
 0:0 13 5 5 3 9 - 6 20
7.
Велес Сарсфилд
 13 5 4 4 14 - 13 19
8.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 3 6 13 - 19 15
11.
Тальерес Кордоба
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Арсенал Саранди
 13 3 4 6 9 - 13 13
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
4.
Бельграно
 0:0 13 4 7 2 15 - 13 19
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 16 17
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 15 15
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 2 9 2 9 - 11 15
11.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Унион Санта-Фе
 0:0 13 2 8 3 8 - 9 14
13.
Тигре
 13 3 4 6 8 - 12 13
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 7 3 3 1 6 - 2 12
7.
Банфилд
 0:0 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
2.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 0:0 7 3 3 1 11 - 9 12
5.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
7.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
8.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Унион Санта-Фе
 0:0 6 1 5 0 3 - 2 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 7 1 4 2 3 - 5 7
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 0:0 7 2 3 2 2 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
11.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
3.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 0:0 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Унион Санта-Фе
 0:0 7 1 3 3 5 - 7 6
11.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
12.
Платенсе
 7 1 2 4 7 - 14 5
13.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Ланус Jose Maria Canale 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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