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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Бельграно
0:0
Второй тайм: 48'
Унион Санта-Фе
0'
12' Желтая карточка
Mariano Mino
19' Желтая карточка
Marcos Mosqueira
39' Желтая карточка
Пас Николас
46' Желтая карточка

Ход матча

12'
Mariano Mino
 
19'
 
Marcos Mosqueira
39'
 
Пас Николас
46'
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Бельграно
Ничья
Унион Санта-Фе
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
40
Mariano
Moreno
22
Matias
Ibacache
5
Santiago
Longo
7
Lautaro
Tello
16
Эстебан
Ролон
8
Mariano
Mino
12
Ulises
Sanchez
9
Lucas
Passerini
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
32
Пас
Николас
2
Franco
Calderon
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
10
Kevin
Zenon
7
Mauro
Luna
Diale
17
Marcos
Mosqueira
20
Mateo
Del
Blanco
33
Орсини
Николас
9
Хавьер
Моралес
Бельграно
4-1-4-1
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Бельграно
Унион Санта-Фе

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:3
ТМК
0:2
С
0:0
С
1:1
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:0
ПА
1:0
ПА
0:0
НБ
3:2
НБ
0:3
НБ
0:0
НБ
0:1

Голы

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

1
1.56

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.4

Среднее время на гол

270
225

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

0.57
1.14

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

157
78

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Passerini 7 (1) 0.54
Ulises Sanchez 2 0.15
Juan Barinaga 2 0.15
Matias Marin 1 0.08
Эстебан Ролон 1 0.08
Alejandro Rebola 1 0.08
Facundo Lencioni 1 0.08
Чаварриа Пабло 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 4 0.31
Kevin Zenon 1 0.08
Орсини Николас 1 0.08
Mauro Luna Diale 1 0.08
Marcos Mosqueira 1 0.08
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0
Jerome Domina 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Passerini 4 0
Nahuel Losada 4 0
Matias Marin 4 0
Годой Эрик 2 1
Alejandro Rebola 3 0
Santiago Longo 2 0
Juan Barinaga 2 0
Facundo Lencioni 2 0
Lucas Diarte 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Mariano Mino 1 0
Ibrahim Hesar 1 0
Каштру Томаш 1 0
Ulises Sanchez 1 0
Mariano Moreno 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Calderon 6 1
Пас Николас 7 0
Корвалан Клаудио 3 0
Marcos Mosqueira 3 0
Federico Vera 2 0
Jerome Domina 2 0
Tomas Gonzalez 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Tiago Banega 1 0
Kevin Zenon 1 0
Patricio Tanda 1 0

Результаты матчей

Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
2
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Унион Санта-Фе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
Бельграно
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Унион Санта-Фе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
4
27%
3
38%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
8%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2
Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1
Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1

Результаты матчей

Бельграно
Унион Санта-Фе

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
5
7
1.5
1
11
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Уракан
 13 7 2 4 17 - 11 23
3.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 13 6 5 2 13 - 8 23
4.
Колон
 13 6 2 5 18 - 14 20
5.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
6.
Банфилд
 0:0 13 5 5 3 9 - 6 20
7.
Велес Сарсфилд
 13 5 4 4 14 - 13 19
8.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 3 6 13 - 19 15
11.
Тальерес Кордоба
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Арсенал Саранди
 13 3 4 6 9 - 13 13
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
4.
Бельграно
 0:0 13 4 7 2 15 - 13 19
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 16 17
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 15 15
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 2 9 2 9 - 11 15
11.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Унион Санта-Фе
 0:0 13 2 8 3 8 - 9 14
13.
Тигре
 13 3 4 6 8 - 12 13
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 7 3 3 1 6 - 2 12
7.
Банфилд
 0:0 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
2.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 0:0 7 3 3 1 11 - 9 12
5.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
7.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
8.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Унион Санта-Фе
 0:0 6 1 5 0 3 - 2 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 7 1 4 2 3 - 5 7
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 0:0 7 2 3 2 2 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
11.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
3.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 0:0 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Унион Санта-Фе
 0:0 7 1 3 3 5 - 7 6
11.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
12.
Платенсе
 7 1 2 4 7 - 14 5
13.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Ланус Jose Maria Canale 3 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Пас Николас получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Joaquin Mosqueira получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Mariano Mino получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Унион Санта-Фе
3.05
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2.00
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4.50
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