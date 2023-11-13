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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Бельграно
4:1
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
12' Желтая карточка
Mariano Mino
19' Желтая карточка
Marcos Mosqueira
39' Желтая карточка
Пас Николас
46' Желтая карточка
Juan Barinaga
51' Вторая желтая карточка
Marcos Mosqueira
1:0
63' Гол
Lucas Passerini
1:1
65' Гол
Franco Pardo
2:1
70' Гол
Juan Barinaga
2:1
79' Не забитый пенальти
Lucas Passerini
3:1
86' Гол
Хара Франко
4:1
89' Гол
Lucas Passerini
90'+4
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
40
Mariano
Moreno
22
Matias
Ibacache
5
Santiago
Longo
7
Lautaro
Tello
16
Эстебан
Ролон
8
Mariano
Mino
12
Ulises
Sanchez
9
Lucas
Passerini
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
32
Пас
Николас
2
Franco
Calderon
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
10
Kevin
Zenon
7
Mauro
Luna
Diale
17
Marcos
Mosqueira
20
Mateo
Del
Blanco
33
Орсини
Николас
9
Хавьер
Моралес
Бельграно
4-1-4-1
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Бельграно
Унион Санта-Фе

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:3
ТМК
0:2
С
0:0
С
1:1
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:0
ПА
1:0
ПА
0:0
НБ
3:2
НБ
0:3
НБ
0:0
НБ
0:1

Голы

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

1
1.56

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.4

Среднее время на гол

270
225

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

0.57
1.14

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

157
78

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Passerini 9 (1) 0.69
Juan Barinaga 3 0.23
Ulises Sanchez 2 0.15
Matias Marin 1 0.08
Хара Франко 1 0.08
Эстебан Ролон 1 0.08
Alejandro Rebola 1 0.08
Facundo Lencioni 1 0.08
Чаварриа Пабло 0 0
Genaro Bracamonte 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 4 0.31
Kevin Zenon 1 0.08
Орсини Николас 1 0.08
Franco Pardo 1 0.08
Mauro Luna Diale 1 0.08
Marcos Mosqueira 1 0.08
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0
Jerome Domina 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Passerini 4 0
Nahuel Losada 4 0
Matias Marin 4 0
Годой Эрик 2 1
Alejandro Rebola 3 0
Juan Barinaga 3 0
Santiago Longo 2 0
Facundo Lencioni 2 0
Lucas Diarte 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Mariano Mino 1 0
Ibrahim Hesar 1 0
Каштру Томаш 1 0
Ulises Sanchez 1 0
Mariano Moreno 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Calderon 6 1
Пас Николас 7 0
Marcos Mosqueira 3 1
Корвалан Клаудио 3 0
Federico Vera 2 0
Jerome Domina 2 0
Tomas Gonzalez 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Tiago Banega 1 0
Kevin Zenon 1 0
Patricio Tanda 1 0

Результаты матчей

Бельграно
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
3
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Унион Санта-Фе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
Бельграно
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Унион Санта-Фе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
17%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
4
27%
3
50%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
3
30%
5
45%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

19
9
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
1
11%
31-45
4
21%
3
33%
46-60
6
32%
3
33%
61-75
3
16%
2
22%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
3
21%
5
38%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2
Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1
Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1

Результаты матчей

Бельграно
Унион Санта-Фе

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
3
1.5
3
4
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
1
12
3
10
2.5
1
12
2
11
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Уракан
 13 7 2 4 17 - 11 23
3.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 5 2 13 - 8 23
4.
Колон
 13 6 2 5 18 - 14 20
5.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
6.
Банфилд
 13 5 5 3 9 - 6 20
7.
Велес Сарсфилд
 13 5 4 4 14 - 13 19
8.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 3 6 13 - 19 15
11.
Тальерес Кордоба
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Арсенал Саранди
 13 3 4 6 9 - 13 13
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Бельграно
 13 5 6 2 19 - 14 21
3.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 16 17
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 15 15
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 2 9 2 9 - 11 15
11.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Тигре
 13 3 4 6 8 - 12 13
13.
Унион Санта-Фе
 13 2 7 4 9 - 13 13
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 3 1 6 - 2 12
7.
Банфилд
 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 7 4 2 1 15 - 10 14
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
3.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
4.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
5.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
7.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
8.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 7 1 4 2 3 - 5 7
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
11.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
3.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 6 - 11 5
12.
Платенсе
 7 1 2 4 7 - 14 5
13.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Ланус Jose Maria Canale 3 1
Весь список
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    • 55'
      Javier Morales уходит с поля. Franco Pardo выходит вместо него
    • 51'
      Joaquin Mosqueira получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 46'
      Juan Barinaga получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Пас Николас получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Joaquin Mosqueira получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Mariano Mino получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Бельграно 4:1 Унион Санта-Фе онлайн

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