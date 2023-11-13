Тур: 13.
4:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаMariano Mino
19' Желтая карточкаMarcos Mosqueira
39' Желтая карточкаПас Николас
46' Желтая карточкаJuan Barinaga
51' Вторая желтая карточкаMarcos Mosqueira
1:0
63' ГолLucas Passerini
1:1
65' ГолFranco Pardo
2:1
70' ГолJuan Barinaga
2:1
79' Не забитый пенальтиLucas Passerini
3:1
86' ГолХара Франко
4:1
89' ГолLucas Passerini
90'+4
Ход матча
12'
19'
39'
46'
51'
63'
1:0
65'
1:1
70'
2:1
79'
2:1
86'
3:1
89'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
-
-
10 Matias Marin
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Kevin ZenonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
19 Tiago Banega
-
22 Jairo O'Neil
-
34 Franco Pardo
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
История личных встреч
Бельграно
Унион Санта-Фе
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
1
1.56
Среднее время на гол
90
57
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.4
Среднее время на гол
270
225
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
0.57
1.14
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
157
78
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Passerini
|9 (1)
|0.69
|Juan Barinaga
|3
|0.23
|Ulises Sanchez
|2
|0.15
|Matias Marin
|1
|0.08
|Хара Франко
|1
|0.08
|Эстебан Ролон
|1
|0.08
|Alejandro Rebola
|1
|0.08
|Facundo Lencioni
|1
|0.08
|Чаварриа Пабло
|0
|0
|Genaro Bracamonte
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хавьер Моралес
|4
|0.31
|Kevin Zenon
|1
|0.08
|Орсини Николас
|1
|0.08
|Franco Pardo
|1
|0.08
|Mauro Luna Diale
|1
|0.08
|Marcos Mosqueira
|1
|0.08
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
|Jerome Domina
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Passerini
|4
|0
|Nahuel Losada
|4
|0
|Matias Marin
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Alejandro Rebola
|3
|0
|Juan Barinaga
|3
|0
|Santiago Longo
|2
|0
|Facundo Lencioni
|2
|0
|Lucas Diarte
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Mariano Mino
|1
|0
|Ibrahim Hesar
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Ulises Sanchez
|1
|0
|Mariano Moreno
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Calderon
|6
|1
|Пас Николас
|7
|0
|Marcos Mosqueira
|3
|1
|Корвалан Клаудио
|3
|0
|Federico Vera
|2
|0
|Jerome Domina
|2
|0
|Tomas Gonzalez
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Patricio Tanda
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
3
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Унион Санта-Фе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Бельграно
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Унион Санта-Фе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
15
6
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
17%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
4
27%
3
50%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
3
30%
5
45%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
19
9
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
1
11%
31-45
4
21%
3
33%
46-60
6
32%
3
33%
61-75
3
16%
2
22%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
3
21%
5
38%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2
Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1
Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1
Результаты матчей
Бельграно
Унион Санта-Фе
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
43
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
43
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
67
112
310
112
211
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5
|Ланус
|Jose Maria Canale
|3 1