Тур: 13.
0:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
25'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
-
-
79 Ayrton Costa
-
-
-
41 Javier Ruiz
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
-
-
31 Yvo Calleros
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
37 Mateo Perez
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Банфилд
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
2.09
0.7
Среднее время на гол
43
128
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.57
0.95
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
57
94
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|4 (1)
|0.31
|Alexis Conelo
|3
|0.23
|Braian Martinez
|2 (1)
|0.15
|Joaquin Laso
|1
|0.08
|Исла Маурисио
|1
|0.08
|Christian Baez
|1
|0.08
|Lucas Gonzalez
|1
|0.08
|Манкуэльо Федерико
|0
|0
|Лопес Кевин
|0
|0
|Ayrton Costa
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|2 (1)
|0.15
|Geronimo Rivera
|2
|0.15
|Juan Alvarez2
|1
|0.08
|Sebastian Sosa II
|1
|0.08
|Jesus Soraire
|1
|0.08
|Ignacio Rodriguez
|1
|0.08
|Juan Bisanz
|1
|0.08
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Алеман Брайан
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Facundo Cambeses
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марконе Иван
|4
|0
|Christian Baez
|4
|0
|Перес Дамиан
|3
|0
|Joaquin Laso
|3
|0
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Alexis Conelo
|2
|0
|Braian Martinez
|2
|0
|Исла Маурисио
|1
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Sergio Ortiz
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Javier Ruiz
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Alejandro Maciel
|4
|0
|Ignacio Rodriguez
|3
|0
|Juan Bisanz
|3
|0
|Алеман Брайан
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Facundo Cambeses
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Geronimo Rivera
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Банфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
7
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Банфилд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
31%
4
44%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
63%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0
Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0
Банфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0
Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Банфилд
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
57
210
111
111
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|2.
|13
|7
|2
|4
|17 - 11
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|13 - 8
|23
|4.
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|5.
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|6.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|9 - 6
|20
|7.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|8.
|12
|4
|6
|2
|11 - 7
|18
|9.
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|10.
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|11.
|13
|3
|5
|5
|12 - 13
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|9 - 13
|13
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|2.
|13
|5
|6
|2
|18 - 15
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|4.
|0:0
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 16
|17
|6.
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|7.
|12
|3
|6
|3
|8 - 7
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|10.
|13
|2
|9
|2
|9 - 11
|15
|11.
|13
|3
|5
|5
|12 - 13
|14
|12.
|0:0
|13
|2
|8
|3
|8 - 9
|14
|13.
|13
|3
|4
|6
|8 - 12
|13
|14.
|13
|2
|5
|6
|8 - 13
|11
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|5.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|7.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|10.
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|11.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|12.
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|4.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|0:0
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|14.
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|3.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|2 - 3
|9
|4.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|7.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|10.
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|2
|5
|0
|10 - 7
|11
|2.
|7
|2
|4
|1
|3 - 2
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|4.
|7
|2
|2
|3
|7 - 5
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|6.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|7.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 9
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5
|Ланус
|Jose Maria Canale
|3 1