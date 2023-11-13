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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Конец матча
Банфилд
0'
25' Желтая карточка
Juan Bisanz
57' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
80' Желтая карточка
Milton Gimenez
82' Желтая карточка
Geronimo Rivera
90' Желтая карточка
Alexis Conelo
90' Желтая карточка
Nicolas Sosa
90'+8
33
Рей
Родриго
22
Исла
Маурисио
13
Christian
Baez
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
8
Лопес
Кевин
23
Марконе
Иван
17
Lucas
Gonzalez
32
Alexis
Conelo
34
Matias
Gimenez
Rojas
29
Braian
Martinez
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
5
Ремеди
Эрик
24
Martin
Ezequiel
Canete
20
Ignacio
Rodriguez
22
Juan
Alvarez2
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Банфилд
4-5-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Банфилд

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
ЛП
4:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
П
0:1
П
1:3
П
1:1
П
0:1
ПБ
3:3
ПБ
1:1
П
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
4:0
ПА
1:3
ПА
1:2
ПА
5:0
ПА
0:1
ПАК
3:0

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

2.09
0.7

Среднее время на гол

43
128

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.57
0.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
94

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 4 (1) 0.31
Alexis Conelo 3 0.23
Braian Martinez 2 (1) 0.15
Joaquin Laso 1 0.08
Исла Маурисио 1 0.08
Christian Baez 1 0.08
Lucas Gonzalez 1 0.08
Манкуэльо Федерико 0 0
Лопес Кевин 0 0
Ayrton Costa 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 2 (1) 0.15
Geronimo Rivera 2 0.15
Juan Alvarez2 1 0.08
Sebastian Sosa II 1 0.08
Jesus Soraire 1 0.08
Ignacio Rodriguez 1 0.08
Juan Bisanz 1 0.08
Emanuel Coronel 0 0
Алеман Брайан 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Facundo Cambeses 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марконе Иван 4 0
Christian Baez 4 0
Перес Дамиан 3 0
Joaquin Laso 3 0
Alexis Conelo 3 0
Агилар Фелипе 3 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Рей Родриго 2 0
Braian Martinez 2 0
Исла Маурисио 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Лопес Кевин 1 0
Sergio Ortiz 1 0
Javier Ostachuk 1 0
Santiago Toloza 1 0
Javier Ruiz 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 5 0
Alejandro Maciel 4 0
Инсуа Эмануэль 3 0
Milton Gimenez 3 0
Ignacio Rodriguez 3 0
Juan Bisanz 3 0
Алеман Брайан 2 0
Facundo Cambeses 2 0
Emanuel Coronel 2 0
Geronimo Rivera 2 0
Nicolas Sosa 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Банфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
7
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Банфилд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
31%
4
44%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
63%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0
Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0
Банфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0
Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Банфилд

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
5
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
6
7
5
8
1.5
2
11
1
12
2.5
1
12

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Уракан
 13 7 2 4 17 - 11 23
3.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 5 2 13 - 8 23
4.
Колон
 13 6 2 5 18 - 14 20
5.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
6.
Банфилд
 13 5 5 3 9 - 6 20
7.
Велес Сарсфилд
 13 5 4 4 14 - 13 19
8.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 3 6 13 - 19 15
11.
Тальерес Кордоба
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Арсенал Саранди
 13 3 4 6 9 - 13 13
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Бельграно
 13 5 6 2 19 - 14 21
3.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 16 17
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 15 15
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 2 9 2 9 - 11 15
11.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Тигре
 13 3 4 6 8 - 12 13
13.
Унион Санта-Фе
 13 2 7 4 9 - 13 13
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 3 1 6 - 2 12
7.
Банфилд
 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 7 4 2 1 15 - 10 14
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
3.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
4.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
5.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
7.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
8.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 7 1 4 2 3 - 5 7
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
11.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
3.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 6 - 11 5
12.
Платенсе
 7 1 2 4 7 - 14 5
13.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Ланус Jose Maria Canale 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Juan Bisanz получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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