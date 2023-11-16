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Тур: 1.
Таджикистан
FIFA #109
0:0
Первый тайм: 31'
Иордания
FIFA #82
0'
17' Желтая карточка
Насиб Абдалла

Ход матча

17'
 
Насиб Абдалла
Прогнозы 129
Таджикистан 42.6% (55)
X 26.4% (34)
Иордания 31% (40)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
Иордания
3.80
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3.15
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2.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Таджикистан
4-3-3
Иордания
4-3-3

История личных встреч

Таджикистан
Иордания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМС
0:1
ТМС
2:0
ЧМ2АК2Р
3:0
ЧМ2АК2Р
1:3

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
3

Среднее время на гол

54
30

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
90

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1
Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Монголия 3:0
Иордания
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0
Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3 Иордания - Оман 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Иордания - Кувейт 3:0 Индонезия - Иордания 0:1 Иордания - Непал 2:0 Австралия - Иордания 2:1 Индия - Иордания 0:2 Иордания - Новая Зеландия 3:1 Египет - Иордания 3:1 Иордания - Палестина 5:1 Иордания - Марокко 0:4 Саудовская Аравия - Иордания 0:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иордания
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Таджикистан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Пакистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Саудовская Аравия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таджикистан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Саудовская Аравия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Пакистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иордания
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иордания
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Саудовская Аравия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Таджикистан
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пакистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Австралия Макларен Джейми 3
Япония Уэда Аясэ 3
Индонезия Димас Драхад Мухаммад 3
Индонезия Ramadhan Sananta 3
Австралия Дюк Митчелл 2
Весь список

Топ нарушителей
Бангладеш Mohamed Sohel Rana 1 1
Бангладеш Saad Uddin 2
Бангладеш Хоссейн Ракиб 2
Монголия Хурелбаатар Ценд-Аюш 1
Гуам Dane Agustin 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Распорядились не очень. Нур аль-Равабдех выполнил подачу слева с корнера прямиком в перчатки Рустама Ятимова.
  • Угловой
    29'
    Иорданцам удалось заработать на левом фланге. Интересно, как визитёры распорядятся своим стандартным положением.
  • 28'
    С правого края следует заброс в гостевую штрафную площадь, но там спокойная ситуация, мяч без проблем забирает Абу Лайла Язид.
  • 27'
    Теперь иорданцы оказались на половине поля соперника и на правом фланге заработали аут, который готовится вбросить Эхсан Хаддад.
  • 26'
    Если поглядеть в рейтинг ФИФА, то можно увидеть, что Таджикистан занимает там более низкое место, чем Иордания. Зато команда Петара Шегрта играет у себя дома.
  • Опасный момент
    25'
    Амадони Камолов получил мяч в зоне правого инсайда и выстрелил по чужим воротам, а Абу Лайла Язид перевёл сферу из-под перекладины на угловой.
  • 24'
    Позиционное преимущество наблюдается у сборной Таджикистана. Посмотрим, будет ли оно конвертироваться в забитые голы сегодня.
  • 23'
    Эхсони Пандшанбе с левого фланга закинул мяч со штрафного к дальней штанге, где футбольный снаряд обрёл Абу Лайла Язид.
  • Фол, нарушение
    22'
    Штрафной удар заработала сборная Таджикистана. До ворот гостей расстояние где-то в 30-35 метров. Все готовятся к подаче.
  • Угловой
    21'
    Заработали угловой на правом фланге игроки команды хозяев, потом разыграли его, а теперь уже мяч пребывает в перчатках Абу Лайлы Язида.
  • 20'
    Позиционно владели мячом на половине поля соперника таджикистанцы, а потом последовала безадресная передача в чужую штрафную площадь.
  • Желтая карточка
    19'
    Абдалла Насиб отметился нарушением правил в предыдущем эпизоде и получил в свой адрес жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    18'
    Против Рустама Соирова были нарушены правила в середине поля. После этого потребовалось пострадавшему взять вату в зубы. 
  • 17'
    Болельщики в Душанбе неплохо поддерживают свою команду. Шумовое сопровождение нормальное обеспечивается на стадионе с трибун.
  • Фол, нарушение
    16'
    Парвизджон Умарбаев на левом фланге нарушил правила, сыграв рукой, когда мяч подкинул ногой Нур аль-Равабдех.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 15'
      Вахдат Ханонов находился с мячом около центрального круга, начали его прессинговать, и тогда он безопасно поперечно отдал пас партнёру.
    • 14'
      Атака сборной Таджикистана, перевод на левый край, но не допрыгивает до мяча Эхсони Панджанбе, и сфера уходит в аут, который вбросит команда Иордании.
    • 13'
      Затеяли перепасовку на своей половине поля футболисты Иордании, и закончилось всё тем, что они упустили мяч вправо за боковую линию.
    • 12'
      Это отбор к чемпионату мира, который одновременно является и отбором к Кубку Азии. Такая система у азиатских сборных.
    • Фол, нарушение
      11'
      Раджай Айед на фланге в центральной трети поля уронил вниз Эхсони Панджшанбе. Мелкий фол со стороны гостевой команды.
    • 9'
      Это первый матч в отборочной группе G. Ни у какой из команд ещё нет набранных очков в этом квартете.
    • 8'
      Амадони Камолов показал большой палец своему партнёру, до чьего левофлангового прострела он не дотянулся перед воротами иорданцев.
    • Опасный момент
      7'
      Аль-Равабдех с правого фланга доставил мяч к чужой вратарской на аль-Тамари, тот скинул немного влево, и Хаддад запустил футбольный снаряд мимо ближнего угла.
    • Опасный момент
      6'
      Амирбек Джурабаев покатил по центру пас вперёд на Алишера Джалилов, чей опасный удар примерно с линии штрафной площади пришёлся выше створа.
    • Судья
      5'
      Али Ольван оказался на газоне на половине соперника, однако арбитр посчитал, что там не было нарушения правил, поэтому штрафного не будет.
    • 4'
      Вертикальный заброс следует у иорданцев по левой стороне в чужую штрафную площадь. Рустам Ятимов спокойно забирает мяч в свои перчатки.
    • 3'
      Хозяева больше пока что владеют мячом, но к соданию опасных моментов это не приводит. Ещё только начало матча, и команды пока не разыгрались.
    • 2'
      Сборная Таджикистана играет в белой форме, а сборная Иордании появилась на футбольном поле в красной экипировке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В отборочном матче к ЧМ-2026 в зоне АФК между собой встретятся сборные Таджикистана и Иордании. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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    Прогнозы 129
    Таджикистан 42.6% (55)
    X 26.4% (34)
    Иордания 31% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Таджикистан
    Ничья
    Иордания
    3.80
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    3.15
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    2.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Таджикистан 0:0 Иордания

    Исход игры
    Таджикистан
    42.6% (55)
    Ничья
    26.4% (34)
    Иордания
    31% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.26% (44)
    Меньше
    61.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (75)
    Нет
    34.78% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.8% (32)
    2:1 Таджикистан
    20.2% (26)
    0:1 Иордания
    15.5% (20)
    1:2 Иордания
    12.4% (16)
    1:0 Таджикистан
    10.1% (13)
    2:0 Таджикистан
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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