Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
17'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шегрт Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Айед РаджайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаддад ЭхсанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Жуади АхмадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ратеб СалехПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Эйд Мустафа
-
Главный тренер: Амотта Хуссейн
История личных встреч
Таджикистан
Иордания
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
3
Среднее время на гол
54
30
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
90
Результаты последних матчей
Таджикистан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1
Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Монголия 3:0
Иордания
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0
Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3 Иордания - Оман 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Иордания - Кувейт 3:0 Индонезия - Иордания 0:1 Иордания - Непал 2:0 Австралия - Иордания 2:1 Индия - Иордания 0:2 Иордания - Новая Зеландия 3:1 Египет - Иордания 3:1 Иордания - Палестина 5:1 Иордания - Марокко 0:4 Саудовская Аравия - Иордания 0:1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Австралия
|Макларен Джейми
|3
|Япония
|Уэда Аясэ
|3
|Индонезия
|Димас Драхад Мухаммад
|3
|Индонезия
|Ramadhan Sananta
|3
|Австралия
|Дюк Митчелл
|2
|Бангладеш
|Mohamed Sohel Rana
|1 1
|Бангладеш
|Saad Uddin
|2
|Бангладеш
|Хоссейн Ракиб
|2
|Монголия
|Хурелбаатар Ценд-Аюш
|1
|Гуам
|Dane Agustin
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Таджикистан 0:0 Иордания
Исход игры
Таджикистан
42.6% (55)
Ничья
26.4% (34)
Иордания
31% (40)
Тотал 2.5
Больше
38.26% (44)
Меньше
61.74% (71)
Обе команды забьют
Да
65.22% (75)
Нет
34.78% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.8% (32)
2:1 Таджикистан
20.2% (26)
0:1 Иордания
15.5% (20)
1:2 Иордания
12.4% (16)
1:0 Таджикистан
10.1% (13)
2:0 Таджикистан
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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