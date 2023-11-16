Позиционное преимущество наблюдается у сборной Таджикистана. Посмотрим, будет ли оно конвертироваться в забитые голы сегодня.

Амадони Камолов получил мяч в зоне правого инсайда и выстрелил по чужим воротам, а Абу Лайла Язид перевёл сферу из-под перекладины на угловой.

Если поглядеть в рейтинг ФИФА, то можно увидеть, что Таджикистан занимает там более низкое место, чем Иордания. Зато команда Петара Шегрта играет у себя дома.

Теперь иорданцы оказались на половине поля соперника и на правом фланге заработали аут, который готовится вбросить Эхсан Хаддад.

С правого края следует заброс в гостевую штрафную площадь, но там спокойная ситуация, мяч без проблем забирает Абу Лайла Язид.

Распорядились не очень. Нур аль-Равабдех выполнил подачу слева с корнера прямиком в перчатки Рустама Ятимова.

Болельщики в Душанбе неплохо поддерживают свою команду. Шумовое сопровождение нормальное обеспечивается на стадионе с трибун.

Против Рустама Соирова были нарушены правила в середине поля. После этого потребовалось пострадавшему взять вату в зубы.

Абдалла Насиб отметился нарушением правил в предыдущем эпизоде и получил в свой адрес жёлтую карточку.

Позиционно владели мячом на половине поля соперника таджикистанцы, а потом последовала безадресная передача в чужую штрафную площадь.

Заработали угловой на правом фланге игроки команды хозяев, потом разыграли его, а теперь уже мяч пребывает в перчатках Абу Лайлы Язида.

Штрафной удар заработала сборная Таджикистана. До ворот гостей расстояние где-то в 30-35 метров. Все готовятся к подаче.

Эхсони Пандшанбе с левого фланга закинул мяч со штрафного к дальней штанге, где футбольный снаряд обрёл Абу Лайла Язид.

15' Вахдат Ханонов находился с мячом около центрального круга, начали его прессинговать, и тогда он безопасно поперечно отдал пас партнёру.

14' Атака сборной Таджикистана, перевод на левый край, но не допрыгивает до мяча Эхсони Панджанбе, и сфера уходит в аут, который вбросит команда Иордании.

13' Затеяли перепасовку на своей половине поля футболисты Иордании, и закончилось всё тем, что они упустили мяч вправо за боковую линию.

12' Это отбор к чемпионату мира, который одновременно является и отбором к Кубку Азии. Такая система у азиатских сборных.

11' Раджай Айед на фланге в центральной трети поля уронил вниз Эхсони Панджшанбе. Мелкий фол со стороны гостевой команды.

9' Это первый матч в отборочной группе G. Ни у какой из команд ещё нет набранных очков в этом квартете.

8' Амадони Камолов показал большой палец своему партнёру, до чьего левофлангового прострела он не дотянулся перед воротами иорданцев.

7' Аль-Равабдех с правого фланга доставил мяч к чужой вратарской на аль-Тамари, тот скинул немного влево, и Хаддад запустил футбольный снаряд мимо ближнего угла.

6' Амирбек Джурабаев покатил по центру пас вперёд на Алишера Джалилов, чей опасный удар примерно с линии штрафной площади пришёлся выше створа.