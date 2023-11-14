  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 1.
Таджикистан
FIFA #109
 
Позже
Иордания
FIFA #82
Прогнозы 64
Таджикистан 40.6% (26)
X 29.7% (19)
Иордания 29.7% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
Иордания
3.55
Реклама, ligastavok.ru
3.30
Реклама, ligastavok.ru
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Таджикистан
Иордания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМС
0:1
ТМС
2:0
ЧМ2АК2Р
3:0
ЧМ2АК2Р
1:3

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
3

Среднее время на гол

54
30

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
90

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1
Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Монголия 3:0
Иордания
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0
Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3 Иордания - Оман 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Иордания - Кувейт 3:0 Индонезия - Иордания 0:1 Иордания - Непал 2:0 Австралия - Иордания 2:1 Индия - Иордания 0:2 Иордания - Новая Зеландия 3:1 Египет - Иордания 3:1 Иордания - Палестина 5:1 Иордания - Марокко 0:4 Саудовская Аравия - Иордания 0:1

Группа G

Команда И В Н П Г О
1.
Иордания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Пакистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Саудовская Аравия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Пакистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иордания
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Пакистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иордания
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Индонезия Димас Драхад Мухаммад 3
Индонезия Ramadhan Sananta 3
Йемен Аль-Матари Абдулвасеа 2
Мьянма Лвин Мо Аун 2
Тайвань _Yao-hsing Y. 2
Весь список

Топ нарушителей
Бангладеш Mohamed Sohel Rana 1 1
Монголия Хурелбаатар Ценд-Аюш 1
Гуам Dane Agustin 1
Мальдивы Ahnaf Rasheed 1
Индонезия Уолш Сэнди 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В отборочном матче к ЧМ-2026 в зоне АФК между собой встретятся сборные Таджикистана и Иордании. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Таджикистан - Иордания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2023, осталось 2 дня 7 часов 10 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 38 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 64
Таджикистан 40.6% (26)
X 29.7% (19)
Иордания 29.7% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
Иордания
3.55
Реклама, ligastavok.ru
3.30
Реклама, ligastavok.ru
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Таджикистан - Иордания онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогнозы на матч Таджикистан - Иордания

Исход игры
Таджикистан
40.6% (26)
Ничья
29.7% (19)
Иордания
29.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
38.71% (24)
Меньше
61.29% (38)
Обе команды забьют
Да
64.52% (40)
Нет
35.48% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.6% (17)
2:1 Таджикистан
23.4% (15)
0:1 Иордания
14.1% (9)
1:0 Таджикистан
10.9% (7)
1:2 Иордания
10.9% (7)
2:0 Таджикистан
3.1% (2)
0:0 Ничья
3.1% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Таджикистан
Иордания
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 