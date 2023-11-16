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Тур: 1.
Малайзия
FIFA #137
1:0
Первый тайм: 31'
Кыргызстан
FIFA #97
0'
1:0
7' Гол
Коолс Дион
19' Желтая карточка
Алыкулов Гулжигит
19' Желтая карточка
Айман Ариф

Ход матча

7'
Коолс Дион
1:0
19'
 
Алыкулов Гулжигит
19'
Айман Ариф
 
Прогнозы 142
Малайзия 58.5% (83)
X 15.5% (22)
Кыргызстан 26.1% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Малайзия
Ничья
Кыргызстан
1.61
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Хазми
Ахмад
6
Тан
Доминик
3
Саад
Шахрул
21
Коолс
Дион
2
Дэвис
Мэтью
Томас
18
Сен-Лин
Брендан
8
Уилкин
Стюарт
22
Корбин-Онг
Лавер
12
Айман
Ариф
9
Лок
Даррен
7
Халим
Файсал
1
Токотаев
Ержан
2
Браузман
Кристиян
3
Козубаев
Тамирлан
14
Мамыралиев
Суйунтбек
11
Сагынбаев
Бекжан
22
Шукуров
Алимардон
12
Абдурахманов
Одилжон
17
Алыкулов
Гулжигит
18
Жыргалбек
Кайрат
21
Мусабеков
Фархат
9
Батырканов
Эрнест
Малайзия
3-4-3
Кыргызстан
3-5-2

История личных встреч

Малайзия
Кыргызстан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Малайзия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коолс Дион 1 1
Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Малайзия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айман Ариф 1 0
Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алыкулов Гулжигит 1 0

Результаты последних матчей

Малайзия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Малайзия - Таджикистан 0:2 Малайзия - Индия 4:2 Китай - Малайзия 1:1 Сирия - Малайзия 2:2
Малайзия - Папуа — Новая Гвинея 10:0 Малайзия - Соломоновы острова 4:1 Малайзия - Гонконг 2:0 Малайзия - Туркменистан 1:0 Таиланд - Малайзия 3:0 Малайзия - Таиланд 1:0 Малайзия - Сингапур 4:1 Вьетнам - Малайзия 3:0 Малайзия - Лаос 5:0 Мьянма - Малайзия 0:1 Малайзия - Мальдивы 3:0 Малайзия - Камбоджа 4:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Таиланд - Малайзия 1:1 Малайзия - Бангладеш 4:1 Малайзия - Бахрейн 1:2
Кыргызстан
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1
Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Мьянма - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Бахрейн - Кыргызстан 4:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Кыргызстан - Бангладеш 4:1 Кыргызстан - Палестина 1:0 Япония - Кыргызстан 5:1 Мьянма - Кыргызстан 1:8

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Малайзия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Оман
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тайвань
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кыргызстан
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Малайзия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кыргызстан
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оман
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тайвань
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тайвань
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Оман
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Малайзия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кыргызстан
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Австралия Макларен Джейми 3
Япония Уэда Аясэ 3
Индонезия Димас Драхад Мухаммад 3
Индонезия Ramadhan Sananta 3
Австралия Дюк Митчелл 2
Весь список

Топ нарушителей
Бангладеш Mohamed Sohel Rana 1 1
Бангладеш Saad Uddin 2
Бангладеш Хоссейн Ракиб 2
Монголия Хурелбаатар Ценд-Аюш 1
Гуам Dane Agustin 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Только чудом пока не пропустил Кыргызстан второй гол в свои ворота. Соперник играет настолько круто, что к нему не возникает никаких вопросов по самоотдаче. А вот в обороне у гостей пока полнейшая неразбериха. 
  • Опасный момент
    26'
    СААД! Ничего себе! Чуть ли не с центра поля нанес удар по воротам соперника третий номер хозяев. Мяч полетел в сторону левой "девятки" и едва не юркнул в сетку!
  • 25'
    Коолс отметился еще одним ударом по воротам соперника - мяч полетел намного выше ворот, а голкипер контролировал полет игрового снаряда, но вступать в игру не потребовалось. 
  • Угловой
    24'
    Третий уже угловой заработала Малайзия. На сей раз Айман простреливал мяч в центр штрафной, но некому было подставить ногу, чтобы сферу в ворота направить. 
  • 23'
    Да, определенно лучше смотрится сейчас Малайзия. Близки хозяева ко второму голу. Вопрос только в том, когда мяч влетит в сетку ворот соперника. 
  • Опасный момент
    21'
    АЙМАН! Классный момент у Малайзии был снова. Получил игрок на линии штрафной мяч, после чего эффектно подкручивал снаряд в дальний угол, но совсем немного не попал в створ!
  • Желтая карточка
    20'
    Айман за толчок соперника получает карточку желтого цвета. Алыкулов у гостей наказан "горчичником" за то, что стал выбивать мяч у соперника, когда тот лежат с мячом на газоне, корчась от боли. 
  • 19'
    Назревает второй мяч в ворота Кыргызстана. Регулярно в рамке беспокоят вратаря соперника хозяева. Может это вылиться во второй забитый гол. 
  • Опасный момент
    17'
    ЛОК! Классная прострельная передача последовала сейчас с правого края на девятого номера Малайзии. Тот в касание пробил в ближний угол, но в рамке сыграл вратарь!
  • 16'
    Робко в атаке пока играет Кыргызстан. Такое ощущение, что своего соперника боятся пока гости сегодняшнего поединка, но со временем, как мне кажется, атакующая игра приезжего клуба придет в норму. 
  • 15'
    Алыкулов от левого края выполнял подачу в штрафную Малайзии, но оборона соперника сыграла уверенно и надежно. Последовал вынос к центру поля.
  • Угловой
    14'
    Второй угловой сразу же заработали и подали футболисты сборной Малайзии. С левого края была подача в центр штрафной, но на выходе сыграл вратарь. 
  • 12'
    Немало сегодня фанатов собралось на стадионе. Все кричат, гонят местный коллектив вперед. Уверен я, что голы в первом тайме мы еще с вами увидим. 
  • 11'
    Коолс дальний удар по воротам соперника сейчас нанес, но мяч полетел намного выше цели. Сферу на всякий случай контролировал вратарь.
  • 10'
    Почти десять минут соперники отыграли между собой. Мячом продолжают сейчас владеть хозяева встречи. Мне кажется, что намерены они забить сразу и второй гол в поединке. 
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    • 9'
      Активнее смотрелась Малайзия на первых минутах матча, провела немало интересных атак и смогла открыть счет в поединке. Посмотрим теперь, чем ответит соперник. 
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КООЛС! 1:0!
      Футболисты хозяев забивают гол в ворота соперника. Хорошая подача с правого края сейчас пошла в штрафную соперника. Коолс головой сыграл по снаряду и направил мяч в сетку!
    • Угловой
      6'
      Угловой сейчас заработали футболисты сборной Малайзии у ворот соперника. Последует сейчас подача с правого края. Посмотрим, что получится из этого. 
    • 5'
      Футболисты сборной Малайзии сегодня вышли на поле в желтых цветах, а игроки Кыргызстана предстали перед нами в красном обмундировании. 
    • 4'
      Айман с левого края выполнял прострельный пас в штрафную соперника - перехватили игроки Кыргызстана эту передачу. Вынесен мяч в центр поля. 
    • 3'
      На первых минутах встречи владеют снарядом игроки сборной Малайзии, которые пока никуда не торопятся. Присматриваются они активно к сопернику. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках поединка отборочного цикла к чемпионату мира по футболу от азиатского региона сыграют между собой сборные Малайзии и Кыргызстана.

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 24.5% пользователей.
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    Прогнозы 142
    Малайзия 58.5% (83)
    X 15.5% (22)
    Кыргызстан 26.1% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Малайзия
    Ничья
    Кыргызстан
    1.61
    7.60
    Реклама, pari.ru
    5.60
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Малайзия 1:0 Кыргызстан

    Исход игры
    Малайзия
    58% (83)
    Ничья
    15.4% (22)
    Кыргызстан
    26.6% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.69% (53)
    Меньше
    54.31% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    61.21% (71)
    Нет
    38.79% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Малайзия
    24.5% (35)
    1:0 Малайзия
    21% (30)
    1:1 Ничья
    13.3% (19)
    1:2 Кыргызстан
    7.7% (11)
    0:1 Кыргызстан
    4.9% (7)
    2:0 Малайзия
    4.2% (6)
    3:1 Малайзия
    1.4% (2)
    4:1 Малайзия
    1.4% (2)
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