Первый тайм

27' Только чудом пока не пропустил Кыргызстан второй гол в свои ворота. Соперник играет настолько круто, что к нему не возникает никаких вопросов по самоотдаче. А вот в обороне у гостей пока полнейшая неразбериха.

26' СААД! Ничего себе! Чуть ли не с центра поля нанес удар по воротам соперника третий номер хозяев. Мяч полетел в сторону левой "девятки" и едва не юркнул в сетку!

25' Коолс отметился еще одним ударом по воротам соперника - мяч полетел намного выше ворот, а голкипер контролировал полет игрового снаряда, но вступать в игру не потребовалось.

24' Третий уже угловой заработала Малайзия. На сей раз Айман простреливал мяч в центр штрафной, но некому было подставить ногу, чтобы сферу в ворота направить.

23' Да, определенно лучше смотрится сейчас Малайзия. Близки хозяева ко второму голу. Вопрос только в том, когда мяч влетит в сетку ворот соперника.

21' АЙМАН! Классный момент у Малайзии был снова. Получил игрок на линии штрафной мяч, после чего эффектно подкручивал снаряд в дальний угол, но совсем немного не попал в створ!