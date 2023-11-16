Тур: 1.
1:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
7'
1:0
19'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Хазми
Ахмад
21
Коолс
Дион
12
Айман
Ариф
- Основной состав
-
16 Хазми АхмадВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Коолс ДионЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Айман АрифНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Назим ШарулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЭндрикПолузащитник
-
20 Фазаил АфикПолузащитник
-
17 Жозуэ ПаулоПолузащитник
-
11 Расид СафавиНападающий
-
19 Рашид АхьярНападающий
-
Главный тренер: Pan-Gon Kim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мерк КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кожо ЖоэлуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Таркович Штефан
История личных встреч
Малайзия
Кыргызстан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Малайзия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коолс Дион
|1
|1
Кыргызстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Малайзия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айман Ариф
|1
|0
Кыргызстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0
Результаты последних матчей
Малайзия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Малайзия - Таджикистан 0:2 Малайзия - Индия 4:2 Китай - Малайзия 1:1 Сирия - Малайзия 2:2
Малайзия - Папуа — Новая Гвинея 10:0 Малайзия - Соломоновы острова 4:1 Малайзия - Гонконг 2:0 Малайзия - Туркменистан 1:0 Таиланд - Малайзия 3:0 Малайзия - Таиланд 1:0 Малайзия - Сингапур 4:1 Вьетнам - Малайзия 3:0 Малайзия - Лаос 5:0 Мьянма - Малайзия 0:1 Малайзия - Мальдивы 3:0 Малайзия - Камбоджа 4:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Таиланд - Малайзия 1:1 Малайзия - Бангладеш 4:1 Малайзия - Бахрейн 1:2
Кыргызстан
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1
Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Мьянма - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Бахрейн - Кыргызстан 4:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Кыргызстан - Бангладеш 4:1 Кыргызстан - Палестина 1:0 Япония - Кыргызстан 5:1 Мьянма - Кыргызстан 1:8
Группа D
Группа D
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Австралия
|Макларен Джейми
|3
|Япония
|Уэда Аясэ
|3
|Индонезия
|Димас Драхад Мухаммад
|3
|Индонезия
|Ramadhan Sananta
|3
|Австралия
|Дюк Митчелл
|2
|Бангладеш
|Mohamed Sohel Rana
|1 1
|Бангладеш
|Saad Uddin
|2
|Бангладеш
|Хоссейн Ракиб
|2
|Монголия
|Хурелбаатар Ценд-Аюш
|1
|Гуам
|Dane Agustin
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Малайзия 1:0 Кыргызстан
Исход игры
Малайзия
58% (83)
Ничья
15.4% (22)
Кыргызстан
26.6% (38)
Тотал 2.5
Больше
45.69% (53)
Меньше
54.31% (63)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
2:1 Малайзия
24.5% (35)
1:0 Малайзия
21% (30)
1:1 Ничья
13.3% (19)
1:2 Кыргызстан
7.7% (11)
0:1 Кыргызстан
4.9% (7)
2:0 Малайзия
4.2% (6)
3:1 Малайзия
1.4% (2)
4:1 Малайзия
1.4% (2)
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