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Тур: 1.
Туркменистан
FIFA #141
 
Позже
Узбекистан
FIFA #73
Прогнозы 184
Туркменистан 22.8% (42)
X 10.3% (19)
Узбекистан 66.8% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Туркменистан
Ничья
Узбекистан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Туркменистан
Узбекистан

История личных встреч

Туркменистан
Узбекистан

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЦА
0:2
КА
0:4

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
30

Результаты последних матчей

Туркменистан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бахрейн - Туркменистан 1:1 Индонезия - Туркменистан 2:0 Туркменистан - Оман 0:2 Туркменистан - Узбекистан 0:2
Таджикистан - Туркменистан 1:1 Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Шри-Ланка - Туркменистан 0:2 Уганда - Туркменистан 0:0 Оман - Туркменистан 3:1
Узбекистан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0
Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Туркменистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гонконг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иран
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Гонконг
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Туркменистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Узбекистан
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Гонконг
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Туркменистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Узбекистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Австралия Макларен Джейми 3
Япония Уэда Аясэ 3
Индонезия Димас Драхад Мухаммад 3
Индонезия Ramadhan Sananta 3
Австралия Дюк Митчелл 2
Весь список

Топ нарушителей
Бангладеш Mohamed Sohel Rana 1 1
Бангладеш Saad Uddin 2
Бангладеш Хоссейн Ракиб 2
Монголия Хурелбаатар Ценд-Аюш 1
Гуам Dane Agustin 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Туркменистан - Узбекистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2023, осталось 27 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 24.1% пользователей.
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    • Прогнозы 184
    Туркменистан 22.8% (42)
    X 10.3% (19)
    Узбекистан 66.8% (123)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Туркменистан
    Ничья
    Узбекистан
    7.80
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    4.30
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Туркменистан - Узбекистан

    Исход игры
    Туркменистан
    24.6% (47)
    Ничья
    9.9% (19)
    Узбекистан
    65.4% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    57.02% (65)
    Нет
    42.98% (49)
    Популярный счёт
    1:2 Узбекистан
    24.1% (46)
    0:1 Узбекистан
    13.1% (25)
    0:2 Узбекистан
    9.9% (19)
    1:3 Узбекистан
    4.2% (8)
    1:1 Ничья
    3.7% (7)
    0:3 Узбекистан
    2.1% (4)
    2:1 Туркменистан
    1% (2)
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