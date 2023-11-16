Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бешимов АбдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Оразов Мерген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Катанец Сречко
История личных встреч
Туркменистан
Узбекистан
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
3
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
30
Результаты последних матчей
Туркменистан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бахрейн - Туркменистан 1:1 Индонезия - Туркменистан 2:0 Туркменистан - Оман 0:2 Туркменистан - Узбекистан 0:2
Таджикистан - Туркменистан 1:1 Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Шри-Ланка - Туркменистан 0:2 Уганда - Туркменистан 0:0 Оман - Туркменистан 3:1
Узбекистан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0
Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Австралия
|Макларен Джейми
|3
|Япония
|Уэда Аясэ
|3
|Индонезия
|Димас Драхад Мухаммад
|3
|Индонезия
|Ramadhan Sananta
|3
|Австралия
|Дюк Митчелл
|2
|Бангладеш
|Mohamed Sohel Rana
|1 1
|Бангладеш
|Saad Uddin
|2
|Бангладеш
|Хоссейн Ракиб
|2
|Монголия
|Хурелбаатар Ценд-Аюш
|1
|Гуам
|Dane Agustin
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Туркменистан - Узбекистан
Исход игры
Туркменистан
24.6% (47)
Ничья
9.9% (19)
Узбекистан
65.4% (125)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (62)
Меньше
45.61% (52)
Обе команды забьют
Да
57.02% (65)
Нет
42.98% (49)
Популярный счёт
1:2 Узбекистан
24.1% (46)
0:1 Узбекистан
13.1% (25)
0:2 Узбекистан
9.9% (19)
1:3 Узбекистан
4.2% (8)
1:1 Ничья
3.7% (7)
0:3 Узбекистан
2.1% (4)
2:1 Туркменистан
1% (2)
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