ОПАСНО! Вспоминает и Узбекистан, что такое атака. Справа влетел в чужую штрафную Хамробеков, после чего сильный по силе выстрел он нанес в ближний угол, но вратарь как будто ждал этого выстрел и мяч в перчатках зафиксировал.

Острая игра пошла, много фолов, масса падений. Сейчас Тареми уже на газоне оказался. Кто-то из соперников в него влетел, после чего едва потасовка не началась на поле.

Пытались игроки Ирана заработать сейчас угловой, но мяч последним коснулся игрока коллектива гостей. Снаряд у Узбекистана останется.

Четыре минуты рефери добавил к основному времени первого тайма.

Резаэян получает сейчас удар по ногам от соперника. С огромным трудом поднялся с газона футболист. Встречу он смог продолжить.

Второй угловой лишь в матче был подан. Причем первым он стал для сборной Ирана, которая извлечь выгоды со стандарта не смогла. Соперник отбился.

Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 2:0. Впереди пока сборная Ирана, но соперник намерен отыграться. На это у него есть второй тайм.

Никак не могут хозяева стабилизировать контроль над мячом. Стоит сопернику броситься в прессинг, как моментально Узбекистан снаряд теряет.

По ноге теперь оппонента огрел Шукуров. Свисток арбитра прозвучал незамедлительно. Имел место быть фол в этой ситуации. Но снова без санкций со стороны рефери.

Под свой контроль снова мяч забрала сборная Узбекистана. Команда владеет снарядом в центре поля, провоцируя оппонента на контратаки, но у того впереди пока ничего не складывается.

Канаани нанес дальний удар по воротам соперника - мяч скакнул на газоне и полетел значительно выше цели. Было сложно игроку попасть в створ в этой ситуации.

Еще одно действие от Канаани, но теперь потеря. Едва не привела она к опасной контратаке соперника, но Шукуров ошибся с решающей передачей на ход Шомуродову.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! ТАРЕМИ! Второй мяч забивает сборная Ирана уже! Годдос на грани фола действовал в отборе, но смог обезмячить соперника. В итоге выкатил он снаряд на свободного Тареми, который сблизился с вратарем и спокойно его перебросил, увидел, что заранее под мяч подсел Юсупов!

В совсем непростом положении оказывается сборная Узбекистана. Теперь хозяевам нужно забивать, как минимум, два гола и стараться сохранить свои ворота на замке.

Ничего себе! Юсупов теперь дважды в рамке отрабатывает. В подкате оба раза в роли последнего защитника сыграл кипер Узбекистана. А ведь Тареми имел шанс выбегать на рандеву и оформлять дубль в матче.

32' Шукуров столкнулся с соперником перед чужой штрафной, после чего упал на газон. Ударился он плечом... Судя по всему, Отабек игру также продолжит, но за травмированную часть тела он все же держится сейчас.

31' Азмун на скорости убегал к воротам соперника, но сразу двое против него сыграли в подкате. В итоге снаряда футболист команды гостей лишился.

29' Не хватает Узбекистану мощи в атаке. Есть наступления, если удары, но пока хозяева далеки от того, чтобы открыть счет своим голам в этом матче.

28' Тораби в жестком подкате срубил соперника на газон. В руках рефери мы не увидели карточки желтого цвета, но нарушение правил было зафиксировано.

27' В итоге ничего опасного в результате подачи не придумали игроки сборной Узбекистана. Отбивается Иран, но бежать с мячом вперед пока не торопится.

26' Тораби фолит против Алиджанова на правом фланге. Готовится сборная Узбекистана разыграть штрафной удар. Это может быть очень опасно.

24' Шукуров снова с правого края подключался к атаке своей команды. Последовал навес в центр штрафной, где не добрался до снаряда Шомуродов.

23' Теперь у Халилзаде травма. Уводят его врачи сейчас за пределы футбольного газон. Но возвращается и четвертый номер Ирана. Хорошо, что без травм обошлось.

22' Аликулов снова получил мяч сейчас от партнера, после чего ему прилетел удар по ногам. Но встречу, судя по настрою, игрок продолжит.