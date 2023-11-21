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  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 2.
Узбекистан
FIFA #73
0:2
Перерыв
Иран
FIFA #21
0'
3' Желтая карточка
Аликулов Хусниддин
0:1
14' Гол
Резаэян Рамин
0:2
38' Гол
Тареми Мехди

Ход матча

3'
Аликулов Хусниддин
 
14'
0:1
Резаэян Рамин
38'
0:2
Тареми Мехди
44'
 
Карими Али
Годдос Саман
Прогнозы 174
Узбекистан 34.5% (60)
X 20.7% (36)
Иран 44.8% (78)
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1
Юсупов
Уткир
3
Алиджанов
Хожиакбар
23
Аликулов
Хусниддин
5
Ашурматов
Рустам
4
Сайфиев
Фаррух
15
Эшмурадов
Умар
9
Хамробеков
Одилжон
11
Урунов
Остон
7
Шукуров
Отабек
10
Машарипов
Джалолиддин
14
Шомуродов
Элдор
1
Бейранванд
Алиреза
23
Резаэян
Рамин
13
Канаани
Хоссейн
4
Халилзаде
Шоджа
5
Мохаммади
Милад
16
Тораби
Мехди
6
Эззатоллахи
Саид
14
Годдос
Саман
9
Тареми
Мехди
20
Азмун
Сердар
21
Мохеби
Мохаммад
Узбекистан
4-2-3-1
Иран
4-3-3

История личных встреч

Узбекистан
Иран

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
1 победа 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

КЦА
0:1
ТМС
1:2
ТМС
0:1
ТМС
1:0
ОМА
2:0
ОМА
0:1
ТМС
0:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.2
0.25

Среднее время на гол

450
360

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.56
0.78

Тотал матчей

2.5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

162
115

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шукуров Отабек 2 1
Шомуродов Элдор 1 0.5
Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 2 1
Азмун Сердар 2 1
Тареми Мехди 2 1

Карточки

Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамробеков Одилжон 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халилзаде Шоджа 1 0

Результаты матчей

Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3
США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1
Иран
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0
Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1 Иран - Уругвай 1:0 Иран - Алжир 1:2 Иран - Ливан 2:0 Южная Корея - Иран 2:0

Результаты матчей

Узбекистан
Иран

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Узбекистан
Иран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Узбекистан
 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Туркменистан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
Гонконг
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 2:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Гонконг
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Узбекистан
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Туркменистан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 0:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Иран
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Туркменистан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Гонконг
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 4
Австралия Макларен Джейми 3
КНДР Чон Иль Гван 3
Япония Уэда Аясэ 3
Индонезия Димас Драхад Мухаммад 3
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Топ нарушителей
Кувейт аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Бангладеш Рана Сохель 2
Сингапур Шахиран Нур 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 2:0. Впереди пока сборная Ирана, но соперник намерен отыграться. На это у него есть второй тайм.
  • Угловой
    45'
    Второй угловой лишь в матче был подан. Причем первым он стал для сборной Ирана, которая извлечь выгоды со стандарта не смогла. Соперник отбился. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Резаэян получает сейчас удар по ногам от соперника. С огромным трудом поднялся с газона футболист. Встречу он смог продолжить.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты рефери добавил к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Пытались игроки Ирана заработать сейчас угловой, но мяч последним коснулся игрока коллектива гостей. Снаряд у Узбекистана останется.
  • 43'
    Острая игра пошла, много фолов, масса падений. Сейчас Тареми уже на газоне оказался. Кто-то из соперников в него влетел, после чего едва потасовка не началась на поле. 
  • Опасный момент
    42'
    ОПАСНО! Вспоминает и Узбекистан, что такое атака. Справа влетел в чужую штрафную Хамробеков, после чего сильный по силе выстрел он нанес в ближний угол, но вратарь как будто ждал этого выстрел и мяч в перчатках зафиксировал. 
  • Опасный момент
    41'
    Ничего себе! Юсупов теперь дважды в рамке отрабатывает. В подкате оба раза в роли последнего защитника сыграл кипер Узбекистана. А ведь Тареми имел шанс выбегать на рандеву и оформлять дубль в матче.
  • 40'
    В совсем непростом положении оказывается сборная Узбекистана. Теперь хозяевам нужно забивать, как минимум, два гола и стараться сохранить свои ворота на замке. 
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! ТАРЕМИ!
    Второй мяч забивает сборная Ирана уже! Годдос на грани фола действовал в отборе, но смог обезмячить соперника. В итоге выкатил он снаряд на свободного Тареми, который сблизился с вратарем и спокойно его перебросил, увидел, что заранее под мяч подсел Юсупов!
  • 38'
    Еще одно действие от Канаани, но теперь потеря. Едва не привела она к опасной контратаке соперника, но Шукуров ошибся с решающей передачей на ход Шомуродову. 
  • 37'
    Канаани нанес дальний удар по воротам соперника - мяч скакнул на газоне и полетел значительно выше цели. Было сложно игроку попасть в створ в этой ситуации. 
  • 36'
    Под свой контроль снова мяч забрала сборная Узбекистана. Команда владеет снарядом в центре поля, провоцируя оппонента на контратаки, но у того впереди пока ничего не складывается. 
  • Фол, нарушение
    34'
    По ноге теперь оппонента огрел Шукуров. Свисток арбитра прозвучал незамедлительно. Имел место быть фол в этой ситуации. Но снова без санкций со стороны рефери. 
  • 33'
    Никак не могут хозяева стабилизировать контроль над мячом. Стоит сопернику броситься в прессинг, как моментально Узбекистан снаряд теряет. 
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    • Травма, повреждение
      32'
      Шукуров столкнулся с соперником перед чужой штрафной, после чего упал на газон. Ударился он плечом... Судя по всему, Отабек игру также продолжит, но за травмированную часть тела он все же держится сейчас. 
    • 31'
      Азмун на скорости убегал к воротам соперника, но сразу двое против него сыграли в подкате. В итоге снаряда футболист команды гостей лишился. 
    • 29'
      Не хватает Узбекистану мощи в атаке. Есть наступления, если удары, но пока хозяева далеки от того, чтобы открыть счет своим голам в этом матче. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Тораби в жестком подкате срубил соперника на газон. В руках рефери мы не увидели карточки желтого цвета, но нарушение правил было зафиксировано. 
    • 27'
      В итоге ничего опасного в результате подачи не придумали игроки сборной Узбекистана. Отбивается Иран, но бежать с мячом вперед пока не торопится. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Тораби фолит против Алиджанова на правом фланге. Готовится сборная Узбекистана разыграть штрафной удар. Это может быть очень опасно. 
    • 24'
      Шукуров снова с правого края подключался к атаке своей команды. Последовал навес в центр штрафной, где не добрался до снаряда Шомуродов.
    • Травма, повреждение
      23'
      Теперь у Халилзаде травма. Уводят его врачи сейчас за пределы футбольного газон. Но возвращается и четвертый номер Ирана. Хорошо, что без травм обошлось. 
    • 22'
      Аликулов снова получил мяч сейчас от партнера, после чего ему прилетел удар по ногам. Но встречу, судя по настрою, игрок продолжит. 
    • 20'
      Хорошая посещаемость на игре. Узбекистан пытается исправить ситуацию и счет в поединке сравнять. Проигрывать хозяева встречи не намерены. 
    • 19'
      Тораби сейчас на левом краю получил снаряд, после чего сумел подать сферу в чужую штрафную. В перчатки мяч забрал голкипер Узбекистана. 
    • 18'
      Почти середина первого тайма идет. Иранская сборная уверенно владеет мячом на половине поля соперника, практически не отдавая снаряд под контроль противника. 
    • 17'
      Шукуров с правого края в центр штрафной - мяч на выходе забрал голкипер, который уверенно зафиксировал снаряд в своих перчатках. 
    • Офсайд
      15'
      В офсайде теперь оказался Шомуродов. Все-таки внес судья искорки в матч, и сейчас на встречных курсах стали действовать на футбольном поле оппоненты. 
    • Офсайд
      14'
      Да, здорово сыграл Азмун в прошлом эпизоде. Забил гол в ворота соперника из непростой позиции. Ну, и офсайда у Сердара не было, как сигнализировали игроки Узбекистана. В правильном положении Сердар находился в момент принятия мяча в чужой штрафной. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЗМУН! 0:1!
      Иран забивает! Сердар отличается. Получил сейчас Сердар мяч на правом краю, после чего нанес мощный удар в ближний угол. Снаряд от рук голкипера хозяев влетел в сетку. Ошибка вратаря, который ужасным образом среагировал на этот выстрел. 
    • 12'
      Да, мне кажется, что в ноги девятому номеру сопернику вратарь Узбекистана, играя в воротах, не угодил. Было сыграно очень четко, чисто и надежно. Так что арбитры разобрались. 
    • Судья
      10'
      Мохеби с левого края отдал передачу на Тареми, которому в ноги подкатился вратарь. Фола не было, можно продолжать игру! А ведь был намек на 11-метровый удар!
    • 9'
      Иранская команда делает все, чтобы забить хотя бы гол на первых минутах встречи, ну, а соперник явно в оборону ушел. Пока не удается ему проявить себя впереди.
    • 8'
      Оба наставника с первых минут заняли место у кромки поля. Пока все очень осторожно у обоих коллективов. Без голов обходится. Без опасных моментов.
    • 6'
      Пока иранская команда активнее себя проявляет в атаке на первых минутах матча. Соперники смотрится далеко не лучшим образом, хотя однажды также сбегал к чужим воротам и даже успел нанести удар по воротам. 
    • 5'
      Резаэян у Ирана в атаке себя пытался проявить. С левого края игрок отправлял мяч в штрафную своего соперника, но попал в ногу защитнику, после чего снаряд ускакал за пределы поля. В аут. 
    • Желтая карточка
      4'
      Ничего себе старт игры. Мохаммади на полном ходу убегал по левому флангу от Аликулова, после чего 23-й номер Узбекистана принял решение снести соперника на газон. За свои деяния игрок получил карточку желтого цвета. 
    • 3'
      Классная атака намечалась у Узбекистана. Машарипов отыграл на Шомуродова, который с линии штрафной направлял мяч в сторону левого угла, но послал снаряд рядом со стойкой!
    • 2'
      Футболисты сборной Узбекистана предстали сегодня на поле в синем обмундировании, а игроки иранской команды - в чисто белых цветах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках поединка отборочного цикла к чемпионату мира по футболу от азиатского региона сыграют между собой сборные Узбекистана и Ирана.

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится ничьей.
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    Прогнозы 174
    Узбекистан 34.5% (60)
    X 20.7% (36)
    Иран 44.8% (78)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Узбекистан
    Ничья
    Иран
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    Где смотреть матч Узбекистан 0:2 Иран онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Узбекистан 0:2 Иран

    Исход игры
    Узбекистан
    36.2% (67)
    Ничья
    20% (37)
    Иран
    43.8% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (68)
    Меньше
    40.35% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (90)
    Нет
    21.05% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Иран
    21.1% (39)
    1:1 Ничья
    12.4% (23)
    0:1 Иран
    9.7% (18)
    2:1 Узбекистан
    8.6% (16)
    1:3 Иран
    2.2% (4)
    1:0 Узбекистан
    2.2% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (3)
    2:3 Иран
    1.6% (3)
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