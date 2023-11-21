Тур: 2.
0:2
Перерыв
Ход матча
14'
0:1
38'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
11
Урунов
Остон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Катанец Сречко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Тораби МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
-
20 Азмун СердарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Чешми РузбехЗащитник
-
18 Карими АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асади РезаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галеной Амир
История личных встреч
Узбекистан
Иран
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
1 победа 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.2
0.25
Среднее время на гол
450
360
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.56
0.78
Тотал матчей
2.5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
162
115
Бомбардиры внутри турнира
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шукуров Отабек
|2
|1
|Шомуродов Элдор
|1
|0.5
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резаэян Рамин
|2
|1
|Азмун Сердар
|2
|1
|Тареми Мехди
|2
|1
Карточки
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамробеков Одилжон
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халилзаде Шоджа
|1
|0
Результаты матчей
Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Узбекистан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3
США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1
Иран
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0
Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1 Иран - Уругвай 1:0 Иран - Алжир 1:2 Иран - Ливан 2:0 Южная Корея - Иран 2:0
Результаты матчей
Узбекистан
Иран
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Узбекистан
Иран
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
- — Выход в третий круг Кубка Азии
|Катар
|Али Алмоез
|4
|Австралия
|Макларен Джейми
|3
|КНДР
|Чон Иль Гван
|3
|Япония
|Уэда Аясэ
|3
|Индонезия
|Димас Драхад Мухаммад
|3
|Кувейт
|аль-Харби Фейсал
|1 1
|Афганистан
|Атаи Фарзад
|1 1
|Бангладеш
|Рана Сохель Мохамед
|1 1
|Бангладеш
|Рана Сохель
|2
|Сингапур
|Шахиран Нур
|2
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Узбекистан 0:2 Иран
Исход игры
Узбекистан
36.2% (67)
Ничья
20% (37)
Иран
43.8% (81)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (68)
Меньше
40.35% (46)
Обе команды забьют
Да
78.95% (90)
Нет
21.05% (24)
Популярный счёт
1:2 Иран
21.1% (39)
1:1 Ничья
12.4% (23)
0:1 Иран
9.7% (18)
2:1 Узбекистан
8.6% (16)
1:3 Иран
2.2% (4)
1:0 Узбекистан
2.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (3)
2:3 Иран
1.6% (3)
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