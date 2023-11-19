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  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 2.
Узбекистан
FIFA #73
 
Позже
Иран
FIFA #21
Прогнозы 43
Узбекистан 27.9% (12)
X 30.2% (13)
Иран 41.9% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Узбекистан
Ничья
Иран
4.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Узбекистан
Иран

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
1 победа 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

КЦА
0:1
ТМС
1:2
ТМС
0:1
ТМС
1:0
ОМА
2:0
ОМА
0:1
ТМС
0:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.2
0.25

Среднее время на гол

450
360

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.56
0.78

Тотал матчей

2.5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

162
115

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шукуров Отабек 2 2
Шомуродов Элдор 1 1
Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азмун Сердар 2 2
Резаэян Рамин 1 1
Тареми Мехди 1 1

Карточки

Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамробеков Одилжон 1 0
Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халилзаде Шоджа 1 0

Результаты матчей

Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3
США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1
Иран
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0
Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1 Иран - Уругвай 1:0 Иран - Алжир 1:2 Иран - Ливан 2:0 Южная Корея - Иран 2:0

Результаты матчей

Узбекистан
Иран

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Узбекистан
Иран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Туркменистан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Гонконг
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Гонконг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Узбекистан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Туркменистан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Туркменистан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Иран
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гонконг
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 4
Австралия Макларен Джейми 3
Япония Уэда Аясэ 3
Индонезия Димас Драхад Мухаммад 3
Индонезия Сананта Рамадан 3
Весь список

Топ нарушителей
Кувейт аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Сингапур Шахиран Нур 2
Бангладеш Уддин Саад 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Узбекистан - Иран от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2023, осталось 2 дня 4 часа 31 минуту.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 27.9% пользователей.
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    • Прогнозы 43
    Узбекистан 27.9% (12)
    X 30.2% (13)
    Иран 41.9% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Узбекистан
    Ничья
    Иран
    4.00
    Реклама, betcity.ru
    3.15
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Узбекистан - Иран

    Исход игры
    Узбекистан
    27.9% (12)
    Ничья
    30.2% (13)
    Иран
    41.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    92.68% (38)
    Нет
    7.32% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Иран
    27.9% (12)
    1:1 Ничья
    23.3% (10)
    2:1 Узбекистан
    23.3% (10)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
    0:1 Иран
    4.7% (2)
    2:3 Иран
    4.7% (2)
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