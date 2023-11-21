—

Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча второго тура группового этапа азиатского отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Кыргызстана сыграет дома со сборной Омана. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!