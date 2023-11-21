  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи: Азия 2023-2025
Тур: 2.
Кыргызстан
FIFA #97
0:0
Первый тайм: 2'
Оман
FIFA #72
0'
Прогнозы 135
Кыргызстан 34.1% (46)
X 23.7% (32)
Оман 42.2% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кыргызстан
Ничья
Оман
3.70
Реклама, fon.bet
3.30
Реклама, ligastavok.ru
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Токотаев
Ержан
18
Жыргалбек
Кайрат
5
Акматов
Айзар
3
Козубаев
Тамирлан
11
Сагынбаев
Бекжан
21
Мусабеков
Фархат
12
Абдурахманов
Одилжон
22
Шукуров
Алимардон
9
Батырканов
Эрнест
15
Мерк
Кай
17
Алыкулов
Гулжигит
18
Аль-Рашиди
Файиз
10
Аль-Яхмади
Джамиль
16
Аль-Браики
Халид
5
Аль-Амри
Мохаммед
14
Аль-Кааби
Ахмед
6
Хадид
Ахмед
23
Аль-Саади
Хариб
8
Аль-Агбари
Захир
12
Фаваз
Абдулла
11
Аль-Гассани
Мухсен
7
Аль-Сабхи
Иссам
Кыргызстан
4-3-3
Оман
4-3-3

История личных встреч

Кыргызстан
Оман

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЦА
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жыргалбек Кайрат 1 1
Батырканов Эрнест 1 1
Мерк Кай 1 1
Оман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Малки Омар 1 1
Салех Матаз 1 1
Аль-Кааби Ахмед 1 1

Карточки

Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдурахманов Одилжон 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Оман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Кааби Ахмед 1 0

Результаты матчей

Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кыргызстан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1
Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Мьянма - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Бахрейн - Кыргызстан 4:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Кыргызстан - Бангладеш 4:1 Кыргызстан - Палестина 1:0 Япония - Кыргызстан 5:1
Оман
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оман - Тайвань 3:0 США - Оман 4:0 Оман - Палестина 2:1 Кыргызстан - Оман 0:1
Туркменистан - Оман 0:2 Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0 Ирак - Оман 3:2 Бахрейн - Оман 0:1 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Оман - Йемен 3:2 Ирак - Оман 0:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Оман - Беларусь 2:0 Оман - Германия 0:1 Иордания - Оман 1:0 Ирак - Оман 1:1 Новая Зеландия - Оман 0:0 Непал - Оман 0:2

Результаты матчей

Кыргызстан
Оман

Точный счет

4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

4:3
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кыргызстан
Оман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Малайзия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Оман
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Кыргызстан
 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Тайвань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оман
 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Малайзия
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Кыргызстан
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Тайвань
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Малайзия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Оман
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Кыргызстан
 0:0 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Тайвань
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 4
Австралия Макларен Джейми 3
КНДР Чон Иль Гван 3
Япония Уэда Аясэ 3
Индонезия Димас Драхад Мухаммад 3
Весь список

Топ нарушителей
Кувейт аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Бангладеш Рана Сохель 2
Сингапур Шахиран Нур 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Сразу бросается в глаза то, что на стадионе в Бишкеке газон очень неважного качества. Крайне тяжело будет справляться здесь.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча второго тура группового этапа азиатского отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Кыргызстана сыграет дома со сборной Омана. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 33% завершится победой Кыргызстан.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 3.05. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    3.05 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 135
Кыргызстан 34.1% (46)
X 23.7% (32)
Оман 42.2% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кыргызстан
Ничья
Оман
3.70
Реклама, fon.bet
3.30
Реклама, ligastavok.ru
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Кыргызстан 0:0 Оман онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кыргызстан 0:0 Оман

Исход игры
Кыргызстан
36.4% (52)
Ничья
22.4% (32)
Оман
41.3% (59)
Тотал 2.5
Больше
29.46% (33)
Меньше
70.54% (79)
Обе команды забьют
Да
53.57% (60)
Нет
46.43% (52)
Популярный счёт
0:1 Оман
25.2% (36)
1:1 Ничья
18.9% (27)
2:1 Кыргызстан
11.9% (17)
1:2 Оман
7.7% (11)
1:0 Кыргызстан
4.9% (7)
0:2 Оман
3.5% (5)
2:0 Кыргызстан
2.1% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кыргызстан
Оман
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 