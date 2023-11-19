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Тур: 2.
Кыргызстан
FIFA #97
 
Позже
Оман
FIFA #72
Прогнозы 40
Кыргызстан 42.5% (17)
X 22.5% (9)
Оман 35% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кыргызстан
Ничья
Оман
3.90
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3.35
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2.14
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Кыргызстан
Оман

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЦА
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жыргалбек Кайрат 1 1
Батырканов Эрнест 1 1
Мерк Кай 1 1
Оман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Малки Омар 1 1
Салех Матаз 1 1
Аль-Кааби Ахмед 1 1

Карточки

Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдурахманов Одилжон 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Оман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Кааби Ахмед 1 0

Результаты матчей

Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кыргызстан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1
Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Мьянма - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Бахрейн - Кыргызстан 4:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Кыргызстан - Бангладеш 4:1 Кыргызстан - Палестина 1:0 Япония - Кыргызстан 5:1
Оман
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оман - Тайвань 3:0 США - Оман 4:0 Оман - Палестина 2:1 Кыргызстан - Оман 0:1
Туркменистан - Оман 0:2 Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0 Ирак - Оман 3:2 Бахрейн - Оман 0:1 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Оман - Йемен 3:2 Ирак - Оман 0:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Оман - Беларусь 2:0 Оман - Германия 0:1 Иордания - Оман 1:0 Ирак - Оман 1:1 Новая Зеландия - Оман 0:0 Непал - Оман 0:2

Результаты матчей

Кыргызстан
Оман

Точный счет

4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

4:3
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кыргызстан
Оман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оман
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Малайзия
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Кыргызстан
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Тайвань
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оман
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Малайзия
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Тайвань
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кыргызстан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Малайзия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Оман
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кыргызстан
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Тайвань
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в третий квалификационный этап чемпионата мира
  • — Выход в третий круг Кубка Азии

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 4
Австралия Макларен Джейми 3
Япония Уэда Аясэ 3
Индонезия Димас Драхад Мухаммад 3
Индонезия Сананта Рамадан 3
Весь список

Топ нарушителей
Кувейт аль-Харби Фейсал 1 1
Афганистан Атаи Фарзад 1 1
Бангладеш Рана Сохель Мохамед 1 1
Сингапур Шахиран Нур 2
Бангладеш Уддин Саад 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кыргызстан - Оман от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2023, осталось 2 дня 5 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 40
    Кыргызстан 42.5% (17)
    X 22.5% (9)
    Оман 35% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кыргызстан
    Ничья
    Оман
    3.90
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    3.35
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    2.14
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    Прогнозы на матч Кыргызстан - Оман

    Исход игры
    Кыргызстан
    43.6% (17)
    Ничья
    20.5% (8)
    Оман
    35.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (13)
    Меньше
    65.79% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (20)
    Нет
    47.37% (18)
    Популярный счёт
    0:1 Оман
    23.1% (9)
    2:1 Кыргызстан
    23.1% (9)
    1:1 Ничья
    17.9% (7)
    1:0 Кыргызстан
    10.3% (4)
    0:2 Оман
    5.1% (2)
    1:2 Оман
    5.1% (2)
    2:0 Кыргызстан
    5.1% (2)
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    Кыргызстан
    Оман
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