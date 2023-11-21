Тур: 1. Стадион: Эрнст Хаппель. Главный судья: Винчич Славко
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Трапп
Кевин
19
Сане
Лерой
11
Брандт
Юлиан
10
Гнабри
Серж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Основной состав
-
12 Трапп КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сане ЛеройПолузащитник
-
11 Брандт ЮлианПолузащитник
-
10 Гнабри СержПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Бласвих ЯнисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Мюллер ТомасПолузащитник
-
17 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дукш МарвинНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
История личных встреч
Австрия
Германия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
4.5
1.8
Среднее время на гол
20
50
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
57
Результаты последних матчей
Австрия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3
Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1
Германия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1
Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Австрия 0:0 Германия
Исход игры
Австрия
5.6% (7)
Ничья
12.9% (16)
Германия
81.5% (101)
Тотал 2.5
Больше
81.42% (92)
Меньше
18.58% (21)
Обе команды забьют
Да
89.38% (101)
Нет
10.62% (12)
Популярный счёт
1:2 Германия
49.2% (61)
1:3 Германия
10.5% (13)
1:1 Ничья
8.1% (10)
0:2 Германия
5.6% (7)
2:1 Австрия
4% (5)
2:3 Германия
4% (5)
2:2 Ничья
4% (5)
0:1 Германия
3.2% (4)
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