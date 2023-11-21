Первый тайм

22' Диагональный пас исполнял Пош на левый фланг, куда забегал Забитцер, но его опередил Та и головой вынес сферу в аут.

21' Перехватил мяч на фланге Забитцер и тут же отдал поперек на Грегорича, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Та.

20' Зацепился за мяч на чужой половине поля Фюллькруг и сбросил головой на Гнабри, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

19' Вырезал в штрафную Зайвальд в штрафную, куда ворвался Грегорич, но не смог он в ближнем бою переиграть Траппа, пробив точно во вратаря.

18' Сместился с левого фланга Шлагер в центр и пробил по воротам, но на пути мяча в подкате оказался Горецка.

17' Тонко отдавал пас по флангу Зайвальд на ход Лаймеру, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.