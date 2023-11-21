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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Австрия
FIFA #25
0:0
Первый тайм: 21'
Германия
FIFA #16
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 121
Австрия 5.8% (7)
X 13.2% (16)
Германия 81% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Германия
3.05
3.90
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2.33
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шлагер
Александер
5
Пош
Штефан
15
Линхарт
Филипп
16
Мвене
Филлипп
8
Алаба
Давид
19
Баумгартнер
Кристоф
6
Зайвальд
Николас
4
Шлагер
Ксавер
20
Лаймер
Конрад
11
Грегорич
Михаэль
9
Забитцер
Марсель
12
Трапп
Кевин
4
Та
Джонатан
5
Хуммельс
Матс
2
Рюдигер
Антонио
7
Хаверц
Кай
21
Гюндоган
Илкай
8
Горецка
Леон
19
Сане
Лерой
11
Брандт
Юлиан
10
Гнабри
Серж
9
Фюллькруг
Никлас
Австрия
Германия

История личных встреч

Австрия
Германия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМС
2:1
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
1:2
Е2
6:2
Е2
1:2
ЧЕ2(2
0:1
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

4.5
1.8

Среднее время на гол

20
50

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
57

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3
Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1
Германия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1
Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1
  • Первый тайм
  • 22'
    Диагональный пас исполнял Пош на левый фланг, куда забегал Забитцер, но его опередил Та и головой вынес сферу в аут.
  • 21'
    Перехватил мяч на фланге Забитцер и тут же отдал поперек на Грегорича, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Та.
  • 20'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Фюллькруг и сбросил головой на Гнабри, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • Опасный момент
    19'
    Вырезал в штрафную Зайвальд в штрафную, куда ворвался Грегорич, но не смог он в ближнем бою переиграть Траппа, пробив точно во вратаря.
  • 18'
    Сместился с левого фланга Шлагер в центр и пробил по воротам, но на пути мяча в подкате оказался Горецка.
  • 17'
    Тонко отдавал пас по флангу Зайвальд на ход Лаймеру, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 16'
    Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Фюллькруг и в итоге нарушил правила в борьбе против Зайвальда.
  • 15'
    По флангу отдавал Брандт на ход Хаверцу, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за боковую линию.
  • 14'
    Мягко забросил в штрафную соперника Алаба на ход Грегоричу, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 13'
    Прорывался по флангу Грегорич и пробил по воротам, но точности ему не хватило. Будет удар от ворот.
  • 12'
    Со штрафного на силу пробивал по воротам Гнабри, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил точно в стенку.
  • 11'
    Перед чужой штрафной получил по ногам Фюллькруг в борьбе против Баумгартнера. Опасный стандарт исполнять будут немцы.
  • 10'
    В центре поля получил по ногам Хаверц в борьбе против Лаймера. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Германии.
  • 9'
    Сместился с левого фланга к линии чужой штрафной Гнабри и пробил по воротам, но мяч оказался в руках голкипера.
  • 8'
    Диагональ исполнял на левый фланг Та на ход Хаверцу, но тому не удалось дотянуться до мяча в пределах поля.
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    • Угловой
      7'
      Мягко забросил Гюндоган в штрафную на Хаверца, но того опередил Лихарт и головой вынес сферу на угловой.
    • 6'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Хаверц на ход Фюллькругу, но того от мяча оттеснил корпусом Мвене.
    • 5'
      Врывался с левого фланга в штрафную Шлагер, но напоролся на Гюндогана, против которого явно нарушил правила.
    • 4'
      С угла поля Забитцер на дальнюю штангу навесил, где пробил головой по воротам Пош, но не попал в створ.
    • 3'
      Перехватил снаряд на чужой половине поля Зайвальд и тут же отдал поперек на Баумгартнера, который пробил из пределов штрафной, но не попал в створ ворот.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Австрия 0:0 Германия

    Исход игры
    Австрия
    5.6% (7)
    Ничья
    12.9% (16)
    Германия
    81.5% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.42% (92)
    Меньше
    18.58% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    89.38% (101)
    Нет
    10.62% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Германия
    49.2% (61)
    1:3 Германия
    10.5% (13)
    1:1 Ничья
    8.1% (10)
    0:2 Германия
    5.6% (7)
    2:1 Австрия
    4% (5)
    2:3 Германия
    4% (5)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    0:1 Германия
    3.2% (4)
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    Австрия
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