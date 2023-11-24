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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Макартур
1:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
7' Желтая карточка
Аспропотамитис Джонатан
1:0
12' Гол
Миллар Мэттью
43' Желтая карточка
Давила Улисес
53' Желтая карточка
Траоре Адама
62' Вторая желтая карточка
Траоре Адама
66' Желтая карточка
Арзани Дэниел
72' Желтая карточка
Стерьовски Майл
1:1
90' Гол в свои ворота
Yianni Nicolaou
90'+7
12
Курто
Филип
22
Yianni
Nicolaou
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
44
Миллар
Мэттью
15
Беккас
Кирин
23
Льюис
Клейтон
Рис
37
Jed
Drew
10
Давила
Улисес
98
Жермен
Валер
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
4
Rai
IV
18
Монге
Фабиан
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
7
Икономидис
Крис
10
Форнароли
Бруно
Макартур
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Макартур
Мельбурн Виктори

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

2:1
0:1
1:4
3:1
3:1
1:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллар Мэттью 2 0.4
Давила Улисес 1 0.2
Борджес Рафаэл 1 0.2
Jake Hollman 1 0.2
Жермен Валер 1 0.2
Беккас Кирин 1 0.2
Аугла Али 1 0.2
Льюис Клейтон Рис 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 1.2
Машаш Зинедин 1 0.2
Nishan Velupillay 1 0.2
Тиг Райан 1 0.2
Траоре Адама III 0 0
Чапман Коннор 0 0
Герия Джейсон 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспропотамитис Джонатан 3 0
Беккас Кирин 2 0
Льюис Клейтон Рис 2 0
Yianni Nicolaou 2 0
Стерьовски Майл 1 0
Жермен Валер 1 0
Давила Улисес 1 0
Борджес Рафаэл 1 0
Jake Hollman 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 1 1
Траоре Адама III 1 1
Rai IV 2 0
Чапман Коннор 1 0
Герия Джейсон 1 0
Машаш Зинедин 1 0
Икономидис Крис 1 0
Арзани Дэниел 1 0

Результаты матчей

Макартур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Макартур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
8
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
8
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

9
10
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
5
56%
1
10%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2
Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2

Результаты матчей

Макартур
Мельбурн Виктори

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Макартур
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 10 - 6 9
2.
Макартур
 5 2 3 0 8 - 6 9
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 2 0 9 - 2 8
4.
Веллингтон Феникс
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Аделаида Юнайтед
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 8 - 9 5
8.
Перт Глори
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Мельбурн Сити
 4 1 1 2 6 - 11 4
10.
Сидней
 4 1 0 3 5 - 8 3
11.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Централ Кост Маринерс
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
4.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Макартур
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вестерн Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Ньюкасл Джетс
 3 1 1 1 6 - 7 4
4.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
5.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
6.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
7.
Веллингтон Феникс
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 0 - 6 0
11.
Перт Глори
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Мельбурн Сити Макларен Джейми 3 (1)
Аделаида Юнайтед Бернардо Эспиноса 2 (2)
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Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 1
Брисбен Роар Joe Caletti 1 1
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