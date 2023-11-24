Тур: 5. Стадион: Кэмпбеллтаун.
1:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаАспропотамитис Джонатан
1:0
12' ГолМиллар Мэттью
43' Желтая карточкаДавила Улисес
53' Желтая карточкаТраоре Адама
62' Вторая желтая карточкаТраоре Адама
66' Желтая карточкаАрзани Дэниел
72' Желтая карточкаСтерьовски Майл
1:1
90' Гол в свои воротаYianni Nicolaou
90'+7
Ход матча
12'
1:0
43'
53'
62'
66'
72'
86'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
20
Иззо
Пол
4
Rai
IV
18
Монге
Фабиан
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
- Нападающий
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Аугла АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Oliver Jones
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Franco Lino
-
24 Eli Adams
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Макартур
Мельбурн Виктори
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллар Мэттью
|2
|0.4
|Давила Улисес
|1
|0.2
|Борджес Рафаэл
|1
|0.2
|Jake Hollman
|1
|0.2
|Жермен Валер
|1
|0.2
|Беккас Кирин
|1
|0.2
|Аугла Али
|1
|0.2
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|1.2
|Машаш Зинедин
|1
|0.2
|Nishan Velupillay
|1
|0.2
|Тиг Райан
|1
|0.2
|Траоре Адама III
|0
|0
|Чапман Коннор
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|0
|Беккас Кирин
|2
|0
|Льюис Клейтон Рис
|2
|0
|Yianni Nicolaou
|2
|0
|Стерьовски Майл
|1
|0
|Жермен Валер
|1
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Борджес Рафаэл
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|1
|1
|Траоре Адама III
|1
|1
|Rai IV
|2
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Машаш Зинедин
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Макартур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
8
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
8
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
9
10
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
5
56%
1
10%
76-90
Пропущено
5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Макартур - Пном Пень 5:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2
Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2 Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2
Результаты матчей
Макартур
Мельбурн Виктори
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Макартур
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
14
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|3 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Бернардо Эспиноса
|2 (2)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 1
|Брисбен Роар
|Joe Caletti
|1 1