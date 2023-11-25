Тур: 5. Стадион: ВИН.
1:0
Конец матча
0'
1:0
48' ГолКраев Божидар
68' Желтая карточкаГуд Кёртис
72' Желтая карточкаКраев Божидар
1:0
74' Не забитый пенальтиМакларен Джейми
90'+7
Ход матча
48'
1:0
68'
72'
74'
1:0
79'
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
11
Leo
Natel
44
Яколиш
Марин
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
-
11 Leo NatelПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
18 Jordon Hall
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
41 матч
29.3%
22%
48.7%
12 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
14.6%
39%
46.4%
6 побед 16 ничьих 19 побед
Второй тайм
26.8%
36.6%
36.6%
11 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.26
0.86
Среднее время на гол
71
104
Всего голов
41
34
Голов в среднем за матч
1.86
1.79
Среднее время на гол
48
50
Всего голов
65
53
Голов в среднем за матч
1.59
1.29
Тотал матчей
2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Завада Оскар
|4
|0.8
|Краев Божидар
|3
|0.6
|Пейн Тим
|1
|0.2
|Болл Дэвид
|0
|0
|Барбарусес Костас
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|3
|0.6
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.2
|Угаркович Стивен
|1
|0.2
|Антонис Терри
|1 (1)
|0.2
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Яколиш Марин
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барбарусес Костас
|2
|0
|Краев Божидар
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Пеннингтон Николас
|1
|0
|Сармэн Финн
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуд Кёртис
|2
|0
|Сахи Хамза
|2
|0
|Leo Natel
|2
|0
|Тэлбот Каллум
|2
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
5
Веллингтон Феникс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Мельбурн Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0
Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
14
14
14
14
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|3 (1)
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 1
|Брисбен Роар
|Joe Caletti
|1 1