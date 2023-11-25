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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Веллингтон Феникс
1:0
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
1:0
48' Гол
Краев Божидар
68' Желтая карточка
Гуд Кёртис
72' Желтая карточка
Краев Божидар
1:0
74' Не забитый пенальти
Макларен Джейми
90'+7
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
18
Келли-Хилд
Лукас
12
Аль-Таай
Мохамед
14
Руфер
Алекс
15
Пеннингтон
Николас
7
Барбарусес
Костас
11
Краев
Божидар
10
Болл
Дэвид
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
26
Супрайен
Самуэль
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
11
Leo
Natel
8
Сахи
Хамза
6
Угаркович
Стивен
44
Яколиш
Марин
10
Арслан
Толгай-Али
9
Макларен
Джейми
Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

41 матч

29.3%
22%
48.7%
12 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

14.6%
39%
46.4%
6 побед 16 ничьих 19 побед

Второй тайм

26.8%
36.6%
36.6%
11 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

К
3:0
4:1
1:3
2:2
К
1:2
2:1
0:6
КФ
0:0
2:2
2:3
1:0
3:2
3:2
1:0
2:0
2:1
2:1
1:0
1:5
2:1
0:1
3:0
2:1
3:1
КФ
5:1
0:2
0:0
0:0
0:0
0:0
2:2
0:5
0:1
1:0
3:2
1:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.26
0.86

Среднее время на гол

71
104

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

1.86
1.79

Среднее время на гол

48
50

Всего голов

65
53

Голов в среднем за матч

1.59
1.29

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
3
Больше 7%
Меньше 93%
38

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Завада Оскар 4 0.8
Краев Божидар 3 0.6
Пейн Тим 1 0.2
Болл Дэвид 0 0
Барбарусес Костас 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 3 0.6
Арслан Толгай-Али 1 0.2
Угаркович Стивен 1 0.2
Антонис Терри 1 (1) 0.2
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Яколиш Марин 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барбарусес Костас 2 0
Краев Божидар 2 0
Завада Оскар 2 0
Пейн Тим 1 0
Пеннингтон Николас 1 0
Сармэн Финн 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуд Кёртис 2 0
Сахи Хамза 2 0
Leo Natel 2 0
Тэлбот Каллум 2 0
Бехич Азиз 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
5
Веллингтон Феникс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Мельбурн Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0
Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 10 - 6 9
3.
Макартур
 5 2 3 0 8 - 6 9
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 2 0 9 - 2 8
5.
Аделаида Юнайтед
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 8 - 9 5
8.
Перт Глори
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Мельбурн Сити
 5 1 1 3 6 - 12 4
10.
Сидней
 4 1 0 3 5 - 8 3
11.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Централ Кост Маринерс
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
4.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Макартур
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вестерн Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Ньюкасл Джетс
 3 1 1 1 6 - 7 4
4.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
5.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
6.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
7.
Веллингтон Феникс
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Перт Глори
 2 0 0 2 1 - 4 0
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Мельбурн Сити Макларен Джейми 3 (1)
Веллингтон Феникс Краев Божидар 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 1
Брисбен Роар Joe Caletti 1 1
Весь список
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