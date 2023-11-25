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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
3:1
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
45' Гол
Роу Сторм
2:0
57' Гол
William Wilson
62' Желтая карточка
Маурагис Лукас
2:1
76' Гол
Archie Goodwin
3:1
90' Гол
Jing Lual
90'+6
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
28
William
Wilson
4
Нисбет
Джошуа
6
Балар
Максимильен
11
Торрес
Анхель
10
Marco
Tulio1
9
Куол
Алоу
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
37
Lachlan
Bayliss
17
Грозос
Костандинос
6
О'Нилл
Брэндон
13
Clayton
Taylor
7
Бухагьяр
Трент
8
Стамателопулос
Апостолос
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
36%
4%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
36%
18 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед

50 матчей

40%
24%
36%
20 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

30%
44%
26%
15 побед 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

36%
38%
26%
18 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

1:3
3:0
1:2
2:0
2:4
1:2
0:2
0:1
1:0
0:0
4:3
1:1
2:3
1:0
1:2
2:8
2:0
1:5
2:0
1:1
1:1
2:4
0:1
1:1
0:0
1:0
3:1
3:0
2:2
0:0
0:2
2:1
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ТМС
0:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0

Голы

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.33
1.35

Среднее время на гол

67
66

Всего голов

29
32

Голов в среднем за матч

1.26
1.19

Среднее время на гол

71
75

Всего голов

65
63

Голов в среднем за матч

1.3
1.26

Тотал матчей

2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 72%
Меньше 28%
14
21
Больше 42%
Меньше 58%
29
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

69
71

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роу Сторм 1 0.2
Brian Kaltak 1 0.2
Куол Алоу 1 0.2
William Wilson 1 0.2
Jing Lual 1 0.2
Marco Tulio1 0 0
Смит Ноа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Jacob Farrell 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 4 0.8
Clayton Taylor 2 0.4
Грозос Костандинос 1 0.2
Mark Natta 1 0.2
Archie Goodwin 1 0.2
Бухагьяр Трент 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Ингем Дэйн 0 0
Phillip Cancar 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 1 1
Christian Theoharous 2 0
Mikael Rodrigues Brito 2 0
Торрес Анхель 0 1
Harrison Steele 0 1
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Куол Алоу 1 0
Балар Максимильен 1 0
William Wilson 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бухагьяр Трент 2 0
Стамателопулос Апостолос 2 0
Маурагис Лукас 2 0
Дженкинсон Карл 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
6
Централ Кост Маринерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2
Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2
Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

Точный счет

1:2
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 10 - 6 9
3.
Макартур
 5 2 3 0 8 - 6 9
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 2 0 9 - 2 8
5.
Аделаида Юнайтед
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Ньюкасл Джетс
 5 1 2 2 9 - 12 5
8.
Перт Глори
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Мельбурн Сити
 5 1 1 3 6 - 12 4
10.
Сидней
 4 1 0 3 5 - 8 3
11.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Централ Кост Маринерс
 5 1 0 4 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
4.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Макартур
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Централ Кост Маринерс
 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Вестерн Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
4.
Ньюкасл Джетс
 4 1 1 2 7 - 10 4
5.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
6.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
7.
Веллингтон Феникс
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Перт Глори
 2 0 0 2 1 - 4 0
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Мельбурн Сити Макларен Джейми 3 (1)
Веллингтон Феникс Краев Божидар 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 1
Брисбен Роар Joe Caletti 1 1
Весь список
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    • 47'
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