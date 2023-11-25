Тур: 5. Стадион: Industree Group Stadium.
3:1
Конец матча
0'
1:0
45' ГолРоу Сторм
2:0
57' ГолWilliam Wilson
62' Желтая карточкаМаурагис Лукас
2:1
76' ГолArchie Goodwin
3:1
90' ГолJing Lual
90'+6
Ход матча
45'
1:0
57'
62'
76'
2:1
90'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
10
Marco
Tulio1
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Marco Tulio1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Jing Lual
-
-
26 Brad Tapp
-
Главный тренер: Mark Jackson
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
36%
4%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
36%
18 побед 9 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед
50 матчей
40%
24%
36%
20 побед 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
30%
44%
26%
15 побед 22 ничьи 13 побед
Второй тайм
36%
38%
26%
18 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.33
1.35
Среднее время на гол
67
66
Всего голов
29
32
Голов в среднем за матч
1.26
1.19
Среднее время на гол
71
75
Всего голов
65
63
Голов в среднем за матч
1.3
1.26
Тотал матчей
2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 72%
Меньше 28%
14
21
Больше 42%
Меньше 58%
29
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
69
71
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роу Сторм
|1
|0.2
|Brian Kaltak
|1
|0.2
|Куол Алоу
|1
|0.2
|William Wilson
|1
|0.2
|Jing Lual
|1
|0.2
|Marco Tulio1
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Jacob Farrell
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|4
|0.8
|Clayton Taylor
|2
|0.4
|Грозос Костандинос
|1
|0.2
|Mark Natta
|1
|0.2
|Archie Goodwin
|1
|0.2
|Бухагьяр Трент
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Phillip Cancar
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|1
|1
|Christian Theoharous
|2
|0
|Mikael Rodrigues Brito
|2
|0
|Торрес Анхель
|0
|1
|Harrison Steele
|0
|1
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Куол Алоу
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|William Wilson
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Стамателопулос Апостолос
|2
|0
|Маурагис Лукас
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
6
Централ Кост Маринерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
2
Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
4
40%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2
Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс
Точный счет
1:2
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
14
14
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|3 (1)
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 1
|Брисбен Роар
|Joe Caletti
|1 1