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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Сидней
0:1
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
72' Гол
Zachary Sapsford
89' Желтая карточка
Кортни-Перкинс Джордан
90'+8
1
Рэдмейн
Эндрю
21
Zachary
de
Jesus
15
Габриэл
Барбоза
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
25
Кучарски
Джейден
11
Мак
Роберт
9
Fabio
da
Silva2
20
Лоуренс
Томас
13
Расселл
Тэйт
16
Бидлинг
Том
6
Фильо
Марсело
19
Клисби
Джек
7
Пирьес
Дилан
25
Бриллант
Джошуа
21
Хендрикс
Йоррит
14
Nicolas
Milanovic
26
Боррьелло
Брендон
9
Антонссон
Маркус
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

35 матчей

45.7%
25.7%
28.6%
16 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

1:2
0:4
0:1
0:1
3:2
2:0
0:0
1:0
3:2
1:1
1:1
0:1
1:0
1:1
1:3
2:0
КФ
0:3
3:1
0:5
2:2
1:0
0:0
0:4
1:1
1:2
1:0
3:4
1:1
3:2
3:1
1:0
0:2
1:1
0:2
0:1

Голы

Всего голов

20
31

Голов в среднем за матч

1.25
1.63

Среднее время на гол

72
55

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

0.95
1.25

Среднее время на гол

95
72

Всего голов

38
51

Голов в среднем за матч

1.09
1.46

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

82
61

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 2 0.4
Кучарски Джейден 2 0.4
Fabio da Silva2 1 0.2
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брук Лаклан 2 0.4
Nicolas Milanovic 2 0.4
Фильо Марсело 1 0.2
Бриллант Джошуа 1 0.2
Клисби Джек 1 0.2
Антонссон Маркус 1 0.2
Расселл Тэйт 1 0.2
Zachary Sapsford 1 0.2
Боррьелло Брендон 0 0
Хендрикс Йоррит 0 0
Пирьес Дилан 0 0
Oscar Priestman 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стив Корика 1 0
Грант Райан 1 0
Брэттан Люк 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Вуд Патрик 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 1 0
Бриллант Джошуа 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Клисби Джек 1 0
Nicolas Milanovic 1 0

Результаты матчей

Сидней
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Сидней
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
7
Сидней
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Сидней 1:5 Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Брисбен Роар - Сидней 3:0 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2
Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сидней 0:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 2 0 10 - 2 11
2.
Веллингтон Феникс
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 10 - 6 9
4.
Макартур
 5 2 3 0 8 - 6 9
5.
Аделаида Юнайтед
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Ньюкасл Джетс
 5 1 2 2 9 - 12 5
8.
Перт Глори
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Мельбурн Сити
 5 1 1 3 6 - 12 4
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 8 3
11.
Сидней
 5 1 0 4 5 - 9 3
12.
Централ Кост Маринерс
 5 1 0 4 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
4.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Макартур
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Централ Кост Маринерс
 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Вестерн Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
5.
Ньюкасл Джетс
 4 1 1 2 7 - 10 4
6.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
7.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
8.
Веллингтон Феникс
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Перт Глори
 2 0 0 2 1 - 4 0
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Мельбурн Сити Макларен Джейми 3 (1)
Веллингтон Феникс Краев Божидар 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 1
Брисбен Роар Joe Caletti 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Боррьелло Брендон уходит с поля. Zachary Sapsford выходит вместо него
  • 7'
    Nicolas Milanovic сделал результативную передачу.
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