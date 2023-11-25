Тур: 5. Стадион: Альянц Стэдиум.
0:1
Конец матча
Ход матча
72'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
13
Расселл
Тэйт
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
-
13 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Jack Gibson
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
35 матчей
45.7%
25.7%
28.6%
16 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
31
Голов в среднем за матч
1.25
1.63
Среднее время на гол
72
55
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
0.95
1.25
Среднее время на гол
95
72
Всего голов
38
51
Голов в среднем за матч
1.09
1.46
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
82
61
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|2
|0.4
|Кучарски Джейден
|2
|0.4
|Fabio da Silva2
|1
|0.2
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брук Лаклан
|2
|0.4
|Nicolas Milanovic
|2
|0.4
|Фильо Марсело
|1
|0.2
|Бриллант Джошуа
|1
|0.2
|Клисби Джек
|1
|0.2
|Антонссон Маркус
|1
|0.2
|Расселл Тэйт
|1
|0.2
|Zachary Sapsford
|1
|0.2
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Пирьес Дилан
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стив Корика
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Брэттан Люк
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Вуд Патрик
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|1
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Результаты матчей
Сидней
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Сидней
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
7
Сидней
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Сидней 1:5 Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Брисбен Роар - Сидней 3:0 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2
Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сидней 0:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
31
13
13
13
13
13
13
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|3 (1)
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 1
|Брисбен Роар
|Joe Caletti
|1 1