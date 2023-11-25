  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Пиза
1:1
Второй тайм: 58'
Брешия
0'
1:0
5' Гол
Морео Стефано
1:1
15' Гол
Бьярнасон Биркир
38' Желтая карточка
Кистана Андреа
39' Желтая карточка
Валоти Матиа

Ход матча

5'
Морео Стефано
(Трамони Лисандру)
1:0
15'
1:1
Бьярнасон Биркир
25'
 
Уар Матье
Фарес Мохамед
38'
 
Кистана Андреа
39'
Валоти Матиа
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
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Пиза
Ничья
Брешия
3.25
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Николас
Андраде
19
Эштевеш
Томаш
3
Леверб
Максим
5
Канестрелли
Симоне
20
Беруатто
Пьетро
51
Барберис
Андреа
7
Трамони
Лисандру
27
Валоти
Матиа
36
Пиччинини
Габриэле
32
Морео
Стефано
10
Торрегросса
Эрнесто
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
6
Фарес
Мохамед
26
Бертаньоли
Массимо
5
Ван
Де
Лои
Томми
27
Олзер
Джакомо
7
Бьярнасон
Биркир
11
Мончини
Габриэле
Пиза
4-1-4-1
Брешия
3-4-2-1

История личных встреч

Пиза
Брешия

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
3:0
К
1:4
СB
0:0
СB
0:1
СB
4:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
К
0:2
СB
0:1
СB
4:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.83

Среднее время на гол

57
108

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 5 (2) 0.36
Трамони Лисандру 1 0.07
Беруатто Пьетро 1 0.07
Пиччинини Габриэле 1 0.07
Мазуччи Гаэтано 1 0.07
Морео Стефано 1 0.07
Трамони Маттео 1 0.07
Канестрелли Симоне 1 0.07
Эштевеш Томаш 1 0.07
Alesandro Arena 1 0.07
Млакар Ян 0 0
Велозу Мигель 0 0
Торрегросса Эрнесто 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 3 (1) 0.23
Бьярнасон Биркир 2 0.15
Бизоли Димитри 1 0.08
Боррелли Дженнаро 1 0.08
Бертаньоли Массимо 1 0.08
Бьянки Флавио 1 0.08
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леверб Максим 4 1
Марин Мариус 5 0
Трамони Лисандру 4 0
Барбьери Томмазо 2 1
Калабрези Артуро 3 0
Николас Андраде 3 0
Канестрелли Симоне 3 0
Херманнссон Хьёртур 1 1
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Морео Стефано 2 0
Туре Идрисса 2 0
Эштевеш Томаш 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Валоти Матиа 1 0
Млакар Ян 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Alesandro Arena 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 5 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Бизоли Димитри 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Дикманн Лоренцо 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Галацци Николас 3 0
Пагера Фабрицио 2 0
Ван Де Лои Томми 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Адорни Давиде 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Папетти Андреа 1 0
Riccardo Fogliata 1 0

Результаты матчей

Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Брешия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
1
Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
3
Пиза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Брешия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
75%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
33%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
1
20%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
3
23%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
3
23%
3
38%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
4
29%
4
31%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2
Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1
Брешия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2
Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1

Результаты матчей

Пиза
Брешия

Точный счет

1:2
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:2
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Пиза
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
10
1.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Венеция
 14 9 3 2 22 - 11 30
3.
Кремонезе
 14 7 4 3 21 - 12 25
4.
Комо
 13 7 3 3 17 - 14 24
5.
Палермо
 13 7 2 4 18 - 10 23
6.
Модена
 14 6 5 3 14 - 13 23
7.
Читтаделла
 14 6 4 4 17 - 18 22
8.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
9.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 1:1 14 4 5 5 14 - 15 17
13.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 17 16
14.
Реджана
 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 1:1 13 3 5 5 10 - 13 14
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 13 3 3 7 13 - 21 12
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 13 1 4 8 12 - 18 7
20.
ФералпиСало
 14 1 4 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 7 13
5.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 1:1 7 1 3 3 8 - 10 6
16.
Брешия
 1:1 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
3.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
4.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
5.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 1:1 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Брешия
 1:1 6 2 2 2 6 - 5 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Лекко
 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Асколи
 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
Весь список
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится победой Брешия.
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Пиза
Ничья
Брешия
3.25
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