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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Пиза
1:1
Конец матча
Брешия
0'
1:0
5' Гол
Морео Стефано
1:1
14' Гол
Бьярнасон Биркир
38' Желтая карточка
Кистана Андреа
39' Желтая карточка
Валоти Матиа
85' Желтая карточка
Эштевеш Томаш
88' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро
90'+6

Ход матча

5'
Морео Стефано
(Трамони Лисандру)
1:0
14'
1:1
Бьярнасон Биркир
25'
 
Уар Матье
Фарес Мохамед
38'
 
Кистана Андреа
39'
Валоти Матиа
 
69'
Д'Аллесандро Марко
Морео Стефано
 
69'
Глиоцци Этторе
Торрегросса Эрнесто
 
69'
Надь Адам
Барберис Андреа
 
71'
 
Галацци Николас
Бьярнасон Биркир
71'
 
Бьянки Флавио
Мончини Габриэле
78'
Виньято Эмануэль
Трамони Лисандру
 
80'
 
Боррелли Дженнаро
Олзер Джакомо
85'
Эштевеш Томаш
 
88'
 
Боррелли Дженнаро
90'
Калабрези Артуро
Эштевеш Томаш
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 563 Количество передач 322
  • 63 Владение мячом, % 37
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Николас
Андраде
19
Эштевеш
Томаш
3
Леверб
Максим
5
Канестрелли
Симоне
20
Беруатто
Пьетро
51
Барберис
Андреа
7
Трамони
Лисандру
27
Валоти
Матиа
36
Пиччинини
Габриэле
32
Морео
Стефано
10
Торрегросса
Эрнесто
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
6
Фарес
Мохамед
26
Бертаньоли
Массимо
5
Ван
Де
Лои
Томми
27
Олзер
Джакомо
7
Бьярнасон
Биркир
11
Мончини
Габриэле
Пиза
4-1-4-1
Брешия
3-4-2-1

История личных встреч

Пиза
Брешия

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
3:0
К
1:4
СB
0:0
СB
0:1
СB
4:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
К
0:2
СB
0:1
СB
4:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.83

Среднее время на гол

57
108

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 5 (2) 0.36
Трамони Лисандру 1 0.07
Беруатто Пьетро 1 0.07
Пиччинини Габриэле 1 0.07
Мазуччи Гаэтано 1 0.07
Морео Стефано 1 0.07
Трамони Маттео 1 0.07
Канестрелли Симоне 1 0.07
Эштевеш Томаш 1 0.07
Alesandro Arena 1 0.07
Млакар Ян 0 0
Велозу Мигель 0 0
Торрегросса Эрнесто 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 3 (1) 0.23
Бьярнасон Биркир 2 0.15
Бизоли Димитри 1 0.08
Боррелли Дженнаро 1 0.08
Бертаньоли Массимо 1 0.08
Бьянки Флавио 1 0.08
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леверб Максим 4 1
Марин Мариус 5 0
Трамони Лисандру 4 0
Барбьери Томмазо 2 1
Калабрези Артуро 3 0
Николас Андраде 3 0
Канестрелли Симоне 3 0
Эштевеш Томаш 3 0
Херманнссон Хьёртур 1 1
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Морео Стефано 2 0
Туре Идрисса 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Валоти Матиа 1 0
Млакар Ян 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Alesandro Arena 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 5 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Бизоли Димитри 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Дикманн Лоренцо 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Галацци Николас 3 0
Пагера Фабрицио 2 0
Ван Де Лои Томми 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Адорни Давиде 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Папетти Андреа 1 0
Riccardo Fogliata 1 0

Результаты матчей

Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Брешия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
2
Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
3
Пиза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Брешия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
25%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
60%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
4
40%
3
50%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
1
17%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
4
29%
3
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
5
33%
5
36%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
40%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2
Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1
Брешия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2
Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1

Результаты матчей

Пиза
Брешия

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:2
3 раза 43%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Пиза
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
3
11
1.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 3 2 28 - 13 30
2.
Венеция
 14 9 3 2 22 - 11 30
3.
Кремонезе
 14 7 4 3 21 - 12 25
4.
Комо
 13 7 3 3 17 - 14 24
5.
Палермо
 13 7 2 4 18 - 10 23
6.
Модена
 14 6 5 3 14 - 13 23
7.
Читтаделла
 14 6 4 4 17 - 18 22
8.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
9.
Козенца
 13 5 4 4 17 - 12 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 14 4 5 5 14 - 15 17
13.
Зюйдтироль
 13 4 4 5 18 - 17 16
14.
Реджана
 14 3 7 4 14 - 17 16
15.
Брешия
 13 3 5 5 10 - 13 14
16.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 18 13
17.
Лекко
 13 3 3 7 13 - 21 12
18.
Специя
 14 1 7 6 11 - 20 10
19.
Тернана
 13 1 4 8 12 - 18 7
20.
ФералпиСало
 14 1 4 9 10 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
4.
Комо
 6 4 1 1 9 - 7 13
5.
Козенца
 7 3 2 2 13 - 7 11
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Палермо
 7 3 1 3 9 - 7 10
8.
Модена
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 7 1 3 3 8 - 10 6
16.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
ФералпиСало
 6 0 2 4 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
3.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
4.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
5.
Парма
 6 4 0 2 16 - 9 12
6.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
10.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
11.
Брешия
 6 2 2 2 6 - 5 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Реджана
 7 2 2 3 7 - 9 8
16.
Лекко
 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Асколи
 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
19.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
20.
Тернана
 6 0 2 4 7 - 12 2
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 6
Весь список
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