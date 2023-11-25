Тур: 14. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
1:0
5' ГолМорео Стефано
1:1
14' ГолБьярнасон Биркир
38' Желтая карточкаКистана Андреа
39' Желтая карточкаВалоти Матиа
85' Желтая карточкаЭштевеш Томаш
88' Желтая карточкаБоррелли Дженнаро
90'+6
Ход матча
5'
14'
1:1
38'
39'
85'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
563 Количество передач 322
-
63 Владение мячом, % 37
27
Валоти
Матиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Matteo Ferro
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Пиза
Брешия
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.83
Среднее время на гол
57
108
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|5 (2)
|0.36
|Трамони Лисандру
|1
|0.07
|Беруатто Пьетро
|1
|0.07
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.07
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.07
|Морео Стефано
|1
|0.07
|Трамони Маттео
|1
|0.07
|Канестрелли Симоне
|1
|0.07
|Эштевеш Томаш
|1
|0.07
|Alesandro Arena
|1
|0.07
|Млакар Ян
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Торрегросса Эрнесто
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|3 (1)
|0.23
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.15
|Бизоли Димитри
|1
|0.08
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.08
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.08
|Бьянки Флавио
|1
|0.08
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леверб Максим
|4
|1
|Марин Мариус
|5
|0
|Трамони Лисандру
|4
|0
|Барбьери Томмазо
|2
|1
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Канестрелли Симоне
|3
|0
|Эштевеш Томаш
|3
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|1
|Надь Адам
|1
|1
|Велозу Мигель
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|5
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Дикманн Лоренцо
|3
|0
|Олзер Джакомо
|3
|0
|Галацци Николас
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Брешия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
2
Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
3
Пиза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Брешия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
25%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
60%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
4
40%
3
50%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
1
17%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
4
29%
3
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
5
33%
5
36%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
40%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2
Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1
Брешия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2
Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1
Результаты матчей
Пиза
Брешия
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:2
3 раза 43%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Пиза
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
311
211
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|6