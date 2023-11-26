Тур: 5. Стадион: Санкорп.
2:1
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаО'Ши Джеймс
1:0
56' ГолХор Генри
64' Желтая карточкаЦолаковски Стефан
2:0
65' ГолО'Ши Джеймс
87' Желтая карточкаОстлер Трент
2:1
90' ГолСусняр Александар
90'+7
Ход матча
38'
56'
1:0
65'
2:0
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
35
Louis
Zabala
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
13
Cameron
Cook
10
Хелифи
Салим
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Louis ZabalaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
-
-
22 Alex Parson
-
-
Главный тренер: Росс Алоизи
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Остлер ТрентПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Брисбен Роар
Перт Глори
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
35%
16 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед
41 матч
41.5%
22%
36.5%
17 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
29.3%
34.1%
36.6%
12 побед 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
39%
34.1%
26.9%
16 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.7
1.48
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
1.95
1.3
Среднее время на гол
46
69
Всего голов
75
57
Голов в среднем за матч
1.83
1.39
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
49
64
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хор Генри
|3
|0.6
|О'Ши Джеймс
|2
|0.4
|Беренгер Флорен
|2
|0.4
|Милеуснич Никола
|2
|0.4
|Thomas Waddingham
|1
|0.2
|Joe Caletti
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|2
|0.4
|Цолаковски Стефан
|2
|0.4
|Биверс Марк
|1
|0.2
|Сусняр Александар
|1
|0.2
|Божанич Оливер
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Giordano Colli
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joe Caletti
|1
|1
|Невилл Скотт
|2
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Олдред Том
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|2
|0
|Цолаковски Стефан
|2
|0
|Кутрумбис Джон
|2
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Alen Stajcic
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Брисбен Роар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
4
Брисбен Роар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1
Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1
Перт Глори
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2
Результаты матчей
Брисбен Роар
Перт Глори
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|7.
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|12.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|10 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|3 (1)
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 1
|Брисбен Роар
|Joe Caletti
|1 1