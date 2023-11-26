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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Брисбен Роар
2:1
Конец матча
Перт Глори
0'
38' Желтая карточка
О'Ши Джеймс
1:0
56' Гол
Хор Генри
64' Желтая карточка
Цолаковски Стефан
2:0
65' Гол
О'Ши Джеймс
87' Желтая карточка
Остлер Трент
2:1
90' Гол
Сусняр Александар
90'+7
1
Фрик
Мэклин
35
Louis
Zabala
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
3
Браун
Кори
26
О'Ши
Джеймс
12
Гомулка
Тарас
10
Милеуснич
Никола
13
Хор
Генри
16
Thomas
Waddingham
7
Беренгер
Флорен
13
Cameron
Cook
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
15
Сусняр
Александар
10
Хелифи
Салим
20
Giordano
Colli
24
Божанич
Оливер
17
Карлуччо
Джеррод
23
Daniel
Bennie
22
Таггарт
Адам
Брисбен Роар
Перт Глори

История личных встреч

Брисбен Роар
Перт Глори

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
35%
16 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед

41 матч

41.5%
22%
36.5%
17 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

29.3%
34.1%
36.6%
12 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

39%
34.1%
26.9%
16 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

2:1
2:1
1:4
2:0
1:0
2:1
3:1
1:1
1:1
4:0
2:4
2:1
2:3
3:2
1:2
3:1
2:2
2:1
КФ
0:2
6:3
2:1
1:0
2:2
1:1
3:2
3:1
0:0
1:0
0:1
0:1
1:0
2:1
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:3
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:4

Голы

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.7
1.48

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

1.95
1.3

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

75
57

Голов в среднем за матч

1.83
1.39

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

49
64

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хор Генри 3 0.6
О'Ши Джеймс 2 0.4
Беренгер Флорен 2 0.4
Милеуснич Никола 2 0.4
Thomas Waddingham 1 0.2
Joe Caletti 0 0
Трюин Кай 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 2 0.4
Цолаковски Стефан 2 0.4
Биверс Марк 1 0.2
Сусняр Александар 1 0.2
Божанич Оливер 0 0
Riley Warland 0 0
Giordano Colli 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joe Caletti 1 1
Невилл Скотт 2 0
О'Ши Джеймс 1 0
Олдред Том 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 2 0
Цолаковски Стефан 2 0
Кутрумбис Джон 2 0
Остлер Трент 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Alen Stajcic 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Брисбен Роар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
4
Брисбен Роар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1
Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1
Перт Глори
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2

Результаты матчей

Брисбен Роар
Перт Глори

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 2 0 10 - 2 11
2.
Веллингтон Феникс
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Аделаида Юнайтед
 1:0 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Брисбен Роар
 5 3 1 1 10 - 8 10
5.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 10 - 6 9
6.
Макартур
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Ньюкасл Джетс
 5 1 2 2 9 - 12 5
8.
Перт Глори
 5 1 1 3 6 - 8 4
9.
Мельбурн Сити
 5 1 1 3 6 - 12 4
10.
Сидней
 5 1 0 4 5 - 9 3
11.
Централ Кост Маринерс
 5 1 0 4 5 - 10 3
12.
Вестерн Юнайтед
 0:1 5 1 0 4 2 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
Брисбен Роар
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Аделаида Юнайтед
 1:0 3 2 0 1 10 - 5 6
5.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Макартур
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Централ Кост Маринерс
 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Вестерн Юнайтед
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Аделаида Юнайтед
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
6.
Ньюкасл Джетс
 4 1 1 2 7 - 10 4
7.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Вестерн Юнайтед
 0:1 3 1 0 2 2 - 7 3
9.
Веллингтон Феникс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
11.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
12.
Перт Глори
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Мельбурн Сити Макларен Джейми 3 (1)
Веллингтон Феникс Краев Божидар 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 1
Брисбен Роар Joe Caletti 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      О'Ши Джеймс получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Браун Кори уходит с поля. Antonee Burke-Gilroy выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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