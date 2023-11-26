Тур: 5. Стадион: Mars Stadium.
0:1
Второй тайм: 48'
Ход матча
30'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рисдон
Джош
11
Daniel
Penha
46
Госи
Джо
37
Jonny
Yull
10
Клаф
Зак
26
Халлоран
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
-
22 Kane Vidmar
-
-
-
38 Noah Botic
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Jonny YullПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Musa Toure
-
13 Lachlan Barr
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.75
Среднее время на гол
56
51
Всего голов
3
11
Голов в среднем за матч
0.75
2.2
Среднее время на гол
120
40
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
1.22
2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
45
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлс Лаклан
|1
|0.2
|Noah Botic
|1 (1)
|0.2
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халлоран Бен
|2
|0.4
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.4
|Клаф Зак
|2 (2)
|0.4
|Ибусуки Хироси
|1
|0.2
|Nestor Irankunda
|1
|0.2
|Танниклифф Райан
|1
|0.2
|Анселл Николас
|1
|0.2
|Musa Toure
|1
|0.2
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|3
|0
|Daniel Penha
|2
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|1
|1
|Panashe Madanha
|2
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
8
Вестерн Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
4
44%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
4
40%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|7.
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|12.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|10 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|3 (1)
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 1
|Брисбен Роар
|Joe Caletti
|1 1