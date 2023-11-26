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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
0:1
Второй тайм: 48'
Аделаида Юнайтед
0'
0:1
30' Гол
Халлоран Бен

Ход матча

30'
0:1
Халлоран Бен
(Nestor Irankunda)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Аделаида Юнайтед
6.20
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4.30
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4.10
Все Коэффициенты
1
Хьюард-Белль
Том
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
27
Тратт
Джейкоб
17
Benjamin
Garuccio
11
Daniel
Penha
10
Луштица
Стивен
32
Тергейт
Ангус
7
Наджарин
Рами
8
Уэлс
Лаклан
13
Рукавица
Никита
46
Госи
Джо
43
Giuseppe
Bovalina
41
Alexandar
Popovic
4
Анселл
Николас
7
Китто
Райан
37
Jonny
Yull
8
Sanchez
Cortes
Isaias
10
Клаф
Зак
66
Nestor
Irankunda
26
Халлоран
Бен
17
_Luka
Jovanovic
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

0:1
2:3
2:4
2:1
1:0
0:0
0:0
1:5
3:4

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.75

Среднее время на гол

56
51

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

0.75
2.2

Среднее время на гол

120
40

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

1.22
2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
45

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлс Лаклан 1 0.2
Noah Botic 1 (1) 0.2
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлоран Бен 2 0.4
Бернардо Эспиноса 2 0.4
Клаф Зак 2 (2) 0.4
Ибусуки Хироси 1 0.2
Nestor Irankunda 1 0.2
Танниклифф Райан 1 0.2
Анселл Николас 1 0.2
Musa Toure 1 0.2

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 3 0
Daniel Penha 2 0
Имаи Томоки 1 0
Benjamin Garuccio 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 1 1
Panashe Madanha 2 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
Карл Виарт 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
8
Вестерн Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
4
40%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Сидней 1:5 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 2 0 10 - 2 11
2.
Веллингтон Феникс
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Аделаида Юнайтед
 1:0 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Брисбен Роар
 5 3 1 1 10 - 8 10
5.
Мельбурн Виктори
 5 2 3 0 10 - 6 9
6.
Макартур
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Ньюкасл Джетс
 5 1 2 2 9 - 12 5
8.
Перт Глори
 5 1 1 3 6 - 8 4
9.
Мельбурн Сити
 5 1 1 3 6 - 12 4
10.
Сидней
 5 1 0 4 5 - 9 3
11.
Централ Кост Маринерс
 5 1 0 4 5 - 10 3
12.
Вестерн Юнайтед
 0:1 5 1 0 4 2 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
Брисбен Роар
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Аделаида Юнайтед
 1:0 3 2 0 1 10 - 5 6
5.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Макартур
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Централ Кост Маринерс
 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Вестерн Юнайтед
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Аделаида Юнайтед
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 5 - 7 4
6.
Ньюкасл Джетс
 4 1 1 2 7 - 10 4
7.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Вестерн Юнайтед
 0:1 3 1 0 2 2 - 7 3
9.
Веллингтон Феникс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
11.
Мельбурн Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
12.
Перт Глори
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Мельбурн Сити Макларен Джейми 3 (1)
Веллингтон Феникс Краев Божидар 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 3
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 1
Брисбен Роар Joe Caletti 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Nestor Irankunda сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Халлоран Бен бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Вестерн Юнайтед
Ничья
Аделаида Юнайтед
6.20
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