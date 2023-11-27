  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Аль-Наср Эр-Рияд
0:0
Второй тайм: 47'
Персеполис
0'
17' Красная карточка
Алавжами Али
43' Желтая карточка
Захеди Шахаб
44' Желтая карточка
Алишах Омид
45' Желтая карточка
Рафей Соруш

Ход матча

17'
Алавжами Али
 
21'
Аль-Фатил Мохаммед
Аль-Наджи Сами
 
43'
 
Захеди Шахаб
44'
 
Алишах Омид
45'
 
Рафей Соруш

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 135
Аль-Наср Эр-Рияд 95.6% (129)
X 1.5% (2)
Персеполис 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Персеполис
7.60
5.00
Реклама, ligastavok.ru
7.20
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
44
Аль-Акиди
Наваф
2
Аль-Ганам
Султан
78
Алавжами
Али
27
Лапорт
Эмерик
23
Яхья
Айман
25
Отавио
Эдмилсон
77
Брозович
Марсело
10
Мане
Садио
14
Аль-Наджи
Сами
29
Гариб
Абдуррахман
7
Роналду
Криштиану
1
Бейранванд
Алиреза
2
Алишах
Омид
6
Канаани
Хоссейн
30
Гвелесиани
Георгий
4
Немати
Али
11
Эсмаилифар
Даниал
7
Рафей
Соруш
5
Масуд
Риги
9
Тораби
Мехди
10
Сарлак
Милад
20
Захеди
Шахаб
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1
Персеполис
4-4-1-1

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Персеполис

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧА
0:2
ЛЧА
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЧА
1:0
ЛЧА
3:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
150

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 8 1.33
Роналду Криштиану 3 0.5
Гариб Абдуррахман 1 0.17
Аль-Ганам Султан 1 0.17
Брозович Марсело 1 0.17
Мане Садио 1 0.17
Кассем Мохаммед 1 0.17
Яхья Айман 0 0
Персеполис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садеги Саид 2 0.4
Алишах Омид 1 0.2
Тораби Мехди 1 0.2
Захеди Шахаб 0 0
Масуд Риги 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 2 0
Алавжами Али 0 1
Талиска Андерсон 1 0
Персеполис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарлак Милад 1 1
Рафей Соруш 2 0
Гвелесиани Георгий 2 0
Алишах Омид 1 0
Захеди Шахаб 1 0
Масуд Риги 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Персеполис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Персеполис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
2
Аль-Наср Эр-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Персеполис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

11
2
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
50%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

16
4
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
1
6%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
38%
2
50%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2
Персеполис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сепахан - Персеполис 1:0 Истиклол - Персеполис 1:1 Персеполис - Санат Нафт 2:2 Малаван - Персеполис 0:0
Персеполис - Истиклол 2:0 Пайкан - Персеполис 1:3 Персеполис - Сирьян 1:0 Аль-Духаиль - Персеполис 0:1 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Фулад Хузестан - Персеполис 0:2 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Тракторсази - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 1:0 Эстеглал - Персеполис 1:2 Хавадар - Персеполис 1:3 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 0:4 Персеполис - Сирьян 4:0 Пайкан - Персеполис 0:1 Персеполис - Сирьян 2:1 Персеполис - Эстеглал 1:0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Персеполис

Точный счет

3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Персеполис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
2
3
3.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Персеполис
 0:0 5 2 2 1 4 - 3 8
3.
Аль-Духаиль
 5 1 1 3 7 - 8 4
4.
Истиклол
 5 0 2 3 2 - 8 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Персеполис
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Аль-Духаиль
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Истиклол
 2 0 2 0 1 - 1 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Персеполис
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Аль-Духаиль
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Истиклол
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Аль-Шарджа Абдулбасит Мохаммад 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    48'
    Столкновение с голкипером для Роналду оказалось болезненным. Медики выясняют состояние португальца.
  • 47'
    Мане справа ушёл от соперников и навесил к воротам. Бейранванд вверху опередил Роналду и выбил мяч кулаками.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Эр-Рияде!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Аль-Наср" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) - "Персеполис" (Тегеран, Иран) - 0:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Рафей в центральном круге грубо сыграл против Брозовича и получил жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    45'
    Ещё раз Отавио понадобилась помощь медиков. Пауза в матче.
  • 45'
    Роналду слева с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
  • 45'
    "Аль-Наср" в меньшинстве всё ближе стал приближаться к штрафной площади гостей.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавил Нинг в первом тайме.
  • 45'
    Яхья слева навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.
  • Желтая карточка
    44'
    Алишах у центрального круга сбил Отавил, а затем и ударил соперника ногой. Жёлтая карточка капитану иранской команды.
  • Желтая карточка
    43'
    Арбитр разобрался в эпизоде и показал Захеди жёлтую картчоку.
  • Травма, повреждение
    42'
    Захеди у центрального круга ударил локтем Отавио, а на газон рухнули оба игрока, схватившись за голову. Арбитр сразу остановил игру и вызвал медиков на поле.
  • 41'
    Передачу Брозовича направо в штрафную площадь на Роналду соперники перехватили.
  • Фол, нарушение
    40'
    Тораби на чужой половине поля сбил Отавио.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Гариб справа навес на Роналду исполнил высоко, и мяч прилетел в руки Байранванду.
    • 38'
      Алишах слева прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, где Тораби в прыжке не достал мяч головой.
    • 36'
      У центрального круга хозяева перекатывают мяч с фланга на фланг. Ничья в этом матче обеспечат клубу из Саудовской Аравии первое место в группе за тур до окончания.
    • 35'
      У Яхьи слева подача к дальней штанге не получилась. Мяч по высокой дуге улетел за пределы поля.
    • 34'
      "Аль-Наср" вернул себе контроль мяча, вот только теперь хозяева почаще стали этим заниматься на своей половине поля.
    • 33'
      Хозяева штрафной удар разыграли и не смогли доставить мяч к воротам.
    • Фол, нарушение
      32'
      Рафей сбил Мане. Чуть больше тридцати метров до ворот.
    • 30'
      "Аль-Наср" и в меньшинстве старается больше контролировать мяч.
    • Угловой
      29'
      Роналду в прыжке не достал мяч после подачи от углового флага.
    • 28'
      Роналду справа прошёл вперёд и заработал угловой удар.
    • Опасный момент
      26'
      Захеди с двадцати двух метров низом пробил рядом с правой штангой.
    • 25'
      Алишах справа пошёл в центр, но острого продолжения атаки так и не придумал.
    • 24'
      Эсмаилифар справа навесил на Тораби, у которого удар ногой с лёта не получился. Мяч полетел левее ворот.
    • 22'
      Удаление изменило картину происходящего на поле. Теперь уже иранская команда стала чаще задерживаться на чужой половине поля.
    • Замена
      21'
      Замена в составе "Аль-Насра": вместо Сами Аль-Наджи на поле вышел Мохаммед Аль-Фатил.
    • 20'
      Тораби слева с двадцати трёх метров пробил в ближний угол. Аль-Акиди в прыжке забрал мяч в руки.
    • 18'
      Устроили игроки переговоры с арбитром. На повышенных тонах в такой ситуации лучше не общаться.
    • Красная карточка
      17'
      КРАСНАЯ карточка! Алавжами у центрального круга наступил на голень Сарлаку и для него этот матч завершился.
    • 16'
      Аль-Акиди бросился на перехват и смог выбить мяч в ногах Захеди.
    • Угловой
      15'
      От углового флага навес пошёл на Лапорта, который головой пробил по воротам. Бейранванд удачно занял позицию и мяч поймал.
    • 14'
      Бейранванд вышел на перехват к линии штрафной площади, где опередил вверху Роналду.
    • 13'
      Гости подержали мяч в центре поля. Прошёл заброс вперёд на Захеди, который не смог проскочить мимо двух соперников и выйти к воротам.
    • 12'
      Аль-Ганаму справа не удалось прорваться в штрафную площадь, а попытка заработать угловой удар ничем не завершилась.
    • 10'
      "Аль-Наср" уверенно контролирует мяч, временами отходя на свою половину поля.
    • 9'
      Иранская команда ещё ни разу не добиралась до штрафной площади хозяев. А вот ударов не было ни в одну сторону.
    • Фол, нарушение
      8'
      Алишах на фланге ударил по ногам Яхью.
    • 6'
      В первые минуты встречи хозяева больше владеют мячом. Забросы в штрафную площадь соперниками перехватываются.
    • 5'
      Нарушения правил всё же арбитры не усмотрели. "Персеполис" с мячом отправился вперёд.
    • Видеоповтор
      4'
      Нинг отправился смотреть повторы. Что там увидит китайский арбитр?
    • 3'
      Роналду оказался на газоне в чужой штрафной площади. Нинг на "точку" не указал, не увидев фола со стороны Рафея.
    • 2'
      "Аль-Наср" играет в жёлтых футболках и синих трусах, "Персеполис" - в красной форме с белыми рукавами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Парк Аль-Аввале"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча пятого тура группы Е Лиги чемпионов АФК, в котором сыграют «Аль-Наср» из Саудовской Аравии и иранский «Персеполис». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.35. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.35 ПОСТАВИТЬ
      • Прогнозы 135
      Аль-Наср Эр-Рияд 95.6% (129)
      X 1.5% (2)
      Персеполис 3% (4)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Аль-Наср Эр-Рияд
      Ничья
      Персеполис
      7.60
      5.00
      Реклама, ligastavok.ru
      7.20
      Реклама, ligastavok.ru
      Все Коэффициенты
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Рафей Соруш получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Алишах Омид получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Захеди Шахаб получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Аль-Наджи Сами уходит с поля. Аль-Фатил Мохаммед II выходит вместо него
    • 17'
      УДАЛЕНИЕ! - Алавжами Али увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.35. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.35 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Персеполис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Персеполис

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    95.6% (129)
    Ничья
    1.5% (2)
    Персеполис
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.13% (51)
    Меньше
    54.87% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    40.71% (46)
    Нет
    59.29% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    37% (50)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    19.3% (26)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.9% (12)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.4% (10)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.4% (6)
    1:2 Персеполис
    2.2% (3)
    3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Персеполис
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     