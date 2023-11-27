Тур: 5.
0:0
Второй тайм: 47'
0'
17' Красная карточкаАлавжами Али
43' Желтая карточкаЗахеди Шахаб
44' Желтая карточкаАлишах Омид
45' Желтая карточкаРафей Соруш
Ход матча
17'
43'
44'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
78
Алавжами
Али
23
Яхья
Айман
10
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
-
23 Яхья АйманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарлак МиладПолузащитник
-
20 Захеди ШахабНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Садеги СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бауи НабильНападающий
-
Главный тренер: Голмохаммади Яхья
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Персеполис
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
150
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|8
|1.33
|Роналду Криштиану
|3
|0.5
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.17
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.17
|Брозович Марсело
|1
|0.17
|Мане Садио
|1
|0.17
|Кассем Мохаммед
|1
|0.17
|Яхья Айман
|0
|0
Персеполис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садеги Саид
|2
|0.4
|Алишах Омид
|1
|0.2
|Тораби Мехди
|1
|0.2
|Захеди Шахаб
|0
|0
|Масуд Риги
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|2
|0
|Алавжами Али
|0
|1
|Талиска Андерсон
|1
|0
Персеполис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарлак Милад
|1
|1
|Рафей Соруш
|2
|0
|Гвелесиани Георгий
|2
|0
|Алишах Омид
|1
|0
|Захеди Шахаб
|1
|0
|Масуд Риги
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Персеполис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
1
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Персеполис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
2
Аль-Наср Эр-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Персеполис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
11
2
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
50%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
16
4
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
1
6%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
38%
2
50%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2
Персеполис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сепахан - Персеполис 1:0 Истиклол - Персеполис 1:1 Персеполис - Санат Нафт 2:2 Малаван - Персеполис 0:0
Персеполис - Истиклол 2:0 Пайкан - Персеполис 1:3 Персеполис - Сирьян 1:0 Аль-Духаиль - Персеполис 0:1 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Фулад Хузестан - Персеполис 0:2 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Тракторсази - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 1:0 Эстеглал - Персеполис 1:2 Хавадар - Персеполис 1:3 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 0:4 Персеполис - Сирьян 4:0 Пайкан - Персеполис 0:1 Персеполис - Сирьян 2:1 Персеполис - Эстеглал 1:0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Персеполис
Точный счет
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Персеполис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|3.
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|4.
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3
|Аль-Шарджа
|Абдулбасит Мохаммад
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Персеполис
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
95.6% (129)
Ничья
1.5% (2)
Персеполис
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.13% (51)
Меньше
54.87% (62)
Обе команды забьют
Да
40.71% (46)
Нет
59.29% (67)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
37% (50)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
19.3% (26)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
8.9% (12)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
7.4% (10)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
4.4% (6)
1:2 Персеполис
2.2% (3)
3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
1.5% (2)
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