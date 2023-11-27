Второй тайм в Эр-Рияде!

Мане справа ушёл от соперников и навесил к воротам. Бейранванд вверху опередил Роналду и выбил мяч кулаками.

Столкновение с голкипером для Роналду оказалось болезненным. Медики выясняют состояние португальца.

Ещё раз Отавио понадобилась помощь медиков. Пауза в матче.

Рафей в центральном круге грубо сыграл против Брозовича и получил жёлтую карточку.

Передачу Брозовича направо в штрафную площадь на Роналду соперники перехватили.

Захеди у центрального круга ударил локтем Отавио, а на газон рухнули оба игрока, схватившись за голову. Арбитр сразу остановил игру и вызвал медиков на поле.

Арбитр разобрался в эпизоде и показал Захеди жёлтую картчоку.

Алишах у центрального круга сбил Отавил, а затем и ударил соперника ногой. Жёлтая карточка капитану иранской команды.

"Аль-Наср" в меньшинстве всё ближе стал приближаться к штрафной площади гостей.

39' Гариб справа навес на Роналду исполнил высоко, и мяч прилетел в руки Байранванду.

38' Алишах слева прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, где Тораби в прыжке не достал мяч головой.

36' У центрального круга хозяева перекатывают мяч с фланга на фланг. Ничья в этом матче обеспечат клубу из Саудовской Аравии первое место в группе за тур до окончания.

35' У Яхьи слева подача к дальней штанге не получилась. Мяч по высокой дуге улетел за пределы поля.

34' "Аль-Наср" вернул себе контроль мяча, вот только теперь хозяева почаще стали этим заниматься на своей половине поля.

33' Хозяева штрафной удар разыграли и не смогли доставить мяч к воротам.

32' Рафей сбил Мане. Чуть больше тридцати метров до ворот.

30' "Аль-Наср" и в меньшинстве старается больше контролировать мяч.

29' Роналду в прыжке не достал мяч после подачи от углового флага.