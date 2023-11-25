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Тур: 5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Персеполис
Прогнозы 51
Аль-Наср Эр-Рияд 96.1% (49)
X 0% (0)
Персеполис 3.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Персеполис
10.90
6.20
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6.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Персеполис

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧА
0:2
ЛЧА
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЧА
1:0
ЛЧА
3:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
150

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 8 1.6
Роналду Криштиану 3 0.6
Гариб Абдуррахман 1 0.2
Аль-Ганам Султан 1 0.2
Брозович Марсело 1 0.2
Мане Садио 1 0.2
Кассем Мохаммед 1 0.2
Яхья Айман 0 0
Персеполис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садеги Саид 2 0.5
Алишах Омид 1 0.25
Тораби Мехди 1 0.25
Захеди Шахаб 0 0
Масуд Риги 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 2 0
Талиска Андерсон 1 0
Персеполис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарлак Милад 1 1
Гвелесиани Георгий 2 0
Рафей Соруш 1 0
Масуд Риги 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Персеполис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Персеполис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
2
Аль-Наср Эр-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Персеполис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

11
2
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
50%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

16
4
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
1
6%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
38%
2
50%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2
Персеполис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сепахан - Персеполис 1:0 Истиклол - Персеполис 1:1 Персеполис - Санат Нафт 2:2 Малаван - Персеполис 0:0
Персеполис - Истиклол 2:0 Пайкан - Персеполис 1:3 Персеполис - Сирьян 1:0 Аль-Духаиль - Персеполис 0:1 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Фулад Хузестан - Персеполис 0:2 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Тракторсази - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 1:0 Эстеглал - Персеполис 1:2 Хавадар - Персеполис 1:3 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 0:4 Персеполис - Сирьян 4:0 Пайкан - Персеполис 0:1 Персеполис - Сирьян 2:1 Персеполис - Эстеглал 1:0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Персеполис

Точный счет

3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Персеполис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
2
3
3.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 4 4 0 0 12 - 6 12
2.
Персеполис
 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Истиклол
 4 0 2 2 2 - 6 2
4.
Аль-Духаиль
 4 0 1 3 5 - 8 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 4 6
2.
Персеполис
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Истиклол
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Аль-Духаиль
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Персеполис
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Аль-Духаиль
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Истиклол
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 51
    Аль-Наср Эр-Рияд 96.1% (49)
    X 0% (0)
    Персеполис 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Персеполис
    10.90
    6.20
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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    96.1% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Персеполис
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.22% (30)
    Меньше
    38.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (28)
    Нет
    42.86% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    43.1% (22)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    33.3% (17)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.9% (2)
    1:2 Персеполис
    3.9% (2)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.9% (2)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.9% (2)
    3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.9% (2)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
    Персеполис
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