Тур: 5.
0:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолПлата Гонсало
24' Желтая карточкаАбдулбасит Мохаммад
29' Желтая карточкаМаджид Рашид
35' Желтая карточкаПлата Гонсало
38' Желтая карточкаВаад Мохаммед
0:2
60' ГолБунеджах Багдад
61' Желтая карточкаКайо
62' Желтая карточкаАли Салим Абделазиз
64' Желтая карточкаМелони Маркус
90'+11
Ход матча
9'
0:1
29'
35'
38'
60'
61'
64'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 21
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
471 Количество передач 286
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
24
Маджид
Рашид
27
Luan
Pereira
7
Кайо
V
91
Марега
Мусса
16
Хухи
Буалем
88
Урибе
Матеус
51
Афиф
Акрам
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Маджид РашидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Luan PereiraПолузащитник
- Полузащитник
-
7 КайоПолузащитник
-
91 Марега МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хамад ФахадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Салех СалемНападающий
- Нападающий
-
20 Mayed Muhsin
-
Главный тренер: Космин Олароиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Урибе МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
51 Афиф АкрамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Ходер МусабЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Асад АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Весам Ризик
История личных встреч
Аль-Шарджа
Аль-Садд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Шарджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марега Мусса
|2
|0.29
|Luan Pereira
|2
|0.29
|Кайо V
|2 (1)
|0.29
|Абдулрахман Шахин
|1
|0.14
|Камара Усман V
|1
|0.14
|Пьянич Миралем
|0
|0
Аль-Садд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бунеджах Багдад
|4
|0.8
|Плата Гонсало
|2
|0.4
|Хухи Буалем
|1
|0.2
|Юссеф Юссеф
|1
|0.2
|Машааль Мустафа
|1
|0.2
|Ваад Мохаммед
|0
|0
|Асад Али
|0
|0
|Афиф Акрам
|0
|0
|Ро-Ро Педро Мигел
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Карточки
Аль-Шарджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдулбасит Мохаммад
|3
|0
|Хассан Маджид
|1
|1
|Джума Ганим Абдулла
|2
|0
|Маджид Рашид
|2
|0
|Аль-Хосани Адель
|0
|1
|Бен Арби Мохамед
|1
|0
|Марега Мусса
|1
|0
|Кайо V
|1
|0
|Али Салим Абделазиз
|1
|0
|Мелони Маркус
|1
|0
|Камара Усман V
|1
|0
Аль-Садд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плата Гонсало
|3
|0
|Отавио Пауло
|3
|0
|Афиф Акрам
|1
|1
|Хухи Буалем
|1
|0
|Сальман Тарек
|1
|0
|Ваад Мохаммед
|1
|0
|Юссеф Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Шарджа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Аль-Шарджа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Садд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Аль-Шарджа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аль-Садд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Шарджа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аль Батаех - Аль-Шарджа 3:3 Насаф - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Джазира - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Шарджа - Бани Яс 5:0
Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 2:3 Эмирейтс - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Васль 1:3 Тракторсази - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 3:4 Аль-Шарджа - Башундхара Кингс 2:0 Аль-Ахли Доха - Аль-Шарджа 0:3 Аль-Шарджа - Аль Батаех 1:0 Решица - Аль-Шарджа 4:4 Аль-Шарджа - Чиксереда М. Чук 2:0 Мезёкёвешд - Аль-Шарджа 1:1
Аль-Садд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:0 Аль-Садд - Аль-Мархия 5:0 Муайтер - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Фейсали Амман 6:0
Насаф - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:0 СК Катар - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Садд - Аль-Вакра 0:0 Аль-Садд - Аль-Ахли Доха 4:2 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шорта 2:4 Аль-Садд - Аль-Ахли Триполи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Садд - Видад Касабланка 0:0 Аль-Садд - Раджа Касабланка 2:2 Аль-Шабаб (до 21 года) - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Аль-Садд - Райхенау 4:0 Аль-Садд - Аль-Араби 1:2
Результаты матчей
Аль-Шарджа
Аль-Садд
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аль-Шарджа
Аль-Садд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
25
23
16
14
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|4.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 0
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3
|Аль-Шарджа
|Абдулбасит Мохаммад
|3