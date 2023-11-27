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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Аль-Шарджа
0:2
Конец матча
Аль-Садд
0'
0:1
9' Гол
Плата Гонсало
24' Желтая карточка
Абдулбасит Мохаммад
29' Желтая карточка
Маджид Рашид
35' Желтая карточка
Плата Гонсало
38' Желтая карточка
Ваад Мохаммед
0:2
60' Гол
Бунеджах Багдад
61' Желтая карточка
Кайо
62' Желтая карточка
Али Салим Абделазиз
64' Желтая карточка
Мелони Маркус
90'+11

Ход матча

9'
0:1
Плата Гонсало
24'
Абдулбасит Мохаммад
 
29'
Маджид Рашид
 
35'
 
Плата Гонсало
38'
 
Ваад Мохаммед
41'
Али Салим Абделазиз
Сурур Маджед
 
60'
0:2
Бунеджах Багдад
(Ро-Ро Педро Мигел)
61'
Кайо
 
62'
Али Салим Абделазиз
 
64'
Мелони Маркус
 
67'
Тальябуэ Себастьян
Абдулбасит Мохаммад
 
70'
 
Машааль Мустафа
Ваад Мохаммед
70'
 
Асад Али
Аль-Хайдос Хассан
83'
 
Аль-Хамавенде Ахмед
Плата Гонсало
89'
Салех Салем
Luan Pereira
 
89'
Алькааби Саид
Марега Мусса
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 21
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 471 Количество передач 286
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
26
Хабиб
Бен
Дарвиш
24
Маджид
Рашид
13
Аль-Шарджи
Салим
Султан
18
Джума
Ганим
Абдулла
22
Мелони
Маркус
8
Абдулбасит
Мохаммад
6
Сурур
Маджед
27
Luan
Pereira
10
Пьянич
Миралем
7
Кайо
V
91
Марега
Мусса
22
Баршам
Мешаал
2
Ро-Ро
Педро
Мигел
55
Хазбави
Мохаммад
16
Хухи
Буалем
5
Сальман
Тарек
10
Аль-Хайдос
Хассан
88
Урибе
Матеус
7
Ваад
Мохаммед
19
Плата
Гонсало
11
Бунеджах
Багдад
51
Афиф
Акрам
Аль-Шарджа
4-2-3-1
Аль-Садд
4-3-3

История личных встреч

Аль-Шарджа
Аль-Садд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Шарджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марега Мусса 2 0.29
Luan Pereira 2 0.29
Кайо V 2 (1) 0.29
Абдулрахман Шахин 1 0.14
Камара Усман V 1 0.14
Пьянич Миралем 0 0
Аль-Садд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бунеджах Багдад 4 0.8
Плата Гонсало 2 0.4
Хухи Буалем 1 0.2
Юссеф Юссеф 1 0.2
Машааль Мустафа 1 0.2
Ваад Мохаммед 0 0
Асад Али 0 0
Афиф Акрам 0 0
Ро-Ро Педро Мигел 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Аль-Шарджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдулбасит Мохаммад 3 0
Хассан Маджид 1 1
Джума Ганим Абдулла 2 0
Маджид Рашид 2 0
Аль-Хосани Адель 0 1
Бен Арби Мохамед 1 0
Марега Мусса 1 0
Кайо V 1 0
Али Салим Абделазиз 1 0
Мелони Маркус 1 0
Камара Усман V 1 0
Аль-Садд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плата Гонсало 3 0
Отавио Пауло 3 0
Афиф Акрам 1 1
Хухи Буалем 1 0
Сальман Тарек 1 0
Ваад Мохаммед 1 0
Юссеф Юссеф 1 0

Результаты матчей

Аль-Шарджа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Шарджа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Садд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Аль-Шарджа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аль-Садд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Шарджа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аль Батаех - Аль-Шарджа 3:3 Насаф - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Джазира - Аль-Шарджа 1:1 Аль-Шарджа - Бани Яс 5:0
Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Иттихад Калба 2:3 Эмирейтс - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Васль 1:3 Тракторсази - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 3:4 Аль-Шарджа - Башундхара Кингс 2:0 Аль-Ахли Доха - Аль-Шарджа 0:3 Аль-Шарджа - Аль Батаех 1:0 Решица - Аль-Шарджа 4:4 Аль-Шарджа - Чиксереда М. Чук 2:0 Мезёкёвешд - Аль-Шарджа 1:1
Аль-Садд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:0 Аль-Садд - Аль-Мархия 5:0 Муайтер - Аль-Садд 0:2 Аль-Садд - Аль-Фейсали Амман 6:0
Насаф - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:0 СК Катар - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Садд - Аль-Вакра 0:0 Аль-Садд - Аль-Ахли Доха 4:2 Умм-Салаль - Аль-Садд 1:3 Аль-Садд - Аль-Шорта 2:4 Аль-Садд - Аль-Ахли Триполи 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Садд 2:3 Аль-Садд - Видад Касабланка 0:0 Аль-Садд - Раджа Касабланка 2:2 Аль-Шабаб (до 21 года) - Аль-Садд 3:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Аль-Садд - Райхенау 4:0 Аль-Садд - Аль-Араби 1:2

Результаты матчей

Аль-Шарджа
Аль-Садд

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аль-Шарджа
Аль-Садд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
2
3
1
6
2.5
1
4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 5 3 1 1 8 - 4 10
2.
Аль-Шарджа
 5 2 2 1 3 - 3 8
3.
Аль-Садд
 5 2 1 2 9 - 5 7
4.
Аль-Фейсали Амман
 5 1 0 4 3 - 11 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Аль-Шарджа
 3 2 0 1 2 - 2 6
3.
Аль-Садд
 2 1 1 0 6 - 0 4
4.
Аль-Фейсали Амман
 2 1 0 1 2 - 1 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 2 1 0 1 1 - 1 3
2.
Аль-Садд
 3 1 0 2 3 - 5 3
3.
Аль-Шарджа
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Аль-Фейсали Амман
 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Аль-Шарджа Абдулбасит Мохаммад 3
Весь список
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