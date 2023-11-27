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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Насаф
 
Позже
Аль-Фейсали Амман
Прогнозы 108
Насаф 82.4% (89)
X 13% (14)
Аль-Фейсали Амман 4.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Насаф
Ничья
Аль-Фейсали Амман
6.90
4.70
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Все Коэффициенты
Насаф
Аль-Фейсали Амман

История личных встреч

Насаф
Аль-Фейсали Амман

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:1
ЛЧА
0:0
ЛЧА
0:1
ЛЧА(
5:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Насаф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амонов Азизбек 2 0.5
Aбдурахматов Зафармурод 1 0.25
Матеуш Галиану 1 0.25
Нуруллоев Сухроб 1 0.25
Сиддиков Жавохир 0 0
Нарзуллаев Дониёр 0 0
Бозоров Ойбек 0 0
Аль-Фейсали Амман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hatem Al Rushadi 1 0.25
Aref Al Haj 1 0.25
Reziq Mohammed Saleh Bani Hani 0 0

Карточки

Насаф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давронов Алибек 1 1
Насруллаев Шерзод 2 0
Aбдурахматов Зафармурод 2 0
Сиддиков Жавохир 1 0
Гайбуллаев Голиб 1 0
Бозоров Ойбек 1 0
Нуруллоев Сухроб 1 0
Аль-Фейсали Амман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашдан Низар 1 1
Ясин Анас Бани 1 0
Аль-Самарне Обайда 1 0
Mohammad Al Kloub 1 0
Hatem Al Rushadi 1 0
Husam Ali Mohammad Abudahab 1 0
Aref Al Haj 1 0

Результаты матчей

Насаф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Фейсали Амман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Насаф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Фейсали Амман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Насаф
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аль-Фейсали Амман
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Насаф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Насаф - Согдиана 0:0 Насаф - АГМК 1:0 Насаф - Аль-Шарджа 1:1 Пахтакор - Насаф 1:1
Навбахор - Насаф 0:1 Насаф - Металлург Бекабад 2:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1 Олимпик Ташкент - Насаф 1:3 Насаф - Бунёдкор 0:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Турон - Насаф 1:2 Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0 Турон - Насаф 1:0
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Джалиль 4:0 Аль-Наджма - Аль-Фейсали Амман 0:3 Аль-Ахли Амман - Аль-Фейсали Амман 0:1
Аль-Садд - Аль-Фейсали Амман 6:0 Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Фейсали Амман - Маан 4:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 2:1 Аль-Фейсали Амман - Фулад Хузестан 0:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Сархан - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Рамта 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 5:0 Аль-Фейсали Амман - Маан 5:0

Результаты матчей

Насаф
Аль-Фейсали Амман

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Насаф
Аль-Фейсали Амман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Шарджа
 4 2 2 0 3 - 1 8
2.
Насаф
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Аль-Садд
 4 1 1 2 7 - 5 4
4.
Аль-Фейсали Амман
 4 1 0 3 2 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Шарджа
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Аль-Садд
 2 1 1 0 6 - 0 4
3.
Насаф
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Аль-Фейсали Амман
 2 1 0 1 2 - 1 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насаф
 2 1 0 1 1 - 1 3
2.
Аль-Шарджа
 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Аль-Садд
 2 0 0 2 1 - 5 0
4.
Аль-Фейсали Амман
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Насаф - Аль-Фейсали Амман от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2023, осталось 35 минут.



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    • Прогнозы 108
    Насаф 82.4% (89)
    X 13% (14)
    Аль-Фейсали Амман 4.6% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Насаф
    Ничья
    Аль-Фейсали Амман
    6.90
    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Насаф - Аль-Фейсали Амман

    Исход игры
    Насаф
    83.2% (94)
    Ничья
    12.4% (14)
    Аль-Фейсали Амман
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.61% (41)
    Меньше
    62.39% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    48.62% (53)
    Нет
    51.38% (56)
    Популярный счёт
    1:0 Насаф
    31% (35)
    2:1 Насаф
    28.3% (32)
    2:0 Насаф
    15.9% (18)
    1:1 Ничья
    11.5% (13)
    3:1 Насаф
    4.4% (5)
    1:2 Аль-Фейсали Амман
    1.8% (2)
    0:1 Аль-Фейсали Амман
    1.8% (2)
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    Насаф
    Аль-Фейсали Амман
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