Тур: 5.
Позже
История личных встреч
Насаф
Аль-Фейсали Амман
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Насаф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амонов Азизбек
|2
|0.5
|Aбдурахматов Зафармурод
|1
|0.25
|Матеуш Галиану
|1
|0.25
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0.25
|Сиддиков Жавохир
|0
|0
|Нарзуллаев Дониёр
|0
|0
|Бозоров Ойбек
|0
|0
Аль-Фейсали Амман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hatem Al Rushadi
|1
|0.25
|Aref Al Haj
|1
|0.25
|Reziq Mohammed Saleh Bani Hani
|0
|0
Карточки
Насаф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давронов Алибек
|1
|1
|Насруллаев Шерзод
|2
|0
|Aбдурахматов Зафармурод
|2
|0
|Сиддиков Жавохир
|1
|0
|Гайбуллаев Голиб
|1
|0
|Бозоров Ойбек
|1
|0
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0
Аль-Фейсали Амман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашдан Низар
|1
|1
|Ясин Анас Бани
|1
|0
|Аль-Самарне Обайда
|1
|0
|Mohammad Al Kloub
|1
|0
|Hatem Al Rushadi
|1
|0
|Husam Ali Mohammad Abudahab
|1
|0
|Aref Al Haj
|1
|0
Результаты матчей
Насаф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Фейсали Амман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Насаф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Фейсали Амман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Насаф
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аль-Фейсали Амман
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Насаф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Насаф - Согдиана 0:0 Насаф - АГМК 1:0 Насаф - Аль-Шарджа 1:1 Пахтакор - Насаф 1:1
Навбахор - Насаф 0:1 Насаф - Металлург Бекабад 2:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1 Олимпик Ташкент - Насаф 1:3 Насаф - Бунёдкор 0:1 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Турон - Насаф 1:2 Сурхон - Насаф 1:2 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Кызылкум 0:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Насаф - Бухара 1:0 Турон - Насаф 1:0
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Джалиль 4:0 Аль-Наджма - Аль-Фейсали Амман 0:3 Аль-Ахли Амман - Аль-Фейсали Амман 0:1
Аль-Садд - Аль-Фейсали Амман 6:0 Аль-Шарджа - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Фейсали Амман - Насаф 0:1 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 3:2 Аль-Фейсали Амман - Маан 4:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 2:1 Аль-Фейсали Амман - Фулад Хузестан 0:1 Аль-Джазира - Аль-Фейсали Амман 0:4 Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Сархан - Аль-Фейсали Амман 0:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Рамта 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хуссейн II 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Сальт 5:0 Аль-Фейсали Амман - Маан 5:0
Результаты матчей
Насаф
Аль-Фейсали Амман
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Насаф
Аль-Фейсали Амман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|4.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
Прогнозы на матч Насаф - Аль-Фейсали Амман
Исход игры
Насаф
86.8% (46)
Ничья
7.5% (4)
Аль-Фейсали Амман
5.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.22% (20)
Меньше
60.78% (31)
Обе команды забьют
Да
47.06% (24)
Нет
52.94% (27)
Популярный счёт
1:0 Насаф
35.8% (19)
2:1 Насаф
30.2% (16)
2:0 Насаф
13.2% (7)
1:1 Ничья
7.5% (4)
3:1 Насаф
3.8% (2)
1:2 Аль-Фейсали Амман
3.8% (2)
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