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Тур: 5.
Аль-Духаиль
0:0
Первый тайм: 26'
Истиклол
0'
9' Желтая карточка
Модибо Ассим
22' Желтая карточка
Себаи Сенин

Ход матча

9'
Модибо Ассим
 
22'
 
Себаи Сенин

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Духаиль
Ничья
Истиклол
1.50
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4.90
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9.50
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Все Коэффициенты
99
Эллеси
Шехаб
33
Мун-Хван
Ким
4
Айман
Юсеф
35
Семеду
Рубен
18
Аль-Браке
Султан
23
Модибо
Ассим
29
Мунтари
Мохаммед
19
Лихаджи
Исаак
22
Ибрахим
Бамба
11
Али
Алмоез
14
Олунга
Майкл
1
Ятимов
Рустам
33
Новоселец
Иван
27
Гогуа
Седрик
5
Курбонов
Содикджон
21
Джалилов
Ромиш
II
19
Назаров
Ахтам
13
Камолов
Амадони
8
Беганович
Дженис
17
Панджшанбе
Эхсони
10
Джалилов
Алишер
12
Себаи
Сенин
Аль-Духаиль
4-2-3-1
Истиклол
5-4-1

История личных встреч

Аль-Духаиль
Истиклол

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Духаиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.4
Олунга Майкл 1 0.2
Али Алмоез 1 0.2
Мохаммед Исмаиль 1 0.2
Истиклол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Себаи Сенин 2 0.4
Беганович Дженис 0 0
Камолов Амадони 0 0

Карточки

Аль-Духаиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айман Юсеф 2 0
Ибрахим Бамба 2 0
Мохаммед Халед 0 1
Семеду Рубен 1 0
Олунга Майкл 1 0
Модибо Ассим 1 0
Али Алмоез 1 0
Муса Мохамед II 1 0
Хассан Абдулазиз 1 0
Истиклол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалилов Алишер 1 0
Новоселец Иван 1 0
Гогуа Седрик 1 0
Давлатмир Табрези 1 0
Курбонов Содикджон 1 0

Результаты матчей

Аль-Духаиль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Истиклол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Аль-Духаиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Истиклол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Духаиль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Истиклол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
50%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Духаиль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Духаиль - Аль-Райян 3:2 Аль-Шамаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3
Аль-Духаиль - Персеполис 0:1 Аль-Мархия - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 3:2 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 Аль-Араби - Аль-Духаиль 3:3 Аль-Духаиль - Муайтер 4:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Духаиль 1:2 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Аль-Духаиль - Имст 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Шамаль 5:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Умм-Салаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Райян - Аль-Духаиль 3:4 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 2:0 Аль-Сайлия - Аль-Духаиль 1:3 СК Катар - Аль-Духаиль 1:3
Истиклол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Истиклол - Персеполис 1:1 Персеполис - Истиклол 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0
ЦСКА-Памир - Истиклол 0:0 Худжанд - Истиклол 0:2 Файзканд - Истиклол 1:2 Истиклол - Регар-ТадАЗ 5:0 Куктош - Истиклол 1:1 Эсхата - Истиклол 0:3 Истиклол - Эсхата 5:0 Истиклол - Равшан 1:2 Хатлон - Истиклол 1:3 Истиклол - Хосилот Фархор 5:0 Хосилот Фархор - Истиклол 0:1 Истиклол - Хатлон 5:0 Истиклол - Равшан 0:1 Равшан - Истиклол 1:0 Истиклол - ЦСКА-Памир 0:0 Истиклол - Куктош 2:0

Результаты матчей

Аль-Духаиль
Истиклол

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Аль-Духаиль
Истиклол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 4 4 0 0 12 - 6 12
2.
Персеполис
 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Истиклол
 0:0 5 0 3 2 2 - 6 3
4.
Аль-Духаиль
 0:0 5 0 2 3 5 - 8 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 7 - 4 6
2.
Персеполис
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Истиклол
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Аль-Духаиль
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Персеполис
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Аль-Духаиль
 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Истиклол
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Аль-Шарджа Абдулбасит Мохаммад 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Духаиль
Ничья
Истиклол
1.50
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