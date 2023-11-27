Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
9'
22'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
99
Эллеси
Шехаб
33
Мун-Хван
Ким
35
Семеду
Рубен
23
Модибо
Ассим
11
Али
Алмоез
14
Олунга
Майкл
- Основной состав
-
99 Эллеси ШехабВратарь
-
33 Мун-Хван КимЗащитник
- Защитник
-
35 Семеду РубенЗащитник
- Защитник
-
23 Модибо АссимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Али АлмоезПолузащитник
-
14 Олунга МайклНападающий
- Запасные игроки
-
13 Саид МохамедВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Саид аресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маджер ЛотфиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Себаи СенинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
История личных встреч
Аль-Духаиль
Истиклол
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Духаиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.4
|Олунга Майкл
|1
|0.2
|Али Алмоез
|1
|0.2
|Мохаммед Исмаиль
|1
|0.2
Истиклол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Себаи Сенин
|2
|0.4
|Беганович Дженис
|0
|0
|Камолов Амадони
|0
|0
Карточки
Аль-Духаиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айман Юсеф
|2
|0
|Ибрахим Бамба
|2
|0
|Мохаммед Халед
|0
|1
|Семеду Рубен
|1
|0
|Олунга Майкл
|1
|0
|Модибо Ассим
|1
|0
|Али Алмоез
|1
|0
|Муса Мохамед II
|1
|0
|Хассан Абдулазиз
|1
|0
Истиклол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалилов Алишер
|1
|0
|Новоселец Иван
|1
|0
|Гогуа Седрик
|1
|0
|Давлатмир Табрези
|1
|0
|Курбонов Содикджон
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Духаиль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Истиклол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Аль-Духаиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Истиклол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Аль-Духаиль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Истиклол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
50%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Духаиль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Духаиль - Аль-Райян 3:2 Аль-Шамаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3
Аль-Духаиль - Персеполис 0:1 Аль-Мархия - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 3:2 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0 Аль-Араби - Аль-Духаиль 3:3 Аль-Духаиль - Муайтер 4:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Духаиль 1:2 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Аль-Духаиль - Имст 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Шамаль 5:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 1:3 Умм-Салаль - Аль-Духаиль 1:2 Аль-Райян - Аль-Духаиль 3:4 Аль-Гарафа - Аль-Духаиль 2:0 Аль-Сайлия - Аль-Духаиль 1:3 СК Катар - Аль-Духаиль 1:3
Истиклол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Истиклол - Персеполис 1:1 Персеполис - Истиклол 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Истиклол - Аль-Духаиль 0:0
ЦСКА-Памир - Истиклол 0:0 Худжанд - Истиклол 0:2 Файзканд - Истиклол 1:2 Истиклол - Регар-ТадАЗ 5:0 Куктош - Истиклол 1:1 Эсхата - Истиклол 0:3 Истиклол - Эсхата 5:0 Истиклол - Равшан 1:2 Хатлон - Истиклол 1:3 Истиклол - Хосилот Фархор 5:0 Хосилот Фархор - Истиклол 0:1 Истиклол - Хатлон 5:0 Истиклол - Равшан 0:1 Равшан - Истиклол 1:0 Истиклол - ЦСКА-Памир 0:0 Истиклол - Куктош 2:0
Результаты матчей
Аль-Духаиль
Истиклол
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Аль-Духаиль
Истиклол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 6
|12
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|4.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3
|Аль-Шарджа
|Абдулбасит Мохаммад
|3