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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
АГМК
0:0
Первый тайм: 26'
Аль-Иттихад Джидда
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 122
АГМК 16.4% (20)
X 15.6% (19)
Аль-Иттихад Джидда 68% (83)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АГМК
Ничья
Аль-Иттихад Джидда
7.30
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4.80
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1.50
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Все Коэффициенты
25
Рахимов
Валиджон
15
Рустамов
Ойбек
20
Тухтаходжаев
Ислом
7
Ахмадалиев
Дилшод
29
Денисов
Виталий
3
Рахманов
Сардор
4
Касымов
Миржамол
17
Турсунов
Санжар
88
Хагназари
Сиаваш
10
Гиясов
Хуршид
27
Боаке
Мартин
1
Аль-Маюф
Абдулла
13
Аль-Шанкити
Муханнад
5
Луис
Фелипе
15
Кадеш
Хасан
28
Бамсауд
Ахмед
8
Фабиньо
Энрике
16
Аль-Гамди
Файсал
77
Аль-Джамаан
Салех
99
Хамдалла
Абдерразак
11
Жота
Серран
9
Бензема
Карим
АГМК
4-2-3-1
Аль-Иттихад Джидда
4-2-3-1

История личных встреч

АГМК
Аль-Иттихад Джидда

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
3:0
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

АГМК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиясов Хуршид 1 0.14
Рубен Суарес 1 0.14
Хагназари Сиаваш 1 0.14
Мирахмадов Миржахон 1 0.14
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромариньо Рикардо 2 (1) 0.5
Хамдалла Абдерразак 1 0.25
Камара Арун 1 0.25
Канте Н'Голо 0 0

Карточки

АГМК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустамов Ойбек 2 0
Касимов Бахтиержон 2 0
Комилов Акрамжон 0 1
Боаке Мартин 0 1
Касымов Миржамол 1 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канте Н'Голо 1 0
Хамдалла Абдерразак 1 0
Луис Фелипе 1 0
Ромариньо Рикардо 1 0
Фархан Султан 1 0
Аль-Олайан Мадаллах 1 0

Результаты матчей

АГМК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
АГМК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

1
4
АГМК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

12
0
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

16
2
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
1
50%
31-45
4
25%
1
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АГМК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бухара - АГМК 0:1 Насаф - АГМК 1:0 Сепахан - АГМК 9:0 АГМК - Турон 2:1
Андижан - АГМК 0:1 АГМК - Сепахан 1:3 Кызылкум - АГМК 1:2 АГМК - Согдиана 3:2 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Пахтакор - АГМК 2:2 АГМК - Металлург Бекабад 2:4 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 АГМК - Хорезм Ургенч 4:2 Навбахор - АГМК 0:0 АГМК - Нефтчи Фергана 1:1 Аль-Араби - АГМК 0:1 АГМК - Аль-Сиб 1:0 АГМК - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1 АГМК - Локомотив Ташкент 2:1
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0
Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3

Результаты матчей

АГМК
Аль-Иттихад Джидда

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
9:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

АГМК
Аль-Иттихад Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепахан
 3 2 1 0 14 - 3 7
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
АГМК
 0:0 5 0 1 4 2 - 17 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сепахан
 1 1 0 0 9 - 0 3
4.
АГМК
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепахан
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
АГМК
 0:0 2 0 0 2 0 - 12 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Аль-Шарджа Абдулбасит Мохаммад 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    25'
    Аль-Джамаан получает мяч в штрафной после прострела Хамдаллы и опасно пробивает в ближний угол - снаряд проходит совсем рядом с "девяткой"!
  • Травма, повреждение
    23'
    Теперь у Рустамова возникают проблемы со здоровьем, и здесь, похоже, защитнику АГМК понадобится замена.
  • 22'
    Пока у нас больше владеют мячом гости, также они чаще бьют по воротам, но в голы это пока не выливается. Хотя в первой игре к середине тайма счёт был уже 2:0.
  • 21'
    Жота разогнал атаку гостей по центру и отдал передачу на левый край штрафной на Хамдаллу, удар которого в ближний угол парировал Рахимов.
  • 20'
    Если вспоминать первый матч между командами в сентябре, то тогда "Аль-Иттихад" особых проблем не испытал, забив все три мяча еще до перерыва. Отличились Камара и дважды Ромариньо, которых сегодня в составе нет.
  • 18'
    Жота стал адресатом проникающей передачи на левый край штрафной, однако Рахимов вовремя вышел из ворот и опередил португальца.
  • 17'
    "Аль-Иттихад" в чемпионате Саудовской Аравии пока никак не наберет нужный ход, на четвертом месте команда Марсело Гальярдо с отставанием от "Аль-Хиляля" в 13 очков, а "Аль-Насру" действующий чемпион уступает 9 баллов.
  • Фол, нарушение
    16'
    Луис Фелипе в центре поля откровенно хватает руками Боаке, не давая тому развернуться, наверняка за такое скоро последуют и желтые карточки, но не сейчас.
  • 15'
    При этом можно сказать, что чемпионат заканчивается невовремя, так как АГМК выиграл пять последних матчей. Но шансы на медали, как мы уже отметили, остаются хорошие.
  • 14'
    Отметим, что АГМК идет на четвертом месте в чемпионате Узбекистана, уступая "Пахтакору" 8 очков, а вот от идущего вторым "Насафа" отставание всего два балла. Как раз с ними команде Мирджалола Касымова играть в последнем туре.
  • 13'
    Бензема вошел в штрафную с левого края и пробил низом в ближний угол - Рахимов уверенно накрывает снаряд.
  • Травма, повреждение
    11'
    Небольшая пауза возникает у нас, одному из игроков АГМК требуется помощь врачей, но ничего серьезного там вроде бы нет. Быстро вернулся на поле Ахмадалиев.
  • 10'
    Да, с хорошим настроением начинает эту встречу АГМК, совсем не чувствуя пиетета перед фаворитом с мировыми звездами в составе.
  • Судья
    9'
    Боаке врывается в штрафную после скидки партнера и оказывается на газоне в борьбе с защитником, но арбитр разводит руки в стороны - нет пенальти.
  • 7'
    Гости в Лиге чемпионов стартовали с двух побед, однако в матче против "Аль-Кувы" в гостях уступили со счётом 0:2. При этом еще дважды им предстоит сыграть с "Сепаханом", первая встреча команд была перенесена на более поздний срок.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Боаке цепляется за мяч неподалеку от штрафной "Аль-Иттихада" и без раздумий бьет по воротам - снаряд проходит левее створа.
    • 5'
      Напомним, что узбекский клуб в этой Лиге чемпионов проиграл все 4 встречи, особенно чувствительным стала неудача в игре с "Сепаханом" в Иране - 0:9.
    • 4'
      При этом форвард АГМК справедливо намекал, что должен быть назначен еще один угловой, ошибается в этом эпизоде бригада арбитров из Сингапура.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой в матче зарабатывают хозяева поля, Боаке после навеса от флажка добрался до мяча, однако направить его в створ не сумел.
    • 2'
      Активно начинают встречу гости, капитан "Аль-Иттихада" Бензема наносит плотный удар из-за пределов штрафной - Рахимов ловит мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 5-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов АГМК принимает "Аль-Иттихад". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 122
    АГМК 16.4% (20)
    X 15.6% (19)
    Аль-Иттихад Джидда 68% (83)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    АГМК
    Ничья
    Аль-Иттихад Джидда
    7.30
    Реклама, pari.ru
    4.80
    Реклама, pari.ru
    1.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АГМК 0:0 Аль-Иттихад Джидда

    Исход игры
    АГМК
    16.3% (20)
    Ничья
    15.4% (19)
    Аль-Иттихад Джидда
    68.3% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.82% (57)
    Меньше
    48.18% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (68)
    Нет
    38.18% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Иттихад Джидда
    28.5% (35)
    0:2 Аль-Иттихад Джидда
    15.4% (19)
    1:1 Ничья
    10.6% (13)
    0:1 Аль-Иттихад Джидда
    9.8% (12)
    1:3 Аль-Иттихад Джидда
    6.5% (8)
    1:0 АГМК
    5.7% (7)
    2:1 АГМК
    5.7% (7)
    2:0 АГМК
    1.6% (2)
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