"Аль-Иттихад" в чемпионате Саудовской Аравии пока никак не наберет нужный ход, на четвертом месте команда Марсело Гальярдо с отставанием от "Аль-Хиляля" в 13 очков, а "Аль-Насру" действующий чемпион уступает 9 баллов.

Жота стал адресатом проникающей передачи на левый край штрафной, однако Рахимов вовремя вышел из ворот и опередил португальца.

Если вспоминать первый матч между командами в сентябре, то тогда "Аль-Иттихад" особых проблем не испытал, забив все три мяча еще до перерыва. Отличились Камара и дважды Ромариньо, которых сегодня в составе нет.

Жота разогнал атаку гостей по центру и отдал передачу на левый край штрафной на Хамдаллу, удар которого в ближний угол парировал Рахимов.

Пока у нас больше владеют мячом гости, также они чаще бьют по воротам, но в голы это пока не выливается. Хотя в первой игре к середине тайма счёт был уже 2:0.

Теперь у Рустамова возникают проблемы со здоровьем, и здесь, похоже, защитнику АГМК понадобится замена.

Аль-Джамаан получает мяч в штрафной после прострела Хамдаллы и опасно пробивает в ближний угол - снаряд проходит совсем рядом с "девяткой"!

16' Луис Фелипе в центре поля откровенно хватает руками Боаке, не давая тому развернуться, наверняка за такое скоро последуют и желтые карточки, но не сейчас.

15' При этом можно сказать, что чемпионат заканчивается невовремя, так как АГМК выиграл пять последних матчей. Но шансы на медали, как мы уже отметили, остаются хорошие.

14' Отметим, что АГМК идет на четвертом месте в чемпионате Узбекистана, уступая "Пахтакору" 8 очков, а вот от идущего вторым "Насафа" отставание всего два балла. Как раз с ними команде Мирджалола Касымова играть в последнем туре.

13' Бензема вошел в штрафную с левого края и пробил низом в ближний угол - Рахимов уверенно накрывает снаряд.

11' Небольшая пауза возникает у нас, одному из игроков АГМК требуется помощь врачей, но ничего серьезного там вроде бы нет. Быстро вернулся на поле Ахмадалиев.

10' Да, с хорошим настроением начинает эту встречу АГМК, совсем не чувствуя пиетета перед фаворитом с мировыми звездами в составе.

9' Боаке врывается в штрафную после скидки партнера и оказывается на газоне в борьбе с защитником, но арбитр разводит руки в стороны - нет пенальти.