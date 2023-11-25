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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
АГМК
 
Позже
Аль-Иттихад Джидда
Прогнозы 51
АГМК 19.6% (10)
X 21.6% (11)
Аль-Иттихад Джидда 58.8% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АГМК
Ничья
Аль-Иттихад Джидда
11.00
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5.90
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1.27
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Все Коэффициенты

История личных встреч

АГМК
Аль-Иттихад Джидда

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
3:0
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

АГМК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиясов Хуршид 1 0.17
Рубен Суарес 1 0.17
Хагназари Сиаваш 1 0.17
Мирахмадов Миржахон 1 0.17
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромариньо Рикардо 2 (1) 0.67
Хамдалла Абдерразак 1 0.33
Камара Арун 1 0.33
Канте Н'Голо 0 0

Карточки

АГМК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустамов Ойбек 2 0
Касимов Бахтиержон 2 0
Комилов Акрамжон 0 1
Боаке Мартин 0 1
Касымов Миржамол 1 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канте Н'Голо 1 0
Хамдалла Абдерразак 1 0
Луис Фелипе 1 0
Ромариньо Рикардо 1 0
Фархан Султан 1 0
Аль-Олайан Мадаллах 1 0

Результаты матчей

АГМК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
АГМК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

1
4
АГМК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

12
0
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

16
2
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
1
50%
31-45
4
25%
1
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АГМК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бухара - АГМК 0:1 Насаф - АГМК 1:0 Сепахан - АГМК 9:0 АГМК - Турон 2:1
Андижан - АГМК 0:1 АГМК - Сепахан 1:3 Кызылкум - АГМК 1:2 АГМК - Согдиана 3:2 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Пахтакор - АГМК 2:2 АГМК - Металлург Бекабад 2:4 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 АГМК - Хорезм Ургенч 4:2 Навбахор - АГМК 0:0 АГМК - Нефтчи Фергана 1:1 Аль-Араби - АГМК 0:1 АГМК - Аль-Сиб 1:0 АГМК - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1 АГМК - Локомотив Ташкент 2:1
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0
Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3

Результаты матчей

АГМК
Аль-Иттихад Джидда

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
9:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

АГМК
Аль-Иттихад Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепахан
 3 2 1 0 14 - 3 7
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Аль-Иттихад Джидда
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
АГМК
 4 0 0 4 2 - 17 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сепахан
 1 1 0 0 9 - 0 3
4.
АГМК
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепахан
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Аль-Иттихад Джидда
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
АГМК
 2 0 0 2 0 - 12 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча АГМК - Аль-Иттихад Джидда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 51
    АГМК 19.6% (10)
    X 21.6% (11)
    Аль-Иттихад Джидда 58.8% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    АГМК
    Ничья
    Аль-Иттихад Джидда
    11.00
    Реклама, betcity.ru
    5.90
    Реклама, betcity.ru
    1.27
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    Прогнозы на матч АГМК - Аль-Иттихад Джидда

    Исход игры
    АГМК
    19.6% (10)
    Ничья
    21.6% (11)
    Аль-Иттихад Джидда
    58.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.1% (27)
    Меньше
    44.9% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    73.47% (36)
    Нет
    26.53% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Иттихад Джидда
    31.4% (16)
    1:1 Ничья
    19.6% (10)
    0:2 Аль-Иттихад Джидда
    9.8% (5)
    2:1 АГМК
    7.8% (4)
    1:3 Аль-Иттихад Джидда
    7.8% (4)
    1:0 АГМК
    7.8% (4)
    0:1 Аль-Иттихад Джидда
    5.9% (3)
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    АГМК
    Аль-Иттихад Джидда
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