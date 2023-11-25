Тур: 5.
Позже
История личных встреч
АГМК
Аль-Иттихад Джидда
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
АГМК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гиясов Хуршид
|1
|0.17
|Рубен Суарес
|1
|0.17
|Хагназари Сиаваш
|1
|0.17
|Мирахмадов Миржахон
|1
|0.17
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромариньо Рикардо
|2 (1)
|0.67
|Хамдалла Абдерразак
|1
|0.33
|Камара Арун
|1
|0.33
|Канте Н'Голо
|0
|0
Карточки
АГМК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рустамов Ойбек
|2
|0
|Касимов Бахтиержон
|2
|0
|Комилов Акрамжон
|0
|1
|Боаке Мартин
|0
|1
|Касымов Миржамол
|1
|0
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Хамдалла Абдерразак
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Ромариньо Рикардо
|1
|0
|Фархан Султан
|1
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|1
|0
Результаты матчей
АГМК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
АГМК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
1
4
АГМК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Аль-Иттихад Джидда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
12
0
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
16
2
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
1
50%
31-45
4
25%
1
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АГМК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бухара - АГМК 0:1 Насаф - АГМК 1:0 Сепахан - АГМК 9:0 АГМК - Турон 2:1
Андижан - АГМК 0:1 АГМК - Сепахан 1:3 Кызылкум - АГМК 1:2 АГМК - Согдиана 3:2 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Пахтакор - АГМК 2:2 АГМК - Металлург Бекабад 2:4 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 АГМК - Хорезм Ургенч 4:2 Навбахор - АГМК 0:0 АГМК - Нефтчи Фергана 1:1 Аль-Араби - АГМК 0:1 АГМК - Аль-Сиб 1:0 АГМК - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1 АГМК - Локомотив Ташкент 2:1
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0
Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таи 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3
Результаты матчей
АГМК
Аль-Иттихад Джидда
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
9:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
АГМК
Аль-Иттихад Джидда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
21
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|9 - 0
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 12
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
Прогнозы на матч АГМК - Аль-Иттихад Джидда
Исход игры
АГМК
19.6% (10)
Ничья
21.6% (11)
Аль-Иттихад Джидда
58.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (27)
Меньше
44.9% (22)
Обе команды забьют
Да
73.47% (36)
Нет
26.53% (13)
Популярный счёт
1:2 Аль-Иттихад Джидда
31.4% (16)
1:1 Ничья
19.6% (10)
0:2 Аль-Иттихад Джидда
9.8% (5)
2:1 АГМК
7.8% (4)
1:3 Аль-Иттихад Джидда
7.8% (4)
1:0 АГМК
7.8% (4)
0:1 Аль-Иттихад Джидда
5.9% (3)
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