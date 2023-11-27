Тур: 5.
1:0
Перерыв
0'
1:0
4' ГолАхмадзаде Фаршад
8' Желтая карточкаАхмадзаде Фаршад
24' Желтая карточкаБайеш Ибрагим
27' Желтая карточкаАбдул-Амир Саад
43' Красная карточкаХоссейннеджад Джавад Мохаммад
Ход матча
4'
24'
27'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
14
Юсефи
Ария
48
Ханун
Руслан
11
Тарик
Хумам
10
Джасим
Али
13
Атшу
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юсефи АрияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
77 Ахмади АлиЗащитник
- Полузащитник
-
80 Саршох АршияПолузащитник
-
81 Шекари РезаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Резаи КавехНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мораиш Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Ханун РусланЗащитник
- Защитник
-
11 Тарик ХумамЗащитник
-
10 Джасим АлиПолузащитник
-
13 Атшу ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Раад ГассанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Раззак ШихабПолузащитник
-
18 Абого ФранкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Барджам Одишо Аюб
История личных встреч
Сепахан
Аль-Кува Аль-Джавия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Сепахан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резаэян Рамин
|3
|0.75
|Ахмадзаде Фаршад
|2
|0.5
|Асади Реза
|2
|0.5
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|2
|0.5
|Хатир Аль Иса
|2 (1)
|0.5
|Горбани Мохаммад
|2
|0.5
|Моганлу Шахрияр
|1
|0.25
|Данешгар Мохаммад
|1
|0.25
|Карими Мохаммад
|0
|0
|Джуниор Нильсон
|0
|0
|Пахлаван Эхсан
|0
|0
|Закипур Милад
|0
|0
|Юсефи Ария
|0
|0
Аль-Кува Аль-Джавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джасим Али
|4
|0.8
|Абдул-Рахим Моханнад
|1
|0.2
|Атшу Франко
|0
|0
|Байеш Ибрагим
|0
|0
Карточки
Сепахан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|0
|1
|Ахмадзаде Фаршад
|1
|0
|Джуниор Нильсон
|1
|0
|Асади Реза
|1
|0
|Юсефи Ария
|1
|0
Аль-Кува Аль-Джавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байеш Ибрагим
|2
|0
|Абдул-Амир Саад
|1
|0
|Раад Гассан
|1
|0
|Ханун Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Сепахан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Кува Аль-Джавия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Сепахан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Кува Аль-Джавия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Сепахан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аль-Кува Аль-Джавия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
9
1
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
11%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
14
5
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сепахан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эстеглаль Хузестан - Сепахан 1:3 Сепахан - Персеполис 1:0 Сепахан - АГМК 9:0 Сепахан - Малаван 2:3
Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 АГМК - Сепахан 1:3 Сепахан - Санат Нафт 4:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2 Сепахан - Тракторсази 3:1 Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 2:0 Тракторсази - Сепахан 1:0
Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Шорта 2:2 Аль-Карх - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Ньюроз 2:1
Нафт Аль-Васат - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Ньюроз - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Синаа - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Карх 2:1 Нафт Аль-Джунуб - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 0:1 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 2:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Васат 2:1 Аль-Нафт - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Дивания 9:2
Результаты матчей
Сепахан
Аль-Кува Аль-Джавия
Точный счет
9:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
9
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
9
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сепахан
Аль-Кува Аль-Джавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 19
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 12
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3
|Аль-Шарджа
|Абдулбасит Мохаммад
|3