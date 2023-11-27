Тур: 5.
1:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолАхмадзаде Фаршад
8' Желтая карточкаАхмадзаде Фаршад
24' Желтая карточкаБайеш Ибрагим
27' Желтая карточкаАбдул-Амир Саад
43' Красная карточкаХоссейннеджад Джавад Мохаммад
81' Желтая карточкаАтшу Франко
82' Желтая карточкаКорджи Аль Мустафа
82' Желтая карточкаРезаэян Рамин
90' Красная карточкаМохаммади Хади
90' Желтая карточкаЭдуку Сэмпсон
90' Желтая карточкаНиазманд Паям
90'+16
Ход матча
4'
24'
27'
81'
82'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 5
-
2 Красные карточки 0
-
234 Количество передач 557
-
29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
14
Юсефи
Ария
48
Ханун
Руслан
11
Тарик
Хумам
10
Джасим
Али
13
Атшу
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юсефи АрияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
77 Ахмади АлиЗащитник
- Полузащитник
-
80 Саршох АршияПолузащитник
-
81 Шекари РезаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Резаи КавехНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мораиш Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Ханун РусланЗащитник
- Защитник
-
11 Тарик ХумамЗащитник
-
10 Джасим АлиПолузащитник
-
13 Атшу ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Раад ГассанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Раззак ШихабПолузащитник
-
18 Абого ФранкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Барджам Одишо Аюб
История личных встреч
Сепахан
Аль-Кува Аль-Джавия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Сепахан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резаэян Рамин
|3
|0.75
|Ахмадзаде Фаршад
|2
|0.5
|Асади Реза
|2
|0.5
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|2
|0.5
|Хатир Аль Иса
|2 (1)
|0.5
|Горбани Мохаммад
|2
|0.5
|Моганлу Шахрияр
|1
|0.25
|Данешгар Мохаммад
|1
|0.25
|Карими Мохаммад
|0
|0
|Джуниор Нильсон
|0
|0
|Пахлаван Эхсан
|0
|0
|Закипур Милад
|0
|0
|Юсефи Ария
|0
|0
Аль-Кува Аль-Джавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джасим Али
|4
|0.8
|Абдул-Рахим Моханнад
|1
|0.2
|Атшу Франко
|0
|0
|Байеш Ибрагим
|0
|0
Карточки
Сепахан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммади Хади
|0
|1
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|0
|1
|Резаэян Рамин
|1
|0
|Ахмадзаде Фаршад
|1
|0
|Джуниор Нильсон
|1
|0
|Асади Реза
|1
|0
|Ниазманд Паям
|1
|0
|Юсефи Ария
|1
|0
Аль-Кува Аль-Джавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байеш Ибрагим
|2
|0
|Абдул-Амир Саад
|1
|0
|Атшу Франко
|1
|0
|Раад Гассан
|1
|0
|Ханун Руслан
|1
|0
|Эдуку Сэмпсон
|1
|0
|Корджи Аль Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
Сепахан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Кува Аль-Джавия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Сепахан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Кува Аль-Джавия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Сепахан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аль-Кува Аль-Джавия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
10
1
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
15
5
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
13%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
4
27%
1
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сепахан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эстеглаль Хузестан - Сепахан 1:3 Сепахан - Персеполис 1:0 Сепахан - АГМК 9:0 Сепахан - Малаван 2:3
Нассаджи Мазандаран - Сепахан 1:1 АГМК - Сепахан 1:3 Сепахан - Санат Нафт 4:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2 Сепахан - Тракторсази 3:1 Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 2:0 Тракторсази - Сепахан 1:0
Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Шорта 2:2 Аль-Карх - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Ньюроз 2:1
Нафт Аль-Васат - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Ньюроз - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Захо 2:1 Аль-Синаа - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Карх 2:1 Нафт Аль-Джунуб - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 0:1 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 2:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Васат 2:1 Аль-Нафт - Аль-Кува Аль-Джавия 0:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Дивания 9:2
Результаты матчей
Сепахан
Аль-Кува Аль-Джавия
Точный счет
1:0
1 раз 50%
9:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
9
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
9
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Сепахан
Аль-Кува Аль-Джавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
13
13
13
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 19
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 12
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3