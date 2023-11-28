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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Бангкок Гласс
0:2
Первый тайм: 30'
Ульсан Хёндэ
0'
0:1
20' Гол в свои ворота
Jakkaphan Praisuwan
0:2
27' Гол
Людвигсон Густав

Ход матча

20'
0:1
Jakkaphan Praisuwan
27'
0:2
Людвигсон Густав
(Ум Вон-Сан)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бангкок Гласс
Ничья
Ульсан Хёндэ
6.90
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5.20
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1.67
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Все Коэффициенты
26
Kittipong
Phuthawchueak
3
Shinnaphat
Lee-Oh
13
Келич
Ренато
16
Jakkaphan
Praisuwan
24
Ряхан
Стиварт
23
Santipharp
Channgom
7
Алвес
Данило
II
6
Юен
Сарач
36
Сукчиттхаммакул
Пхитиват
11
Сергеев
Игорь
10
Теерасил
Дангда
21
Хён-У
Чо
66
Соль
Ен
У
44
Ким
Ки-Хи
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
27
Ли
Чхон-Ен
22
Ким
Мин-Хёк
16
Ким
Сон-Чжун
11
Ум
Вон-Сан
9
Адам
Мартин
17
Людвигсон
Густав
Бангкок Гласс
5-4-1
Ульсан Хёндэ
4-3-3

История личных встреч

Бангкок Гласс
Ульсан Хёндэ

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧА
3:1
ЛЧА
0:2
ЛЧА
2:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Бангкок Гласс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Игорь 4 0.67
Victor Cardozo 3 (2) 0.5
Сонгкрасин Чанатхип 2 0.33
Ряхан Стиварт 1 0.17
Алвес Данило II 0 0
Chanapach Buaphan 0 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адам Мартин 3 0.6
Людвигсон Густав 2 0.4
Эсака Атару 1 0.2
Чжон Сын-Хен 1 0.2
Казаишвили Валерий 0 0
Боянич Дарьян 0 0
Ли Дон-Ген 0 0

Карточки

Бангкок Гласс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Фредди 2 1
Сергеев Игорь 1 0
Юен Сарач 1 0
Victor Cardozo 1 0
Wattanakorn Sawatlakhorn 1 0
Алвес Данило II 1 0
Chanapach Buaphan 1 0
Waris Choolthong 1 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тхэ-Хван Ким II 2 1
Чжон Сын-Хен 3 0
Ким Ён Гвон 1 0
Ли Джи-Сон 1 0
See-Young Jang 1 0

Результаты матчей

Бангкок Гласс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Бангкок Гласс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
6
Бангкок Гласс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
20%
2
29%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

17
5
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
2
40%
31-45
2
12%
1
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Бангкок Гласс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чонбури - Бангкок Гласс 1:3 Кавасаки Фронтале - Бангкок Гласс 4:2 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4
Бангкок Гласс - Трат 3:0 Сукхотай - Бангкок Гласс 1:2 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4 Бангкок Гласс - Лампхун Уорриор 3:0 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Утаи Тани - Бангкок Гласс 0:2 Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3 Бангкок Гласс - Прачуап 0:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 2:1 Бангкок Гласс - Ратчабури 4:2 Сукхотай - Бангкок Гласс 2:0 Бангкок Гласс - Накхонратчасима 5:2 Лампанг - Бангкок Гласс 0:1
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0
Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Канвон - Ульсан Хёндэ 2:0 Тэгу - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 2:1 Сувон Самсунг Блювингс - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Бангкок Гласс
Ульсан Хёндэ

Точный счет

2:4
2 раза 100%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:4
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бангкок Гласс
Ульсан Хёндэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
2
2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1:0 5 5 0 0 11 - 4 15
2.
Ульсан Хёндэ
 1:0 5 3 0 2 8 - 5 9
3.
Джохор Дарул Такзим
 0:1 5 2 0 3 7 - 8 6
4.
Бангкок Гласс
 0:1 5 0 0 5 7 - 16 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1:0 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Ульсан Хёндэ
 1:0 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Джохор Дарул Такзим
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Бангкок Гласс
 0:1 3 0 0 3 4 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Ульсан Хёндэ
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
3.
Джохор Дарул Такзим
 0:1 3 1 0 2 5 - 6 3
4.
Бангкок Гласс
 0:1 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Ум Вон-Сан сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Людвигсон Густав бьет в цель!
  • 20'
    Г О О О О Л - Jakkaphan Praisuwan уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бангкок Гласс
Ничья
Ульсан Хёндэ
6.90
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5.20
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1.67
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Где смотреть матч Бангкок Гласс 0:2 Ульсан Хёндэ онлайн

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