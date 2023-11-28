  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Бангкок Гласс
1:3
Конец матча
Ульсан Хёндэ
0'
0:1
20' Гол в свои ворота
Jakkaphan Praisuwan
0:2
27' Гол
Людвигсон Густав
0:3
62' Гол
Ли Мен-Чжэ
1:3
69' Гол
Сергеев Игорь
90'+7

Ход матча

20'
0:1
Jakkaphan Praisuwan
27'
0:2
Людвигсон Густав
46'
Wattanakorn Sawatlakhorn
Santipharp Channgom
 
46'
Victor Cardozo
Келич Ренато
 
46'
Chaowat Weerachart
Алвес Данило
 
46'
 
Эсака Атару
Ким Сон-Чжун
62'
0:3
Ли Мен-Чжэ
(Эсака Атару)
63'
Waris Choolthong
Ряхан Стиварт
 
65'
 
Казаишвили Валерий
Ум Вон-Сан
65'
 
Jae-Wook Lee
Ли Чхон-Ен
69'
Сергеев Игорь
(Теерасил Дангда)
1:3
72'
 
Тхэ-Хван Ким II
Людвигсон Густав
79'
 
Ким Чжи-Хен
Адам Мартин
87'
Фанди Ихсан
Сергеев Игорь
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 469 Количество передач 605
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
26
Kittipong
Phuthawchueak
3
Shinnaphat
Lee-Oh
13
Келич
Ренато
16
Jakkaphan
Praisuwan
24
Ряхан
Стиварт
23
Santipharp
Channgom
7
Алвес
Данило
II
6
Юен
Сарач
36
Сукчиттхаммакул
Пхитиват
11
Сергеев
Игорь
10
Теерасил
Дангда
21
Хён-У
Чо
66
Соль
Ен
У
44
Ким
Ки-Хи
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
27
Ли
Чхон-Ен
22
Ким
Мин-Хёк
16
Ким
Сон-Чжун
11
Ум
Вон-Сан
9
Адам
Мартин
17
Людвигсон
Густав
Бангкок Гласс
5-4-1
Ульсан Хёндэ
4-3-3

История личных встреч

Бангкок Гласс
Ульсан Хёндэ

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧА
3:1
ЛЧА
0:2
ЛЧА
2:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Бангкок Гласс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Игорь 5 0.83
Victor Cardozo 3 (2) 0.5
Сонгкрасин Чанатхип 2 0.33
Ряхан Стиварт 1 0.17
Теерасил Дангда 0 0
Алвес Данило II 0 0
Chanapach Buaphan 0 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адам Мартин 3 0.6
Людвигсон Густав 3 0.6
Эсака Атару 1 0.2
Чжон Сын-Хен 1 0.2
Ли Мен-Чжэ 1 0.2
Казаишвили Валерий 0 0
Боянич Дарьян 0 0
Ли Дон-Ген 0 0

Карточки

Бангкок Гласс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Фредди 2 1
Сергеев Игорь 1 0
Юен Сарач 1 0
Victor Cardozo 1 0
Wattanakorn Sawatlakhorn 1 0
Алвес Данило II 1 0
Chanapach Buaphan 1 0
Waris Choolthong 1 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тхэ-Хван Ким II 2 1
Чжон Сын-Хен 3 0
Ким Ён Гвон 1 0
Ли Джи-Сон 1 0
See-Young Jang 1 0

Результаты матчей

Бангкок Гласс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
1
Бангкок Гласс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
6
Бангкок Гласс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ульсан Хёндэ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
17%
2
22%
1-15
2
17%
3
33%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Пропущено

19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
5
26%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бангкок Гласс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чонбури - Бангкок Гласс 1:3 Кавасаки Фронтале - Бангкок Гласс 4:2 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4
Бангкок Гласс - Трат 3:0 Сукхотай - Бангкок Гласс 1:2 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4 Бангкок Гласс - Лампхун Уорриор 3:0 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Утаи Тани - Бангкок Гласс 0:2 Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3 Бангкок Гласс - Прачуап 0:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 2:1 Бангкок Гласс - Ратчабури 4:2 Сукхотай - Бангкок Гласс 2:0 Бангкок Гласс - Накхонратчасима 5:2 Лампанг - Бангкок Гласс 0:1
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0
Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Канвон - Ульсан Хёндэ 2:0 Тэгу - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 2:1 Сувон Самсунг Блювингс - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Бангкок Гласс
Ульсан Хёндэ

Точный счет

2:4
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:4
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бангкок Гласс
Ульсан Хёндэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5
3
2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ульсан Хёндэ
 5 3 0 2 10 - 6 9
3.
Джохор Дарул Такзим
 5 2 0 3 7 - 12 6
4.
Бангкок Гласс
 5 0 0 5 8 - 18 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ульсан Хёндэ
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Джохор Дарул Такзим
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Бангкок Гласс
 3 0 0 3 5 - 11 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Ульсан Хёндэ
 3 1 0 2 4 - 4 3
3.
Джохор Дарул Такзим
 3 1 0 2 5 - 10 3
4.
Бангкок Гласс
 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Инчхон Юнайтед Hernades 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Ум Вон-Сан сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Людвигсон Густав бьет в цель!
    • 20'
      Г О О О О Л - Jakkaphan Praisuwan уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Бангкок Гласс 1:3 Ульсан Хёндэ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     