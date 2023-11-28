Тур: 5.
1:3
Конец матча
0'
0:1
20' Гол в свои воротаJakkaphan Praisuwan
0:2
27' ГолЛюдвигсон Густав
0:3
62' ГолЛи Мен-Чжэ
1:3
69' ГолСергеев Игорь
90'+7
Ход матча
20'
27'
0:2
62'
0:3
69'
1:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
469 Количество передач 605
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
13
Келич
Ренато
21
Хён-У
Чо
66
Соль
Ен
У
44
Ким
Ки-Хи
19
Ким
Ён
Гвон
13
Ли
Мен-Чжэ
27
Ли
Чхон-Ен
22
Ким
Мин-Хёк
16
Ким
Сон-Чжун
11
Ум
Вон-Сан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Келич РенатоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фанди ИхсанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thongchai Sukkoki
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
-
66 Соль Ен УЗащитник
-
44 Ким Ки-ХиЗащитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
-
13 Ли Мен-ЧжэЗащитник
-
27 Ли Чхон-ЕнПолузащитник
-
22 Ким Мин-ХёкПолузащитник
-
16 Ким Сон-ЧжунПолузащитник
-
11 Ум Вон-СанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ли Дон-ГенПолузащитник
-
31 Эсака АтаруПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Чжу Мин КюНападающий
-
96 Ким Чжи-ХенНападающий
-
-
36 Jae-Wook Lee
-
Главный тренер: Хон Мён Бо
История личных встреч
Бангкок Гласс
Ульсан Хёндэ
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Бангкок Гласс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Игорь
|5
|0.83
|Victor Cardozo
|3 (2)
|0.5
|Сонгкрасин Чанатхип
|2
|0.33
|Ряхан Стиварт
|1
|0.17
|Теерасил Дангда
|0
|0
|Алвес Данило II
|0
|0
|Chanapach Buaphan
|0
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адам Мартин
|3
|0.6
|Людвигсон Густав
|3
|0.6
|Эсака Атару
|1
|0.2
|Чжон Сын-Хен
|1
|0.2
|Ли Мен-Чжэ
|1
|0.2
|Казаишвили Валерий
|0
|0
|Боянич Дарьян
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Карточки
Бангкок Гласс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Фредди
|2
|1
|Сергеев Игорь
|1
|0
|Юен Сарач
|1
|0
|Victor Cardozo
|1
|0
|Wattanakorn Sawatlakhorn
|1
|0
|Алвес Данило II
|1
|0
|Chanapach Buaphan
|1
|0
|Waris Choolthong
|1
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тхэ-Хван Ким II
|2
|1
|Чжон Сын-Хен
|3
|0
|Ким Ён Гвон
|1
|0
|Ли Джи-Сон
|1
|0
|See-Young Jang
|1
|0
Результаты матчей
Бангкок Гласс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
1
Бангкок Гласс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
6
Бангкок Гласс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ульсан Хёндэ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
12
9
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
17%
2
22%
1-15
2
17%
3
33%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Пропущено
19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
5
26%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бангкок Гласс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чонбури - Бангкок Гласс 1:3 Кавасаки Фронтале - Бангкок Гласс 4:2 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4
Бангкок Гласс - Трат 3:0 Сукхотай - Бангкок Гласс 1:2 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4 Бангкок Гласс - Лампхун Уорриор 3:0 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Утаи Тани - Бангкок Гласс 0:2 Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3 Бангкок Гласс - Прачуап 0:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 2:1 Бангкок Гласс - Ратчабури 4:2 Сукхотай - Бангкок Гласс 2:0 Бангкок Гласс - Накхонратчасима 5:2 Лампанг - Бангкок Гласс 0:1
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0
Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Канвон - Ульсан Хёндэ 2:0 Тэгу - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 2:1 Сувон Самсунг Блювингс - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2
Результаты матчей
Бангкок Гласс
Ульсан Хёндэ
Точный счет
2:4
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
3:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:4
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бангкок Гласс
Ульсан Хёндэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
15
32
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|3.
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|4.
|5
|0
|0
|5
|8 - 18
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|5 - 11
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3