Тур: 5.
1:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
47
Dong-Min
Kim
37
Хон
Си-Ху
26
Пак
Хён
Бин
30
Woo-Jin
Choi
77
Пак
Сён
Хо
99
Чан
Сеон-Хун
27
Bo-Sub
Kim
27
Мацубара
Кен
5
Дуду
VII
25
Юсио
Кайна
14
Уэнака
Асахи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Dong-Min KimЗащитник
- Защитник
-
37 Хон Си-ХуПолузащитник
-
26 Пак Хён БинПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Woo-Jin ChoiПолузащитник
-
77 Пак Сён ХоНападающий
-
99 Чан Сеон-ХунНападающий
-
27 Bo-Sub KimНападающий
- Запасные игроки
-
21 Ли Тхэ-ХиВратарь
-
13 Кан Юн-КуЗащитник
-
44 Ким Гон-ХиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
10 Hernades
-
25 Min-Seog Kim
-
33 Hyun-Seo Kim
-
-
66 Se-Hoon Kim
-
Главный тренер: Sung-hwan Jo
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Защитник
-
5 ДудуЗащитник
-
25 Юсио КайнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Уэнака АсахиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Иноуэ КентаЗащитник
-
28 Ямане РикуПолузащитник
-
29 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Мураками ЮхиПолузащитник
- Нападающий
-
20 ЯнНападающий
-
23 Мияичи РиоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мускат Кевин
История личных встреч
Инчхон Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Инчхон Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hernades
|4
|0.67
|Жерсу Фернандеш
|2
|0.33
|Мугоша Стефан
|2 (1)
|0.33
|Мпоку Поль-Жозе
|1
|0.17
|Ким До-Хек
|1
|0.17
|Чан Сеон-Хун
|1
|0.17
|Хон Си-Ху
|1
|0.17
|Min-Seog Kim
|0
|0
|Kyeong-Hyeon Min
|0
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мидзунума Кота
|2
|0.4
|Ян III
|1
|0.2
|Сугимото Кенью
|1
|0.2
|Мияичи Рио
|1
|0.2
|Лопес Андерсон
|1
|0.2
|Нисимура Такума
|1
|0.2
|Мураками Юхи
|1
|0.2
|Элбер Жозе
|0
|0
|Юсио Кайна
|0
|0
|Нам Тхэ-Хи
|0
|0
|Иноуэ Кента
|0
|0
Карточки
Инчхон Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ким До-Хек
|1
|0
|Dong-Yun Jeong
|1
|0
|Мун Чжи-Хван
|1
|0
|Ким Ен-Су
|1
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мацубара Кен
|1
|0
|Ватанабэ Кота
|1
|0
|Юсио Кайна
|1
|0
|Камидзима Такуми
|1
|0
|Мураками Юхи
|1
|0
Результаты матчей
Инчхон Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Йокогама Ф-Маринос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Инчхон Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Йокогама Ф-Маринос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
3
Инчхон Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Йокогама Ф-Маринос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
2
17%
0
0%
91-120
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Инчхон Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1
Кванджу - Инчхон Юнайтед 0:2 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Инчхон Юнайтед - Кайя 4:0 Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 2:0 Канвон - Инчхон Юнайтед 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Инчхон Юнайтед - Чеджу Юнайтед 2:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 1:2 Инчхон Юнайтед - Хайфон 3:1 Инчхон Юнайтед - Кванджу 2:2 Инчхон Юнайтед - Тэгу 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Сеул - Инчхон Юнайтед 0:1
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4
Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Редс 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама - Йокогама Ф-Маринос 4:1 Йокогама Ф-Маринос - Токио 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0
Результаты матчей
Инчхон Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Инчхон Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
31
32
13
23
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|3.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|4.
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3