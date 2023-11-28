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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Инчхон Юнайтед
1:0
Первый тайм: 28'
Йокогама Ф-Маринос
0'
1:0
11' Гол
Хон Си-Ху

Ход матча

11'
Хон Си-Ху
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Инчхон Юнайтед
Ничья
Йокогама Ф-Маринос
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Все Коэффициенты
1
Dong-Heon
Kim
3
Ким
Ен-Су
47
Dong-Min
Kim
4
О
Бан-Сок
37
Хон
Си-Ху
26
Пак
Хён
Бин
7
Ким
До-Хек
30
Woo-Jin
Choi
77
Пак
Сён
Хо
99
Чан
Сеон-Хун
27
Bo-Sub
Kim
1
Итимори
Юн
27
Мацубара
Кен
15
Камидзима
Такуми
5
Дуду
VII
25
Юсио
Кайна
30
Нисимура
Такума
6
Ватанабэ
Кота
8
Кида
Такуя
18
Мидзунума
Кота
14
Уэнака
Асахи
7
Элбер
Жозе
Инчхон Юнайтед
3-4-3
Йокогама Ф-Маринос
4-3-3

История личных встреч

Инчхон Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Инчхон Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hernades 4 0.67
Жерсу Фернандеш 2 0.33
Мугоша Стефан 2 (1) 0.33
Мпоку Поль-Жозе 1 0.17
Ким До-Хек 1 0.17
Чан Сеон-Хун 1 0.17
Хон Си-Ху 1 0.17
Min-Seog Kim 0 0
Kyeong-Hyeon Min 0 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мидзунума Кота 2 0.4
Ян III 1 0.2
Сугимото Кенью 1 0.2
Мияичи Рио 1 0.2
Лопес Андерсон 1 0.2
Нисимура Такума 1 0.2
Мураками Юхи 1 0.2
Элбер Жозе 0 0
Юсио Кайна 0 0
Нам Тхэ-Хи 0 0
Иноуэ Кента 0 0

Карточки

Инчхон Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ким До-Хек 1 0
Dong-Yun Jeong 1 0
Мун Чжи-Хван 1 0
Ким Ен-Су 1 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мацубара Кен 1 0
Ватанабэ Кота 1 0
Юсио Кайна 1 0
Камидзима Такуми 1 0
Мураками Юхи 1 0

Результаты матчей

Инчхон Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Йокогама Ф-Маринос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Инчхон Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Йокогама Ф-Маринос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
3
Инчхон Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Йокогама Ф-Маринос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
2
17%
0
0%
91-120

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Инчхон Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1
Кванджу - Инчхон Юнайтед 0:2 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Инчхон Юнайтед - Кайя 4:0 Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 2:0 Канвон - Инчхон Юнайтед 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Инчхон Юнайтед - Чеджу Юнайтед 2:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 1:2 Инчхон Юнайтед - Хайфон 3:1 Инчхон Юнайтед - Кванджу 2:2 Инчхон Юнайтед - Тэгу 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Сеул - Инчхон Юнайтед 0:1
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4
Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Редс 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама - Йокогама Ф-Маринос 4:1 Йокогама Ф-Маринос - Токио 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0

Результаты матчей

Инчхон Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Инчхон Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
1
3
2
2.5
1
3
2
3
3.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 4 3 0 1 8 - 3 9
2.
Инчхон Юнайтед
 1:0 5 3 0 2 10 - 7 9
3.
Йокогама Ф-Маринос
 0:1 5 3 0 2 8 - 6 9
4.
Кайя
 4 0 0 4 2 - 12 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 1:0 3 2 0 1 5 - 2 6
2.
Йокогама Ф-Маринос
 0:1 2 1 0 1 5 - 4 3
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Кайя
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Йокогама Ф-Маринос
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Инчхон Юнайтед
 1:0 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Кайя
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Г О О О О Л - Хон Си-Ху бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Инчхон Юнайтед
Ничья
Йокогама Ф-Маринос
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