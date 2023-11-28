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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Инчхон Юнайтед
2:1
Конец матча
Йокогама Ф-Маринос
0'
1:0
11' Гол
Хон Си-Ху
2:0
67' Гол
Hernades
69' Желтая карточка
Hernades
72' Желтая карточка
Камидзима Такуми
2:1
83' Гол
Элбер Жозе
90' Желтая карточка
Пак Сён Хо
90'+7

Ход матча

11'
Хон Си-Ху
1:0
46'
 
Мураками Юхи
Мацубара Кен
53'
Hernades
Пак Хён Бин
 
63'
 
Лопес Андерсон
Уэнака Асахи
63'
 
Ян
Мидзунума Кота
63'
Kyeong-Hyeon Min
Хон Си-Ху
 
64'
 
Нам Тхэ-Хи
Нисимура Такума
64'
Min-Seog Kim
Чан Сеон-Хун
 
67'
Hernades
(Bo-Sub Kim)
2:0
69'
Hernades
 
72'
 
Камидзима Такуми
77'
Dong-Yun Jeong
Ким Ен-Су
 
77'
Ким Гон-Хи
Bo-Sub Kim
 
82'
 
Сугимото Кенью
Кида Такуя
83'
2:1
Элбер Жозе
(Дуду VII)
90'
Пак Сён Хо
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 301 Количество передач 740
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
1
Dong-Heon
Kim
3
Ким
Ен-Су
47
Dong-Min
Kim
4
О
Бан-Сок
37
Хон
Си-Ху
26
Пак
Хён
Бин
7
Ким
До-Хек
30
Woo-Jin
Choi
77
Пак
Сён
Хо
99
Чан
Сеон-Хун
27
Bo-Sub
Kim
1
Итимори
Юн
27
Мацубара
Кен
15
Камидзима
Такуми
5
Дуду
VII
25
Юсио
Кайна
30
Нисимура
Такума
6
Ватанабэ
Кота
8
Кида
Такуя
18
Мидзунума
Кота
14
Уэнака
Асахи
7
Элбер
Жозе
Инчхон Юнайтед
3-4-3
Йокогама Ф-Маринос
4-3-3

История личных встреч

Инчхон Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Инчхон Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hernades 5 0.83
Жерсу Фернандеш 2 0.33
Мугоша Стефан 2 (1) 0.33
Мпоку Поль-Жозе 1 0.17
Ким До-Хек 1 0.17
Чан Сеон-Хун 1 0.17
Хон Си-Ху 1 0.17
Bo-Sub Kim 0 0
Min-Seog Kim 0 0
Kyeong-Hyeon Min 0 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мидзунума Кота 2 0.4
Элбер Жозе 1 0.2
Ян III 1 0.2
Сугимото Кенью 1 0.2
Мияичи Рио 1 0.2
Лопес Андерсон 1 0.2
Нисимура Такума 1 0.2
Мураками Юхи 1 0.2
Юсио Кайна 0 0
Нам Тхэ-Хи 0 0
Дуду VII 0 0
Иноуэ Кента 0 0

Карточки

Инчхон Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ким До-Хек 1 0
Dong-Yun Jeong 1 0
Мун Чжи-Хван 1 0
Ким Ен-Су 1 0
Hernades 1 0
Пак Сён Хо 1 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камидзима Такуми 2 0
Мацубара Кен 1 0
Ватанабэ Кота 1 0
Юсио Кайна 1 0
Мураками Юхи 1 0

Результаты матчей

Инчхон Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Йокогама Ф-Маринос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Инчхон Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Йокогама Ф-Маринос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
3
Инчхон Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Йокогама Ф-Маринос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
2
22%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
2
14%
0
0%
91-120

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Инчхон Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1
Кванджу - Инчхон Юнайтед 0:2 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 0:0 Инчхон Юнайтед - Кайя 4:0 Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 2:0 Канвон - Инчхон Юнайтед 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Инчхон Юнайтед - Чеджу Юнайтед 2:1 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 1:2 Инчхон Юнайтед - Хайфон 3:1 Инчхон Юнайтед - Кванджу 2:2 Инчхон Юнайтед - Тэгу 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Сеул - Инчхон Юнайтед 0:1
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4
Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Редс 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама - Йокогама Ф-Маринос 4:1 Йокогама Ф-Маринос - Токио 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0

Результаты матчей

Инчхон Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Инчхон Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2.5
1
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
2
3
3
2.5
1
4
2
4
3.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 1:1 5 3 1 1 9 - 4 10
2.
Инчхон Юнайтед
 5 3 0 2 11 - 8 9
3.
Йокогама Ф-Маринос
 5 3 0 2 9 - 7 9
4.
Кайя
 1:1 5 0 1 4 3 - 13 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Шаньдун Тайшань
 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Йокогама Ф-Маринос
 2 1 0 1 5 - 4 3
4.
Кайя
 1:1 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 1:1 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Йокогама Ф-Маринос
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Инчхон Юнайтед
 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Кайя
 1:1 3 0 1 2 1 - 8 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Инчхон Юнайтед Hernades 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Г О О О О Л - Хон Си-Ху бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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