Тур: 5.
1:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
8'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
13
Ямане
Мики
16
Секо
Тацуки
33
Хазми
Ахмад
42
Айман
Ариф
37
Heberty
9
Bergson
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ямане МикиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Секо ТацукиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хаясака ЮкиВратарь
-
4 ЖесиэльЗащитник
-
15 Танабэ СютоЗащитник
-
29 Такаи КотаЗащитник
-
30 Сегава ЮсукеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Тоно ДаияПолузащитник
-
11 Кобаяси ЮНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Shin Yamada
-
Главный тренер: Оники Тору
- Основной состав
-
33 Хазми АхмадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Айман АрифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 HebertyПолузащитник
-
9 BergsonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Саад ШахрулЗащитник
- Полузащитник
-
20 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Инса НачоПолузащитник
-
91 Сафари СяхмиПолузащитник
-
23 ЭндрикПолузащитник
-
28 Ахмад ЩафикПолузащитник
-
19 Рашид АхьярНападающий
-
-
Главный тренер: Эстебан Солари
История личных встреч
Кавасаки Фронтале
Джохор Дарул Такзим
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вакисака Ясуто
|2 (2)
|0.4
|Silva Marsinio3
|2
|0.4
|Татибанада Кэнто
|2
|0.4
|Иенага Акихиро
|1
|0.2
|Ямамура Кадзуя
|1
|0.2
|Оминами Такума
|1
|0.2
|Тоно Даия
|1
|0.2
|Миясиро Тайсэй
|1
|0.2
|Ямане Мики
|0
|0
|Секо Тацуки
|0
|0
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айман Ариф
|2
|0.4
|Bergson
|2
|0.4
|Heberty
|1
|0.2
|Муньис Хуан
|1
|0.2
|Рашид Ахьяр
|1
|0.2
|Форестьери Фернандо
|0
|0
|Амат Хорди
|0
|0
|Дэвис Мэтью Томас
|0
|0
|Фазаил Афик
|0
|0
Карточки
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татибанада Кэнто
|2
|0
|Юн Сун-Рён
|1
|0
|Шмидт Жоау
|1
|0
|Курумая Синтаро
|1
|0
|Жесиэль
|1
|0
|Сегава Юсуке
|1
|0
|Вакисака Ясуто
|1
|0
|Такаи Кота
|1
|0
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоури Шейн
|3
|0
|Муньис Хуан
|2
|0
|Натаниэль Ван
|2
|0
|Heberty
|1
|0
|Bergson
|1
|0
|Diogo I
|1
|0
|Дэвис Мэтью Томас
|1
|0
|Muhamad Baharudin
|1
|0
Результаты матчей
Кавасаки Фронтале
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
1
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Джохор Дарул Такзим
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
2
Кавасаки Фронтале
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Джохор Дарул Такзим
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
10%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
75%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кавасаки Фронтале - Касима Антлерс 3:0 Кавасаки Фронтале - Киото Санга 3:3 Кавасаки Фронтале - Бангкок Гласс 4:2 Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 1:1
Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 2:3 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 0:2 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Токио 1:0 Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 3:0 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:2 Санфречче Хиросима - Кавасаки Фронтале 3:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 0:1 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 3:4 Кавасаки Фронтале - Коти Юнайтед 1:0 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:0 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 0:2 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1
Перак - Джохор Дарул Такзим 1:4 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4 Джохор Дарул Такзим - ПДРМ ФА 4:0 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кедах - Джохор Дарул Такзим 3:3 Джохор Дарул Такзим - Перак 5:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Селангор 2:0 Келантан - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 2:0 Джохор Дарул Такзим - Куала-Лумпур 6:1 Джохор Дарул Такзим - Альбирекс Ниигата 5:1 Теренггану - Джохор Дарул Такзим 1:3 Пулау Пенанг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Джохор Дарул Такзим - Паханг 2:0 Кучинг Сити - Джохор Дарул Такзим 0:4
Результаты матчей
Кавасаки Фронтале
Джохор Дарул Такзим
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кавасаки Фронтале
Джохор Дарул Такзим
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
22
13
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|3.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|4.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|7 - 16
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3