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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Кавасаки Фронтале
1:0
Первый тайм: 30'
Джохор Дарул Такзим
0'
1:0
8' Гол
Иенага Акихиро

Ход матча

8'
Иенага Акихиро
(Оминами Такума)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кавасаки Фронтале
Ничья
Джохор Дарул Такзим
1.60
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6.40
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9.50
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Все Коэффициенты
1
Юн
Сун-Рён
13
Ямане
Мики
3
Оминами
Такума
31
Ямамура
Кадзуя
2
Ноборидзато
Кёхэи
14
Вакисака
Ясуто
8
Татибанада
Кэнто
16
Секо
Тацуки
41
Иенага
Акихиро
9
Дамиан
Леандро
23
Silva
Marsinio3
33
Хазми
Ахмад
2
Дэвис
Мэтью
Томас
5
Амат
Хорди
15
Muhamad
Baharudin
24
Аррибас
Оскар
42
Айман
Ариф
6
Натаниэль
Ван
4
Фазаил
Афик
45
Форестьери
Фернандо
37
Heberty
9
Bergson
Кавасаки Фронтале
4-3-3
Джохор Дарул Такзим
4-4-1-1

История личных встреч

Кавасаки Фронтале
Джохор Дарул Такзим

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:1
ЛЧА
0:5
ЛЧА
0:0

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Кавасаки Фронтале
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вакисака Ясуто 2 (2) 0.4
Silva Marsinio3 2 0.4
Татибанада Кэнто 2 0.4
Иенага Акихиро 1 0.2
Ямамура Кадзуя 1 0.2
Оминами Такума 1 0.2
Тоно Даия 1 0.2
Миясиро Тайсэй 1 0.2
Ямане Мики 0 0
Секо Тацуки 0 0
Джохор Дарул Такзим
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айман Ариф 2 0.4
Bergson 2 0.4
Heberty 1 0.2
Муньис Хуан 1 0.2
Рашид Ахьяр 1 0.2
Форестьери Фернандо 0 0
Амат Хорди 0 0
Дэвис Мэтью Томас 0 0
Фазаил Афик 0 0

Карточки

Кавасаки Фронтале
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татибанада Кэнто 2 0
Юн Сун-Рён 1 0
Шмидт Жоау 1 0
Курумая Синтаро 1 0
Жесиэль 1 0
Сегава Юсуке 1 0
Вакисака Ясуто 1 0
Такаи Кота 1 0
Джохор Дарул Такзим
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоури Шейн 3 0
Муньис Хуан 2 0
Натаниэль Ван 2 0
Heberty 1 0
Bergson 1 0
Diogo I 1 0
Дэвис Мэтью Томас 1 0
Muhamad Baharudin 1 0

Результаты матчей

Кавасаки Фронтале
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Джохор Дарул Такзим
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2
Кавасаки Фронтале
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Джохор Дарул Такзим
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
10%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
75%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кавасаки Фронтале - Касима Антлерс 3:0 Кавасаки Фронтале - Киото Санга 3:3 Кавасаки Фронтале - Бангкок Гласс 4:2 Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 1:1
Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 2:3 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 0:2 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Токио 1:0 Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 3:0 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:2 Санфречче Хиросима - Кавасаки Фронтале 3:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 0:1 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 3:4 Кавасаки Фронтале - Коти Юнайтед 1:0 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:0 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 0:2 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1
Перак - Джохор Дарул Такзим 1:4 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4 Джохор Дарул Такзим - ПДРМ ФА 4:0 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кедах - Джохор Дарул Такзим 3:3 Джохор Дарул Такзим - Перак 5:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Селангор 2:0 Келантан - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 2:0 Джохор Дарул Такзим - Куала-Лумпур 6:1 Джохор Дарул Такзим - Альбирекс Ниигата 5:1 Теренггану - Джохор Дарул Такзим 1:3 Пулау Пенанг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Джохор Дарул Такзим - Паханг 2:0 Кучинг Сити - Джохор Дарул Такзим 0:4

Результаты матчей

Кавасаки Фронтале
Джохор Дарул Такзим

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кавасаки Фронтале
Джохор Дарул Такзим

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
2
2
3.5
1
3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1:0 5 5 0 0 11 - 4 15
2.
Ульсан Хёндэ
 1:0 5 3 0 2 8 - 5 9
3.
Джохор Дарул Такзим
 0:1 5 2 0 3 7 - 8 6
4.
Бангкок Гласс
 0:1 5 0 0 5 7 - 16 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1:0 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Ульсан Хёндэ
 1:0 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Джохор Дарул Такзим
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Бангкок Гласс
 0:1 3 0 0 3 4 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Ульсан Хёндэ
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
3.
Джохор Дарул Такзим
 0:1 3 1 0 2 5 - 6 3
4.
Бангкок Гласс
 0:1 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Оминами Такума сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Иенага Акихиро бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Кавасаки Фронтале
Ничья
Джохор Дарул Такзим
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