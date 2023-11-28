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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Кавасаки Фронтале
5:0
Конец матча
Джохор Дарул Такзим
0'
1:0
8' Гол
Иенага Акихиро
33' Желтая карточка
Оминами Такума
36' Желтая карточка
Натаниэль Ван
42' Желтая карточка
Амат Хорди
2:0
50' Гол
Дамиан Леандро
3:0
60' Гол
Silva Marsinio3
4:0
69' Гол
Кобаяси Ю
78' Желтая карточка
Muhamad Baharudin
81' Желтая карточка
Фазаил Афик
85' Желтая карточка
Саад Шахрул
86' Желтая карточка
Тоно Даия
5:0
88' Гол
Ямане Мики
90'+5

Ход матча

8'
Иенага Акихиро
(Оминами Такума)
1:0
33'
Оминами Такума
 
36'
 
Натаниэль Ван
42'
 
Амат Хорди
50'
Дамиан Леандро
(Иенага Акихиро)
2:0
54'
 
Муньис Хуан
Форестьери Фернандо
54'
 
Корбин-Онг Лавер
Аррибас Оскар
60'
Silva Marsinio3
(Ямане Мики)
3:0
67'
Кобаяси Ю
Дамиан Леандро
 
68'
Миясиро Тайсэй
Silva Marsinio3
 
68'
Тоно Даия
Вакисака Ясуто
 
69'
Кобаяси Ю
4:0
73'
Shin Yamada
Иенага Акихиро
 
74'
 
Саад Шахрул
Натаниэль Ван
78'
 
Muhamad Baharudin
81'
 
Фазаил Афик
84'
 
Инса Начо
Фазаил Афик
85'
Шмидт Жоау
Секо Тацуки
 
85'
 
Саад Шахрул
86'
Тоно Даия
 
88'
Ямане Мики
(Миясиро Тайсэй)
5:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 578 Количество передач 514
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
1
Юн
Сун-Рён
13
Ямане
Мики
3
Оминами
Такума
31
Ямамура
Кадзуя
2
Ноборидзато
Кёхэи
14
Вакисака
Ясуто
8
Татибанада
Кэнто
16
Секо
Тацуки
41
Иенага
Акихиро
9
Дамиан
Леандро
23
Silva
Marsinio3
33
Хазми
Ахмад
2
Дэвис
Мэтью
Томас
5
Амат
Хорди
15
Muhamad
Baharudin
24
Аррибас
Оскар
42
Айман
Ариф
6
Натаниэль
Ван
4
Фазаил
Афик
45
Форестьери
Фернандо
37
Heberty
9
Bergson
Кавасаки Фронтале
4-3-3
Джохор Дарул Такзим
4-4-1-1

История личных встреч

Кавасаки Фронтале
Джохор Дарул Такзим

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:1
ЛЧА
0:5
ЛЧА
0:0

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Кавасаки Фронтале
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silva Marsinio3 3 0.6
Вакисака Ясуто 2 (2) 0.4
Татибанада Кэнто 2 0.4
Иенага Акихиро 1 0.2
Ямане Мики 1 0.2
Ямамура Кадзуя 1 0.2
Оминами Такума 1 0.2
Миясиро Тайсэй 1 0.2
Тоно Даия 1 0.2
Кобаяси Ю 1 0.2
Дамиан Леандро 1 0.2
Секо Тацуки 0 0
Джохор Дарул Такзим
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айман Ариф 2 0.4
Bergson 2 0.4
Heberty 1 0.2
Муньис Хуан 1 0.2
Рашид Ахьяр 1 0.2
Форестьери Фернандо 0 0
Амат Хорди 0 0
Дэвис Мэтью Томас 0 0
Фазаил Афик 0 0

Карточки

Кавасаки Фронтале
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татибанада Кэнто 2 0
Юн Сун-Рён 1 0
Шмидт Жоау 1 0
Курумая Синтаро 1 0
Жесиэль 1 0
Сегава Юсуке 1 0
Оминами Такума 1 0
Вакисака Ясуто 1 0
Тоно Даия 1 0
Такаи Кота 1 0
Джохор Дарул Такзим
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоури Шейн 3 0
Натаниэль Ван 3 0
Муньис Хуан 2 0
Muhamad Baharudin 2 0
Амат Хорди 1 0
Heberty 1 0
Bergson 1 0
Diogo I 1 0
Саад Шахрул 1 0
Дэвис Мэтью Томас 1 0
Фазаил Афик 1 0

Результаты матчей

Кавасаки Фронтале
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Джохор Дарул Такзим
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2
Кавасаки Фронтале
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Джохор Дарул Такзим
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

2
10
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
13%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
75%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кавасаки Фронтале - Касима Антлерс 3:0 Кавасаки Фронтале - Киото Санга 3:3 Кавасаки Фронтале - Бангкок Гласс 4:2 Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 1:1
Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 2:3 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 0:2 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Токио 1:0 Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 3:0 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:2 Санфречче Хиросима - Кавасаки Фронтале 3:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 0:1 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 3:4 Кавасаки Фронтале - Коти Юнайтед 1:0 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:0 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 0:2 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1
Перак - Джохор Дарул Такзим 1:4 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4 Джохор Дарул Такзим - ПДРМ ФА 4:0 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кедах - Джохор Дарул Такзим 3:3 Джохор Дарул Такзим - Перак 5:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Селангор 2:0 Келантан - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 2:0 Джохор Дарул Такзим - Куала-Лумпур 6:1 Джохор Дарул Такзим - Альбирекс Ниигата 5:1 Теренггану - Джохор Дарул Такзим 1:3 Пулау Пенанг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Джохор Дарул Такзим - Паханг 2:0 Кучинг Сити - Джохор Дарул Такзим 0:4

Результаты матчей

Кавасаки Фронтале
Джохор Дарул Такзим

Точный счет

1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кавасаки Фронтале
Джохор Дарул Такзим

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
1
4
3
2
3.5
1
4
1
4
4.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ульсан Хёндэ
 5 3 0 2 10 - 6 9
3.
Джохор Дарул Такзим
 5 2 0 3 7 - 12 6
4.
Бангкок Гласс
 5 0 0 5 8 - 18 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ульсан Хёндэ
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Джохор Дарул Такзим
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Бангкок Гласс
 3 0 0 3 5 - 11 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Ульсан Хёндэ
 3 1 0 2 4 - 4 3
3.
Джохор Дарул Такзим
 3 1 0 2 5 - 10 3
4.
Бангкок Гласс
 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Инчхон Юнайтед Hernades 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Амат Хорди получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Натаниэль Ван получил желтую карточку от судьи
    Прогноз на матч от Liveresult
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