Тур: 5.
5:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолИенага Акихиро
33' Желтая карточкаОминами Такума
36' Желтая карточкаНатаниэль Ван
42' Желтая карточкаАмат Хорди
2:0
50' ГолДамиан Леандро
3:0
60' ГолSilva Marsinio3
4:0
69' ГолКобаяси Ю
78' Желтая карточкаMuhamad Baharudin
81' Желтая карточкаФазаил Афик
85' Желтая карточкаСаад Шахрул
86' Желтая карточкаТоно Даия
5:0
88' ГолЯмане Мики
90'+5
Ход матча
8'
1:0
33'
36'
42'
50'
2:0
60'
3:0
69'
4:0
81'
84'
85'
86'
88'
5:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
578 Количество передач 514
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
13
Ямане
Мики
16
Секо
Тацуки
33
Хазми
Ахмад
42
Айман
Ариф
37
Heberty
9
Bergson
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ямане МикиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Секо ТацукиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хаясака ЮкиВратарь
-
4 ЖесиэльЗащитник
-
15 Танабэ СютоЗащитник
-
29 Такаи КотаЗащитник
-
30 Сегава ЮсукеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Тоно ДаияПолузащитник
-
11 Кобаяси ЮНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Shin Yamada
-
Главный тренер: Оники Тору
- Основной состав
-
33 Хазми АхмадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Айман АрифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 HebertyПолузащитник
-
9 BergsonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Саад ШахрулЗащитник
- Полузащитник
-
20 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Инса НачоПолузащитник
-
91 Сафари СяхмиПолузащитник
-
23 ЭндрикПолузащитник
-
28 Ахмад ЩафикПолузащитник
-
19 Рашид АхьярНападающий
-
-
Главный тренер: Эстебан Солари
История личных встреч
Кавасаки Фронтале
Джохор Дарул Такзим
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silva Marsinio3
|3
|0.6
|Вакисака Ясуто
|2 (2)
|0.4
|Татибанада Кэнто
|2
|0.4
|Иенага Акихиро
|1
|0.2
|Ямане Мики
|1
|0.2
|Ямамура Кадзуя
|1
|0.2
|Оминами Такума
|1
|0.2
|Миясиро Тайсэй
|1
|0.2
|Тоно Даия
|1
|0.2
|Кобаяси Ю
|1
|0.2
|Дамиан Леандро
|1
|0.2
|Секо Тацуки
|0
|0
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айман Ариф
|2
|0.4
|Bergson
|2
|0.4
|Heberty
|1
|0.2
|Муньис Хуан
|1
|0.2
|Рашид Ахьяр
|1
|0.2
|Форестьери Фернандо
|0
|0
|Амат Хорди
|0
|0
|Дэвис Мэтью Томас
|0
|0
|Фазаил Афик
|0
|0
Карточки
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татибанада Кэнто
|2
|0
|Юн Сун-Рён
|1
|0
|Шмидт Жоау
|1
|0
|Курумая Синтаро
|1
|0
|Жесиэль
|1
|0
|Сегава Юсуке
|1
|0
|Оминами Такума
|1
|0
|Вакисака Ясуто
|1
|0
|Тоно Даия
|1
|0
|Такаи Кота
|1
|0
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоури Шейн
|3
|0
|Натаниэль Ван
|3
|0
|Муньис Хуан
|2
|0
|Muhamad Baharudin
|2
|0
|Амат Хорди
|1
|0
|Heberty
|1
|0
|Bergson
|1
|0
|Diogo I
|1
|0
|Саад Шахрул
|1
|0
|Дэвис Мэтью Томас
|1
|0
|Фазаил Афик
|1
|0
Результаты матчей
Кавасаки Фронтале
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
1
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Джохор Дарул Такзим
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
2
Кавасаки Фронтале
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Джохор Дарул Такзим
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Пропущено
2
10
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
13%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
75%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кавасаки Фронтале - Касима Антлерс 3:0 Кавасаки Фронтале - Киото Санга 3:3 Кавасаки Фронтале - Бангкок Гласс 4:2 Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 1:1
Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 2:3 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 0:2 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Токио 1:0 Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 3:0 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:2 Санфречче Хиросима - Кавасаки Фронтале 3:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 0:1 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 3:4 Кавасаки Фронтале - Коти Юнайтед 1:0 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:0 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 0:2 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1
Перак - Джохор Дарул Такзим 1:4 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4 Джохор Дарул Такзим - ПДРМ ФА 4:0 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кедах - Джохор Дарул Такзим 3:3 Джохор Дарул Такзим - Перак 5:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Селангор 2:0 Келантан - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 2:0 Джохор Дарул Такзим - Куала-Лумпур 6:1 Джохор Дарул Такзим - Альбирекс Ниигата 5:1 Теренггану - Джохор Дарул Такзим 1:3 Пулау Пенанг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Джохор Дарул Такзим - Паханг 2:0 Кучинг Сити - Джохор Дарул Такзим 0:4
Результаты матчей
Кавасаки Фронтале
Джохор Дарул Такзим
Точный счет
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Кавасаки Фронтале
Джохор Дарул Такзим
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
14
32
14
14
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|3.
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|4.
|5
|0
|0
|5
|8 - 18
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|5 - 11
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3