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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Шаньдун Тайшань
1:1
Перерыв
Кайя
0'
0:1
21' Гол
Гайосо Хавьер
1:1
26' Гол
Мойсес Лима
41' Желтая карточка
Zhengyu Huang

Ход матча

21'
0:1
Гайосо Хавьер
26'
Мойсес Лима
(Кризан)
1:1
41'
Zhengyu Huang
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Кайя
40.00
9.60
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22.00
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Все Коэффициенты
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
4
Жадсон
II
31
Jianfei
Zhao
39
Long
Song
35
Zhengyu
Huang
21
Лю
Биньбинь
38
Wenneng
Xie
10
Мойсес
Лима
24
Jinghang
Hu
9
Кризан
1
Каммераад
Куинси
23
Рота
Симоне
44
Мензи
Оуди
21
Ricardo
Sendra
3
Akito
Saito
15
Касамбре
Марко
18
Гайосо
Хавьер
16
Бас
Юстин
20
Daizo
Horikoshi
12
Diano
Mar
13
Jesus
Melliza
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Кайя
5-3-2

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Кайя

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 3 (1) 0.6
Мойсес Лима 2 (1) 0.4
Феллайни Маруан 1 0.2
Yuanyi Li 1 0.2
Matheus Pato 1 0.2
Кайя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайосо Хавьер 2 0.4
Daizo Horikoshi 1 0.2
Ricardo Sendra 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wenneng Xie 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Ляо Лишэн 1 0
Yuanyi Li 1 0
Кризан 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Жадсон II 1 0
Tong Wang1 1 0
Кайя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Robert Lopez 0 1
Abou Sy 1 0
Гайосо Хавьер 1 0
Arnel Amita 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кайя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Кайя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
0
Шаньдун Тайшань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кайя
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

7
2
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
33%
61-75
2
50%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1 Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1
Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6
Кайя
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Инчхон Юнайтед - Кайя 4:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3
Сталлион Лагуна - Кайя 1:3 Махарлика - Кайя 1:5 Кайя - Мендиола 6:1 Себу ФК - Кайя 1:1 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 2:3 Кайя - Азкальз Девелопмент Тим 3:1 Сталлион Лагуна - Кайя 0:3 Кайя - Махарлика 5:0 Кайя - Мендиола 4:0 Кайя - Себу ФК 2:3 Кайя - Юнайтед Сити 2:1 Сталлион Лагуна - Кайя 1:2 Махарлика - Кайя 1:4 Мендиола - Кайя 0:7 Себу ФК - Кайя 3:2 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 0:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Кайя

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Кайя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
2
2
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 1:1 5 3 1 1 9 - 4 10
2.
Инчхон Юнайтед
 5 3 0 2 11 - 8 9
3.
Йокогама Ф-Маринос
 5 3 0 2 9 - 7 9
4.
Кайя
 1:1 5 0 1 4 3 - 13 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Шаньдун Тайшань
 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Йокогама Ф-Маринос
 2 1 0 1 5 - 4 3
4.
Кайя
 1:1 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 1:1 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Йокогама Ф-Маринос
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Инчхон Юнайтед
 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Кайя
 1:1 3 0 1 2 1 - 8 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Инчхон Юнайтед Hernades 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Zhengyu Huang получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Кризан сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Мойсес Лима бьет в цель!
  • 21'
    Г О О О О Л - Гайосо Хавьер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 99% завершится ничьей.
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Шаньдун Тайшань
Ничья
Кайя
40.00
9.60
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Где смотреть матч Шаньдун Тайшань 1:1 Кайя онлайн

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