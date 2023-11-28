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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Шаньдун Тайшань
6:1
Конец матча
Кайя
0'
0:1
21' Гол
Гайосо Хавьер
1:1
26' Гол
Мойсес Лима
41' Желтая карточка
Zhengyu Huang
2:1
49' Гол
Кризан
3:1
56' Гол
Мойсес Лима
57' Желтая карточка
Мойсес Лима
4:1
61' Гол
Long Song
5:1
68' Гол
Кризан
6:1
89' Гол
Кризан
90'+4

Ход матча

21'
0:1
Гайосо Хавьер
26'
Мойсес Лима
(Кризан)
1:1
41'
Zhengyu Huang
 
46'
Чжэн Чжэн
Zhengyu Huang
 
46'
Yuanyi Li
Цзи Сян
 
46'
Fernandinho V
Jianfei Zhao
 
49'
Кризан
2:1
56'
Мойсес Лима
(Fernandinho V)
3:1
57'
Мойсес Лима
 
61'
Long Song
(Fernandinho V)
4:1
64'
Chi Zhang
Wenneng Xie
 
68'
Кризан
(Jinghang Hu)
5:1
69'
 
Arnel Amita
Гайосо Хавьер
69'
 
Fitch Arboleda
Касамбре Марко
76'
Чэнь Пу
Jinghang Hu
 
76'
 
Marwin Angeles
Ricardo Sendra
89'
Кризан
(Fernandinho V)
6:1
90'
 
Mark Swainston
Бас Юстин

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 588 Количество передач 216
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
4
Жадсон
II
31
Jianfei
Zhao
39
Long
Song
35
Zhengyu
Huang
21
Лю
Биньбинь
38
Wenneng
Xie
10
Мойсес
Лима
24
Jinghang
Hu
9
Кризан
1
Каммераад
Куинси
23
Рота
Симоне
44
Мензи
Оуди
21
Ricardo
Sendra
3
Akito
Saito
15
Касамбре
Марко
18
Гайосо
Хавьер
16
Бас
Юстин
20
Daizo
Horikoshi
12
Diano
Mar
13
Jesus
Melliza
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Кайя
5-3-2

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Кайя

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 6 (1) 1.2
Мойсес Лима 3 (1) 0.6
Феллайни Маруан 1 0.2
Yuanyi Li 1 0.2
Matheus Pato 1 0.2
Long Song 1 0.2
Fernandinho V 0 0
Jinghang Hu 0 0
Кайя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайосо Хавьер 2 0.4
Daizo Horikoshi 1 0.2
Ricardo Sendra 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wenneng Xie 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Ляо Лишэн 1 0
Yuanyi Li 1 0
Кризан 1 0
Мойсес Лима 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Жадсон II 1 0
Tong Wang1 1 0
Кайя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Robert Lopez 0 1
Abou Sy 1 0
Гайосо Хавьер 1 0
Arnel Amita 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кайя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Кайя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
0
Шаньдун Тайшань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Кайя
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

8
1
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
4
31%
61-75
1
25%
2
15%
76-90

Забито

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

13
3
1 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
1
33%
76-90

Пропущено

5
18
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
20%
6
33%
61-75
2
40%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1 Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1
Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6
Кайя
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Инчхон Юнайтед - Кайя 4:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3
Сталлион Лагуна - Кайя 1:3 Махарлика - Кайя 1:5 Кайя - Мендиола 6:1 Себу ФК - Кайя 1:1 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 2:3 Кайя - Азкальз Девелопмент Тим 3:1 Сталлион Лагуна - Кайя 0:3 Кайя - Махарлика 5:0 Кайя - Мендиола 4:0 Кайя - Себу ФК 2:3 Кайя - Юнайтед Сити 2:1 Сталлион Лагуна - Кайя 1:2 Махарлика - Кайя 1:4 Мендиола - Кайя 0:7 Себу ФК - Кайя 3:2 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 0:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Кайя

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Кайя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
3
2
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Инчхон Юнайтед
 5 3 0 2 11 - 8 9
3.
Йокогама Ф-Маринос
 5 3 0 2 9 - 7 9
4.
Кайя
 5 0 0 5 3 - 18 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 3 2 0 1 9 - 3 6
2.
Инчхон Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Йокогама Ф-Маринос
 2 1 0 1 5 - 4 3
4.
Кайя
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Йокогама Ф-Маринос
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Инчхон Юнайтед
 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Кайя
 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Justin Baas уходит с поля. Mark Swainston выходит вместо него
  • 89'
    Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
  • 89'
    Г О О О О Л - Кризан бьет в цель!
  • 76'
    Ricardo Sendra уходит с поля. Marwin Angeles выходит вместо него
  • 76'
    Jinghang Hu уходит с поля. Чэнь Пу выходит вместо него
  • 69'
    Marco Casambre уходит с поля. Fitch Arboleda выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Г О О О О Л - Мойсес Лима бьет в цель!
    • 49'
      Г О О О О Л - Кризан бьет в цель!
    • 46'
      Jianfei Zhao уходит с поля. Fernando Conceicao выходит вместо него
    • 46'
      Цзи Сян уходит с поля. Yuanyi Li выходит вместо него
    • 46'
      Zhengyu Huang уходит с поля. Чжэн Чжэн выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Zhengyu Huang получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Кризан сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Мойсес Лима бьет в цель!
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