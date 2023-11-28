Тур: 5.
6:1
Конец матча
0'
0:1
21' ГолГайосо Хавьер
1:1
26' ГолМойсес Лима
41' Желтая карточкаZhengyu Huang
2:1
49' ГолКризан
3:1
56' ГолМойсес Лима
57' Желтая карточкаМойсес Лима
4:1
61' ГолLong Song
5:1
68' ГолКризан
6:1
89' ГолКризан
90'+4
Ход матча
21'
0:1
26'
1:1
41'
49'
2:1
56'
3:1
57'
61'
4:1
64'
68'
5:1
76'
89'
6:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 4
-
10 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
588 Количество передач 216
-
74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
31
Jianfei
Zhao
39
Long
Song
21
Лю
Биньбинь
38
Wenneng
Xie
10
Мойсес
Лима
24
Jinghang
Hu
9
Кризан
23
Рота
Симоне
44
Мензи
Оуди
16
Бас
Юстин
12
Diano
Mar
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
- Защитник
-
31 Jianfei ZhaoЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
38 Wenneng XieПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
16 Hailong LiЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
-
29 Чэнь Пу
-
-
19 Guowen Sun
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Рота СимонеЗащитник
-
44 Мензи ОудиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бас ЮстинПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Diano MarНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Arnel Amita
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Colum Curtis
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Кайя
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|6 (1)
|1.2
|Мойсес Лима
|3 (1)
|0.6
|Феллайни Маруан
|1
|0.2
|Yuanyi Li
|1
|0.2
|Matheus Pato
|1
|0.2
|Long Song
|1
|0.2
|Fernandinho V
|0
|0
|Jinghang Hu
|0
|0
Кайя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гайосо Хавьер
|2
|0.4
|Daizo Horikoshi
|1
|0.2
|Ricardo Sendra
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wenneng Xie
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Ляо Лишэн
|1
|0
|Yuanyi Li
|1
|0
|Кризан
|1
|0
|Мойсес Лима
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Жадсон II
|1
|0
|Tong Wang1
|1
|0
Кайя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Robert Lopez
|0
|1
|Abou Sy
|1
|0
|Гайосо Хавьер
|1
|0
|Arnel Amita
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кайя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Кайя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
0
Шаньдун Тайшань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Кайя
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
8
1
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
4
31%
61-75
1
25%
2
15%
76-90
Забито
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Забито
13
3
1 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
1
33%
76-90
Пропущено
5
18
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
20%
6
33%
61-75
2
40%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1 Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1
Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6
Кайя
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Инчхон Юнайтед - Кайя 4:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3
Сталлион Лагуна - Кайя 1:3 Махарлика - Кайя 1:5 Кайя - Мендиола 6:1 Себу ФК - Кайя 1:1 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 2:3 Кайя - Азкальз Девелопмент Тим 3:1 Сталлион Лагуна - Кайя 0:3 Кайя - Махарлика 5:0 Кайя - Мендиола 4:0 Кайя - Себу ФК 2:3 Кайя - Юнайтед Сити 2:1 Сталлион Лагуна - Кайя 1:2 Махарлика - Кайя 1:4 Мендиола - Кайя 0:7 Себу ФК - Кайя 3:2 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 0:1
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Кайя
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Кайя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
32
14
14
14
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 18
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3