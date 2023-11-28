Тур: 5.
0'
1:0
19' ПенальтиНвакаеме Энтони
1:1
36' ПенальтиТагаев Эльман
2:1
45' ГолСакала Фэшн
57' Желтая карточкаАль-Кайдхи Моханад
Ход матча
19'
1:0
36'
1:1
45'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
17
Сакала
Фэшн
27
Мадаш
Султан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сакала ФэшнНападающий
- Нападающий
-
27 Мадаш СултанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Хакави ЮсефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рашович Вук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Умаров СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гельдыев Сердар
История личных встреч
Аль-Фейха
Ахал
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Фейха
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабири Абдельхамид
|2
|0.4
|Нвакаеме Энтони
|2 (1)
|0.4
|Сакала Фэшн
|1
|0.2
|Аль-Кайдхи Моханад
|1
|0.2
|Аль-Харти Наваф
|1
|0.2
|Мадаш Султан
|0
|0
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Аль-Халаф Осама
|0
|0
Ахал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тагаев Эльман
|3 (1)
|0.6
|Мередов Даянч
|1
|0.2
|Абдурахманов Алибек
|1
|0.2
|Башимов Хакмухаммет
|0
|0
|Диниев Мейлис
|0
|0
Карточки
Аль-Фейха
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашиди Мохер
|3
|0
|Кассар Али Аль Ахмед
|1
|0
|Аль-Бакави Мохаммед
|1
|0
|Мадаш Султан
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|Аль-Кайдхи Моханад
|1
|0
|Зидан Сауд
|1
|0
|Кааби Ракан
|1
|0
Ахал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагаев Эльман
|2
|0
|Турсунов Фуркат
|1
|0
|Гелдиев Ата
|1
|0
|Мередов Даянч
|1
|0
|Гурбанов Язгылык
|1
|0
|Абдурахманов Алибек
|1
|0
|Башимов Хакмухаммет
|1
|0
|Умаров Салим
|1
|0
|Равшанов Адылбек
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Фейха
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ахал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Аль-Фейха
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ахал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
2
Аль-Фейха
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ахал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Фейха
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейха 3:3
Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Халидж 3:1
Ахал
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Энергетик Мары - Ахал 0:1 Ахал - Пахтакор 1:1 Ахал - Небитчи 2:2 Ахал - Ашхабад 2:1
Пахтакор - Ахал 3:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Ахал - Аркадаг 2:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Ахал - Небитчи 2:0 Ашхабад - Ахал 0:4 Ахал - Шагадам 2:2 Алтын Асыр - Ахал 1:2 Аркадаг - Ахал 5:2 Небитчи - Ахал 1:0 Ахал - Ашхабад 0:2 Шагадам - Ахал 1:0 Ахал - Копетдаг 1:2 Мерв - Ахал 2:1 Ахал - Алтын Асыр 0:2 Ахал - Энергетик Мары 1:0
Результаты матчей
Аль-Фейха
Ахал
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аль-Фейха
Ахал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Группа A
Группа A
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3