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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Аль-Фейха
2:1
Второй тайм: 64'
Ахал
0'
1:0
19' Пенальти
Нвакаеме Энтони
1:1
36' Пенальти
Тагаев Эльман
2:1
45' Гол
Сакала Фэшн
57' Желтая карточка
Аль-Кайдхи Моханад

Ход матча

19'
Нвакаеме Энтони
1:0
36'
1:1
Тагаев Эльман
45'
Сакала Фэшн
(Мадаш Султан)
2:1
57'
Аль-Кайдхи Моханад
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейха
Ничья
Ахал
12.00
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8.00
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7.80
Все Коэффициенты
28
Кассар
Али
Аль
Ахмед
22
Аль-Бакави
Мохаммед
2
Аль-Рашиди
Мохер
98
Аль-Кайдхи
Моханад
80
Аль-Халаф
Осама
13
Цимирот
Гойко
8
Аль-Сафари
Абдулрахман
3
Конан
Гислен
17
Сакала
Фэшн
9
Нвакаеме
Энтони
27
Мадаш
Султан
13
Ахаллыев
Рустем
5
Башимов
Хакмухаммет
3
Союнов
Шохрат
71
Гелдиев
Атагельды
18
Умаров
Салим
98
Ходжамаммедов
Довран
27
Гурбанов
Язгылык
30
Абдурахманов
Алибек
10
Тагаев
Эльман
9
Аннаев
Гурбан
7
Диниев
Мейлис
Аль-Фейха
3-4-3
Ахал
3-4-3

История личных встреч

Аль-Фейха
Ахал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Фейха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабири Абдельхамид 2 0.4
Нвакаеме Энтони 2 (1) 0.4
Сакала Фэшн 1 0.2
Аль-Кайдхи Моханад 1 0.2
Аль-Харти Наваф 1 0.2
Мадаш Султан 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Аль-Халаф Осама 0 0
Ахал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тагаев Эльман 3 (1) 0.6
Мередов Даянч 1 0.2
Абдурахманов Алибек 1 0.2
Башимов Хакмухаммет 0 0
Диниев Мейлис 0 0

Карточки

Аль-Фейха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашиди Мохер 3 0
Кассар Али Аль Ахмед 1 0
Аль-Бакави Мохаммед 1 0
Мадаш Султан 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Аль-Кайдхи Моханад 1 0
Зидан Сауд 1 0
Кааби Ракан 1 0
Ахал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагаев Эльман 2 0
Турсунов Фуркат 1 0
Гелдиев Ата 1 0
Мередов Даянч 1 0
Гурбанов Язгылык 1 0
Абдурахманов Алибек 1 0
Башимов Хакмухаммет 1 0
Умаров Салим 1 0
Равшанов Адылбек 1 0

Результаты матчей

Аль-Фейха
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ахал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Аль-Фейха
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ахал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2
Аль-Фейха
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ахал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Фейха
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейха 3:3
Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Халидж 3:1
Ахал
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Энергетик Мары - Ахал 0:1 Ахал - Пахтакор 1:1 Ахал - Небитчи 2:2 Ахал - Ашхабад 2:1
Пахтакор - Ахал 3:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Ахал - Аркадаг 2:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Ахал - Небитчи 2:0 Ашхабад - Ахал 0:4 Ахал - Шагадам 2:2 Алтын Асыр - Ахал 1:2 Аркадаг - Ахал 5:2 Небитчи - Ахал 1:0 Ахал - Ашхабад 0:2 Шагадам - Ахал 1:0 Ахал - Копетдаг 1:2 Мерв - Ахал 2:1 Ахал - Алтын Асыр 0:2 Ахал - Энергетик Мары 1:0

Результаты матчей

Аль-Фейха
Ахал

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Фейха
Ахал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 1:2 5 4 0 1 15 - 7 12
2.
Пахтакор
 2:1 5 2 1 2 6 - 7 7
3.
Аль-Фейха
 2:1 5 2 0 3 7 - 9 6
4.
Ахал
 1:2 5 1 1 3 5 - 10 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 1:2 3 2 0 1 9 - 5 6
2.
Аль-Фейха
 2:1 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Ахал
 1:2 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Пахтакор
 2:1 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 1:2 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Пахтакор
 2:1 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Аль-Фейха
 2:1 2 0 0 2 1 - 5 0
4.
Ахал
 1:2 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Аль-Кайдхи Моханад получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейха
Ничья
Ахал
12.00
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8.00
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7.80
Все Коэффициенты
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