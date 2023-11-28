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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Аль-Фейха
3:1
Конец матча
Ахал
0'
1:0
19' Пенальти
Нвакаеме Энтони
1:1
36' Пенальти
Тагаев Эльман
2:1
45' Гол
Сакала Фэшн
57' Желтая карточка
Аль-Кайдхи Моханад
3:1
74' Гол
Мадаш Султан
90' Желтая карточка
Абдурахманов Алибек
90'+8

Ход матча

19'
Нвакаеме Энтони
1:0
36'
1:1
Тагаев Эльман
45'
Сакала Фэшн
(Мадаш Султан)
2:1
57'
Аль-Кайдхи Моханад
 
68'
 
Равшанов Адылбек
Ходжамаммедов Довран
68'
 
Мередов Даянч
Аннаев Гурбан
74'
Мадаш Султан
(Сакала Фэшн)
3:1
78'
Оньекуру Генри
Нвакаеме Энтони
 
78'
Аль-Харти Наваф
Аль-Халаф Осама
 
78'
Зидан Сауд
Конан Гислен
 
82'
 
Мамиев Бегенч
Башимов Хакмухаммет
88'
Хакави Юсеф
Аль-Бакави Мохаммед
 
90'
Ali Al Jubaya
Сакала Фэшн
 
90'
 
Абдурахманов Алибек

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 427 Количество передач 463
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
28
Кассар
Али
Аль
Ахмед
22
Аль-Бакави
Мохаммед
2
Аль-Рашиди
Мохер
98
Аль-Кайдхи
Моханад
80
Аль-Халаф
Осама
13
Цимирот
Гойко
8
Аль-Сафари
Абдулрахман
3
Конан
Гислен
17
Сакала
Фэшн
9
Нвакаеме
Энтони
27
Мадаш
Султан
13
Ахаллыев
Рустем
5
Башимов
Хакмухаммет
3
Союнов
Шохрат
71
Гелдиев
Атагельды
18
Умаров
Салим
98
Ходжамаммедов
Довран
27
Гурбанов
Язгылык
30
Абдурахманов
Алибек
10
Тагаев
Эльман
9
Аннаев
Гурбан
7
Диниев
Мейлис
Аль-Фейха
3-4-3
Ахал
3-4-3

История личных встреч

Аль-Фейха
Ахал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Фейха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабири Абдельхамид 2 0.4
Нвакаеме Энтони 2 (1) 0.4
Мадаш Султан 1 0.2
Сакала Фэшн 1 0.2
Аль-Кайдхи Моханад 1 0.2
Аль-Харти Наваф 1 0.2
Рикардо Риллер 0 0
Аль-Халаф Осама 0 0
Ахал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тагаев Эльман 3 (1) 0.6
Мередов Даянч 1 0.2
Абдурахманов Алибек 1 0.2
Башимов Хакмухаммет 0 0
Диниев Мейлис 0 0

Карточки

Аль-Фейха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашиди Мохер 3 0
Аль-Кайдхи Моханад 2 0
Кассар Али Аль Ахмед 1 0
Аль-Бакави Мохаммед 1 0
Мадаш Султан 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Зидан Сауд 1 0
Кааби Ракан 1 0
Ахал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагаев Эльман 2 0
Абдурахманов Алибек 2 0
Турсунов Фуркат 1 0
Гелдиев Ата 1 0
Мередов Даянч 1 0
Гурбанов Язгылык 1 0
Башимов Хакмухаммет 1 0
Умаров Салим 1 0
Равшанов Адылбек 1 0

Результаты матчей

Аль-Фейха
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ахал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Аль-Фейха
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ахал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2
Аль-Фейха
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Ахал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
4
44%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Фейха
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейха 3:3
Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Ахдуд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Халидж 3:1
Ахал
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Энергетик Мары - Ахал 0:1 Ахал - Пахтакор 1:1 Ахал - Небитчи 2:2 Ахал - Ашхабад 2:1
Пахтакор - Ахал 3:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Ахал - Аркадаг 2:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Ахал - Небитчи 2:0 Ашхабад - Ахал 0:4 Ахал - Шагадам 2:2 Алтын Асыр - Ахал 1:2 Аркадаг - Ахал 5:2 Небитчи - Ахал 1:0 Ахал - Ашхабад 0:2 Шагадам - Ахал 1:0 Ахал - Копетдаг 1:2 Мерв - Ахал 2:1 Ахал - Алтын Асыр 0:2 Ахал - Энергетик Мары 1:0

Результаты матчей

Аль-Фейха
Ахал

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аль-Фейха
Ахал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Пахтакор
 5 2 1 2 7 - 7 7
3.
Аль-Фейха
 5 2 0 3 8 - 9 6
4.
Ахал
 5 1 1 3 5 - 11 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Фейха
 3 2 0 1 7 - 4 6
2.
Аль-Айн
 3 2 0 1 9 - 6 6
3.
Ахал
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Пахтакор
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Пахтакор
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Аль-Фейха
 2 0 0 2 1 - 5 0
4.
Ахал
 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Навбахор Юлдошев Иброхим 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Весь список
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