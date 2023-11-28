  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Аль-Айн
1:2
Второй тайм: 66'
Пахтакор
0'
9' Желтая карточка
Азмиддинов Шахзод
1:0
18' Гол
Халфан Исса
19' Желтая карточка
Саид Мансур
45' Желтая карточка
Аскаров Бехрузбек
1:1
55' Гол
Эркинов Хожимат
1:2
62' Гол
Эркинов Хожимат

Ход матча

9'
 
Азмиддинов Шахзод
18'
Халфан Исса
(Мохаммед Бандар)
1:0
19'
Саид Мансур
 
45'
 
Аскаров Бехрузбек
55'
1:1
Эркинов Хожимат
(Черан Драган)
62'
1:2
Эркинов Хожимат
(Черан Драган)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 125
Аль-Айн 52% (65)
X 22.4% (28)
Пахтакор 25.6% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Айн
Ничья
Пахтакор
4.15
3.80
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4.66
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Все Коэффициенты
1
Саид
Мохаммед
II
66
Саид
Мансур
40
Аль-Блоши
Халед
Али
4
Али
Шакер
Мохаммед
42
Сантос
Хонатан
27
Аль-Шамси
Султан
8
Аль-Балуши
Мохаммед
70
Траоре
Абду
II
10
Гамарра
Алехандро
90
Халфан
Исса
11
Мохаммед
Бандар
36
Павлюченко
Павел
77
Саитов
Дилшод
5
Хамралиев
Мухаммадкодир
88
Азмиддинов
Шахзод
34
Сайфиев
Фаррух
28
Диёр
Холматов
2
Аскаров
Бехрузбек
27
Сабирходжаев
Сардор
8
Тургунбаев
Азизбек
10
Черан
Драган
20
Эркинов
Хожимат
Аль-Айн
4-3-3
Пахтакор
4-3-3

История личных встреч

Аль-Айн
Пахтакор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:3
ЛЧА
1:1
ЛЧА
0:1
ЛЧА
3:2
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
56

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаба Коджо 5 1
Рахими Суфиане 3 0.6
Гамарра Алехандро 2 0.4
Отонне Куаме 2 0.4
Насименту Эрик 1 0.2
Аль-Балуши Халид 1 0.2
Халфан Исса 1 0.2
Мохаммед Бандар 0 0
Пак Ен-У 0 0
Аль-Балуши Мохаммед 0 0
Пахтакор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эркинов Хожимат 2 0.4
Тургунбаев Азизбек 2 0.4
Саитов Дилшод 0 0
Холдорхонов Пулатхужа 0 0

Карточки

Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Бандар 2 0
Бармен Ахмед 1 0
Аль-Шамси Султан 1 0
Хашеми Халид 1 0
Рахими Суфиане 1 0
Отонне Куаме 1 0
Пак Ен-У 1 0
Саид Мансур 1 0
Аль-Балуши Мохаммед 1 0
Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Азмиддинов Шахзод 3 0
Хамробеков Одилжон 1 1
Алиджанов Хожиакбар 2 0
Диёр Холматов 2 0
Сайфиев Фаррух 1 0
Банашак Пшемислав 1 0
Холдорхонов Пулатхужа 1 0
Аскаров Бехрузбек 1 0

Результаты матчей

Аль-Айн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пахтакор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Айн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пахтакор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
3
Аль-Айн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Пахтакор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

14
4
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
50%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Айн
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1
Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3 Аль-Айн - Аджман 6:0 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1 Хатта - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Бани Яс 3:2 Аль-Айн - Аль Халидия 3:1 Аль-Айн - Интерсити 2:0 Аль-Айн - Аль Батаех 5:2 Аль-Васль - Аль-Айн 2:3 Бани Яс - Аль-Айн 2:2
Пахтакор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сурхон - Пахтакор 1:2 Ахал - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Насаф 1:1 Бухара - Пахтакор 0:1
Пахтакор - Ахал 3:0 Пахтакор - Турон 3:0 Андижан - Пахтакор 1:0 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Пахтакор - АГМК 2:2 Согдиана - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Кызылкум - Пахтакор 2:3 Пахтакор - Насаф 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2 Олимпик Ташкент - Пахтакор 0:2 Кайрат - Пахтакор 0:1

Результаты матчей

Аль-Айн
Пахтакор

Точный счет

4:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
4
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Айн
Пахтакор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 1:2 5 4 0 1 15 - 7 12
2.
Пахтакор
 2:1 5 2 1 2 6 - 7 7
3.
Аль-Фейха
 2:1 5 2 0 3 7 - 9 6
4.
Ахал
 1:2 5 1 1 3 5 - 10 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 1:2 3 2 0 1 9 - 5 6
2.
Аль-Фейха
 2:1 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Ахал
 1:2 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Пахтакор
 2:1 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 1:2 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Пахтакор
 2:1 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Аль-Фейха
 2:1 2 0 0 2 1 - 5 0
4.
Ахал
 1:2 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    В лайв-таблице "Пахтакор" выходит на второе место в таблице, в последнем туре узбекской команде принимать клуб "Аль-Фейха", и всё будет в руках коллектива Максима Шацких.
  • Описание гола
    62'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ХОЖИМАТ ЭРКИНОВ!
    Гости вынесли мяч из штрафной, Черан от центральной линии исполнил скидку на ход Эркинову, тот вошел в штрафную с правого края, обыграл на замахе Мансура и с левой поразил дальний угол!
  • 61'
    Еще одна атака "Пахтакора" завершается ударом Тургунбаева из-за пределов штрафной - мяч летит выше перекладины.
  • Угловой
    59'
    Из углового "Пахтакора" родилась неплохая контратака хозяев, однако Сайфиев в подкате выбил мяч из-под ног Аль-Балуши.
  • Офсайд
    58'
    Вот сейчас Тургунбаев остро простреливал с левого края штрафной, однако у Азизбека был зафиксирован офсайд.
  • 57'
    Эркинов забивает свой третий гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, еще два гола "Пахтакора" в активе Тургунбаева, который сегодня не слишком заметен.
  • Фол, нарушение
    56'
    Халфану достается после жесткого стыка с Аскаровым, у полузащитника гостей уже есть карточка, так что ему надо бы действовать аккуратнее.
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ХОЖИМАТ ЭРКИНОВ!
    Саитов с правого фланга низом покатил в штрафную, Черан в касание отдал тонкий пас на Эркинова, который с угла вратарской поразил дальний угол!
  • 53'
    Эркинов на правом фланге обыграл на замахе защитника, однако зачем-то решил обыгрывать его же еще раз, упустив мяч за лицевую линию.
  • 52'
    Подачу с правого фланга исполняет Саитов, однако довольно уверенно защитники хозяев выбивают мяч на угловой.
  • 51'
    Холматов исполняет диагональный перевод на левый край штрафной в направлении Черана, которому до мяча добраться не удается.
  • 49'
    Ромеро получает мяч перед штрафной от Жонатаса и стреляет с левой метров с 23 - снаряд летит выше створа.
  • Фол, нарушение
    48'
    Не чураются тактики мелкого фола хозяева поля, нарушая правила на чужой половине поля.
  • 47'
    За 60 процентов перевалило владение мячом в пользу "Пахтакора", вряд ли кардинально картина изменится после перерыва.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Желтая карточка
      45'
      Еще одна желтая карточка у нас, Аскаров в центре поля наступает на ногу Аль-Балуши.
    • 45'
      4:8 у нас по ударам к концу первого тайма, но в створ хозяева попадают чаще - 3:1.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет к основному времени первого тайма австралиец Шон Эванс.
    • Травма, повреждение
      45'
      Холматов в предыдущем моменте столкнулся с соперником, помощь врачей требуется игроку "Пахтакора".
    • 44'
      Холматов после навеса Сайфиева с левого фланга пробивает головой с линии вратарской, однако в створ не попадает.
    • 42'
      Эркинов после передачи Саитова пробивает по воротам из-за пределов штрафной, однако мяч попадает в соперника.
    • 41'
      Параллельно в рамках этой группы "Аль-Фейха" принимает "Ахал", там к концу первого тайма команды забили по разу.
    • 39'
      Продолжает "Пахтакор" искать счастья в атаке, соперник сегодня дает чемпиону Узбекистана комбинировать, но в завершении у гостей мало что получается.
    • Угловой
      37'
      Угловой в исполнении "Пахтакора" не привел к опасному моменту, не удалось воплотить в момент хитроумный розыгрыш.
    • 36'
      Саитов исполняет неплохую передачу с правого фланга на дальнюю штангу, где Эркинова опередил капитан хозяев Бандар.
    • 35'
      10 минут остается играть в первой половине поля, после гола всё у нас движется достаточно спокойно, в первые 18 минут моментов было куда больше.
    • 34'
      Аль-Шамси входит в штрафную с левого края, однако встречает сопротивление Хамралиева и упускает мяч за лицевую.
    • 33'
      Сайфиев с левого фланга исполняет подачу в центр штрафной, однако мяч перехватывают защитники хозяев.
    • 32'
      Павлюченко демонстрирует удивительное хладнокровие, обыгрывая в собственной штрафной площади прессинговавшего соперника.
    • Фол, нарушение
      30'
      Тургунбаев в неигровом моменте попадает по ногам сопернику, срывая атаку своей команды. Хоть без карточки.
    • 28'
      У "Пахтакора" сохраняется преимущество по владению мячом, да и моменты у гостей не хуже, чем у хозяев, однако пока пробить Саида по правилам не удается.
    • 27'
      Нет, Черан ударом со штрафного не смог перебросить "стенку" и доставить проблемы голкиперу хозяев.
    • Фол, нарушение
      26'
      Аль-Шакер нарушает правила против Эркинова неподалеку от своей штрафной площади, хороший шанс получает "Пахтакор".
    • Фол, нарушение
      25'
      Показали нам статистику фолов - 2:2, однако тут же еще по разу соперники успели нарушить правила.
    • 23'
      Некоторое затишье у нас на поле в эти минуты, не удается "Пахтакору" быстро вернуться в игру после пропущенного мяча.
    • 21'
      "Аль-Айн" на старте чемпионата ОАЭ одержал четыре победы подряд, однако в четырех последних турах чередует поражения и победы, уступив лидерство "Аль-Васлю".
    • Желтая карточка
      19'
      Сравнивается счёт по карточкам, Мансур жестковато сыграл в центре поля против Тургунбаева.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ИССА ХАЛФАН!
      Халфан после передачи с правого фланга убегает к воротам гостей и низом посылает мяч мимо Павлюченко!
    • Опасный момент
      17'
      А теперь Холматов после прострела с правого фланга атакует ворота хозяев, однако мяч проходит в сантиметрах от ближней штанги!
    • Офсайд
      16'
      Неприятный удар из-за пределов штрафной от Черана Саид парирует, на добивании Эркинов посылает мяч в сетку, но из положения "вне игры"!
    • 15'
      В чемпионате Узбекистана остался всего один тур, "Пахтакор" досрочно обеспечил себе чемпионский титул, так что может сосредоточиться на Лиге чемпионов.
    • Опасный момент
      14'
      Жонатас исполняет передачу в штрафную на Халфана, тот опережает защитника и пробивает с угла вратарской, но Павлюченко в ближнем бою спасает свои ворота!
    • 13'
      Отметим, что команды ранее уже играли в Лиге чемпионов - в 2010 году оба матча выиграл "Пахтакор", а в 2015 "Аль-Айн" победил минимально в гостях, а в ОАЭ была зафиксирована ничья.
    • Угловой
      11'
      После навеса с углового Аль-Балуши пробил головой с отклонением, однако в створ ворот ему попасть не удалось.
    • 10'
      Бандар со штрафного направляет мяч в створ, несмотря на острый угол, однако Павлюченко кулаками отбивает снаряд на угловой.
    • Желтая карточка
      9'
      Первая желтая карточка в нашем матче, Азмиддминов на правом фланге неудачно обработал мяч и сфолил против Халфана.
    • 8'
      Вертикальный заброс в направлении Жонатаса исполняют хозяева, однако Павлюченко на выходе опережает соперника.
    • Фол, нарушение
      7'
      Вот и первый фол - Сабирходжаев фолит около чужой штрафной против Аль-Блоши в попытке отобрать мяч.
    • 6'
      Вообще без событий проходит стартовый отрезок встречи, чуть больше мячом владеют гости.
    • 5'
      Напомним, что в первом матче в Узбекистане "Аль-Айн" победил со счётом 3:0 - два мяча забил Лаба, еще разок отличился Аль-Балуши.
    • 4'
      Проход Халфана к чужой штрафной завершается падением форварда хозяев, но нарушения нет. Держится за голеностоп Исса, но игру готов продолжать.
    • 3'
      "Пахтакор" в прошлом туре спас ничью в выездной игре с "Ахалом" и сохранил вторую позицию, надо сегодня побеждать в ОАЭ и потом обыгрывать в последнем туре клуб "Аль-Фейха".
    • 2'
      Напомним, что "Аль-Айн" уже обеспечил себе место в плей-офф, выиграв все 4 встречи с разницей мячей 14:5, поэтому сегодня Эрнан Креспо серьезно ротирует состав.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 5-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов "Аль-Айн" принимает "Пахтакор". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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      • Прогнозы 125
      Аль-Айн 52% (65)
      X 22.4% (28)
      Пахтакор 25.6% (32)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Аль-Айн
      Ничья
      Пахтакор
      4.15
      3.80
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      4.66
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      Все Коэффициенты
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Аскаров Бехрузбек получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Саид Мансур получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Мохаммед Бандар сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Халфан Исса бьет в цель!
    • 9'
      Азмиддинов Шахзод получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Айн 1:2 Пахтакор

    Исход игры
    Аль-Айн
    52% (65)
    Ничья
    22.4% (28)
    Пахтакор
    25.6% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (75)
    Нет
    32.43% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Айн
    21.6% (27)
    1:1 Ничья
    18.4% (23)
    1:2 Пахтакор
    13.6% (17)
    1:0 Аль-Айн
    11.2% (14)
    2:0 Аль-Айн
    7.2% (9)
    0:1 Пахтакор
    4.8% (6)
    0:2 Пахтакор
    3.2% (4)
    3:0 Аль-Айн
    2.4% (3)
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