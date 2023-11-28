Халфану достается после жесткого стыка с Аскаровым, у полузащитника гостей уже есть карточка, так что ему надо бы действовать аккуратнее.

Эркинов забивает свой третий гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, еще два гола "Пахтакора" в активе Тургунбаева, который сегодня не слишком заметен.

Вот сейчас Тургунбаев остро простреливал с левого края штрафной, однако у Азизбека был зафиксирован офсайд.

Из углового "Пахтакора" родилась неплохая контратака хозяев, однако Сайфиев в подкате выбил мяч из-под ног Аль-Балуши.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ХОЖИМАТ ЭРКИНОВ! Гости вынесли мяч из штрафной, Черан от центральной линии исполнил скидку на ход Эркинову, тот вошел в штрафную с правого края, обыграл на замахе Мансура и с левой поразил дальний угол!

В лайв-таблице "Пахтакор" выходит на второе место в таблице, в последнем туре узбекской команде принимать клуб "Аль-Фейха", и всё будет в руках коллектива Максима Шацких.

За 60 процентов перевалило владение мячом в пользу "Пахтакора", вряд ли кардинально картина изменится после перерыва.

Не чураются тактики мелкого фола хозяева поля, нарушая правила на чужой половине поля.

Ромеро получает мяч перед штрафной от Жонатаса и стреляет с левой метров с 23 - снаряд летит выше створа.

Холматов исполняет диагональный перевод на левый край штрафной в направлении Черана, которому до мяча добраться не удается.

Подачу с правого фланга исполняет Саитов, однако довольно уверенно защитники хозяев выбивают мяч на угловой.

Эркинов на правом фланге обыграл на замахе защитника, однако зачем-то решил обыгрывать его же еще раз, упустив мяч за лицевую линию.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ХОЖИМАТ ЭРКИНОВ! Саитов с правого фланга низом покатил в штрафную, Черан в касание отдал тонкий пас на Эркинова, который с угла вратарской поразил дальний угол!

Угловой в исполнении "Пахтакора" не привел к опасному моменту, не удалось воплотить в момент хитроумный розыгрыш.

Продолжает "Пахтакор" искать счастья в атаке, соперник сегодня дает чемпиону Узбекистана комбинировать, но в завершении у гостей мало что получается.

Параллельно в рамках этой группы "Аль-Фейха" принимает "Ахал", там к концу первого тайма команды забили по разу.

Эркинов после передачи Саитова пробивает по воротам из-за пределов штрафной, однако мяч попадает в соперника.

Холматов после навеса Сайфиева с левого фланга пробивает головой с линии вратарской, однако в створ не попадает.

Холматов в предыдущем моменте столкнулся с соперником, помощь врачей требуется игроку "Пахтакора".

2 минуты добавляет к основному времени первого тайма австралиец Шон Эванс.

4:8 у нас по ударам к концу первого тайма, но в створ хозяева попадают чаще - 3:1.

Еще одна желтая карточка у нас, Аскаров в центре поля наступает на ногу Аль-Балуши.

36' Саитов исполняет неплохую передачу с правого фланга на дальнюю штангу, где Эркинова опередил капитан хозяев Бандар.

35' 10 минут остается играть в первой половине поля, после гола всё у нас движется достаточно спокойно, в первые 18 минут моментов было куда больше.

34' Аль-Шамси входит в штрафную с левого края, однако встречает сопротивление Хамралиева и упускает мяч за лицевую.

33' Сайфиев с левого фланга исполняет подачу в центр штрафной, однако мяч перехватывают защитники хозяев.

32' Павлюченко демонстрирует удивительное хладнокровие, обыгрывая в собственной штрафной площади прессинговавшего соперника.

30' Тургунбаев в неигровом моменте попадает по ногам сопернику, срывая атаку своей команды. Хоть без карточки.

28' У "Пахтакора" сохраняется преимущество по владению мячом, да и моменты у гостей не хуже, чем у хозяев, однако пока пробить Саида по правилам не удается.

27' Нет, Черан ударом со штрафного не смог перебросить "стенку" и доставить проблемы голкиперу хозяев.

26' Аль-Шакер нарушает правила против Эркинова неподалеку от своей штрафной площади, хороший шанс получает "Пахтакор".

25' Показали нам статистику фолов - 2:2, однако тут же еще по разу соперники успели нарушить правила.

23' Некоторое затишье у нас на поле в эти минуты, не удается "Пахтакору" быстро вернуться в игру после пропущенного мяча.

21' "Аль-Айн" на старте чемпионата ОАЭ одержал четыре победы подряд, однако в четырех последних турах чередует поражения и победы, уступив лидерство "Аль-Васлю".

19' Сравнивается счёт по карточкам, Мансур жестковато сыграл в центре поля против Тургунбаева.

18' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ИССА ХАЛФАН!

Халфан после передачи с правого фланга убегает к воротам гостей и низом посылает мяч мимо Павлюченко!

17' А теперь Холматов после прострела с правого фланга атакует ворота хозяев, однако мяч проходит в сантиметрах от ближней штанги!

16' Неприятный удар из-за пределов штрафной от Черана Саид парирует, на добивании Эркинов посылает мяч в сетку, но из положения "вне игры"!

15' В чемпионате Узбекистана остался всего один тур, "Пахтакор" досрочно обеспечил себе чемпионский титул, так что может сосредоточиться на Лиге чемпионов.

14' Жонатас исполняет передачу в штрафную на Халфана, тот опережает защитника и пробивает с угла вратарской, но Павлюченко в ближнем бою спасает свои ворота!

13' Отметим, что команды ранее уже играли в Лиге чемпионов - в 2010 году оба матча выиграл "Пахтакор", а в 2015 "Аль-Айн" победил минимально в гостях, а в ОАЭ была зафиксирована ничья.

11' После навеса с углового Аль-Балуши пробил головой с отклонением, однако в створ ворот ему попасть не удалось.

10' Бандар со штрафного направляет мяч в створ, несмотря на острый угол, однако Павлюченко кулаками отбивает снаряд на угловой.

9' Первая желтая карточка в нашем матче, Азмиддминов на правом фланге неудачно обработал мяч и сфолил против Халфана.

8' Вертикальный заброс в направлении Жонатаса исполняют хозяева, однако Павлюченко на выходе опережает соперника.

7' Вот и первый фол - Сабирходжаев фолит около чужой штрафной против Аль-Блоши в попытке отобрать мяч.

6' Вообще без событий проходит стартовый отрезок встречи, чуть больше мячом владеют гости.

5' Напомним, что в первом матче в Узбекистане "Аль-Айн" победил со счётом 3:0 - два мяча забил Лаба, еще разок отличился Аль-Балуши.

4' Проход Халфана к чужой штрафной завершается падением форварда хозяев, но нарушения нет. Держится за голеностоп Исса, но игру готов продолжать.

3' "Пахтакор" в прошлом туре спас ничью в выездной игре с "Ахалом" и сохранил вторую позицию, надо сегодня побеждать в ОАЭ и потом обыгрывать в последнем туре клуб "Аль-Фейха".

2' Напомним, что "Аль-Айн" уже обеспечил себе место в плей-офф, выиграв все 4 встречи с разницей мячей 14:5, поэтому сегодня Эрнан Креспо серьезно ротирует состав.