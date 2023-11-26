Тур: 5.
История личных встреч
Аль-Айн
Пахтакор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
56
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаба Коджо
|5
|1.25
|Рахими Суфиане
|3
|0.75
|Гамарра Алехандро
|2
|0.5
|Отонне Куаме
|2
|0.5
|Насименту Эрик
|1
|0.25
|Аль-Балуши Халид
|1
|0.25
|Мохаммед Бандар
|0
|0
|Пак Ен-У
|0
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|0
|0
Пахтакор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эркинов Хожимат
|2
|0.5
|Тургунбаев Азизбек
|2
|0.5
|Саитов Дилшод
|0
|0
|Холдорхонов Пулатхужа
|0
|0
Карточки
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Бандар
|2
|0
|Бармен Ахмед
|1
|0
|Аль-Шамси Султан
|1
|0
|Хашеми Халид
|1
|0
|Рахими Суфиане
|1
|0
|Отонне Куаме
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|1
|0
Пахтакор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамробеков Одилжон
|1
|1
|Алиджанов Хожиакбар
|2
|0
|Диёр Холматов
|2
|0
|Азмиддинов Шахзод
|2
|0
|Сайфиев Фаррух
|1
|0
|Банашак Пшемислав
|1
|0
|Холдорхонов Пулатхужа
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Айн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пахтакор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Аль-Айн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пахтакор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
3
Аль-Айн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Пахтакор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
14
4
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
50%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Айн
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1
Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3 Аль-Айн - Аджман 6:0 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1 Хатта - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Бани Яс 3:2 Аль-Айн - Аль Халидия 3:1 Аль-Айн - Интерсити 2:0 Аль-Айн - Аль Батаех 5:2 Аль-Васль - Аль-Айн 2:3 Бани Яс - Аль-Айн 2:2 Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0
Пахтакор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сурхон - Пахтакор 1:2 Ахал - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Насаф 1:1 Бухара - Пахтакор 0:1
Пахтакор - Ахал 3:0 Пахтакор - Турон 3:0 Андижан - Пахтакор 1:0 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Пахтакор - АГМК 2:2 Согдиана - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Кызылкум - Пахтакор 2:3 Пахтакор - Насаф 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2 Олимпик Ташкент - Пахтакор 0:2 Кайрат - Пахтакор 0:1
Результаты матчей
Аль-Айн
Пахтакор
Точный счет
4:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
4
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аль-Айн
Пахтакор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Группа A
Группа A
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
Прогнозы на матч Аль-Айн - Пахтакор
Исход игры
Аль-Айн
43.1% (22)
Ничья
19.6% (10)
Пахтакор
37.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (28)
Меньше
40.43% (19)
Обе команды забьют
Да
72.34% (34)
Нет
27.66% (13)
Популярный счёт
2:1 Аль-Айн
21.6% (11)
1:2 Пахтакор
21.6% (11)
1:1 Ничья
13.7% (7)
0:1 Пахтакор
7.8% (4)
0:2 Пахтакор
5.9% (3)
2:0 Аль-Айн
5.9% (3)
3:2 Аль-Айн
3.9% (2)
4:2 Аль-Айн
3.9% (2)
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