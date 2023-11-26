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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Аль-Айн
 
Позже
Пахтакор
Прогнозы 49
Аль-Айн 40.8% (20)
X 20.4% (10)
Пахтакор 38.8% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Айн
Ничья
Пахтакор
2.00
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3.60
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3.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Айн
Пахтакор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:3
ЛЧА
1:1
ЛЧА
0:1
ЛЧА
3:2
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
56

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаба Коджо 5 1.25
Рахими Суфиане 3 0.75
Гамарра Алехандро 2 0.5
Отонне Куаме 2 0.5
Насименту Эрик 1 0.25
Аль-Балуши Халид 1 0.25
Мохаммед Бандар 0 0
Пак Ен-У 0 0
Аль-Балуши Мохаммед 0 0
Пахтакор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эркинов Хожимат 2 0.5
Тургунбаев Азизбек 2 0.5
Саитов Дилшод 0 0
Холдорхонов Пулатхужа 0 0

Карточки

Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Бандар 2 0
Бармен Ахмед 1 0
Аль-Шамси Султан 1 0
Хашеми Халид 1 0
Рахими Суфиане 1 0
Отонне Куаме 1 0
Пак Ен-У 1 0
Аль-Балуши Мохаммед 1 0
Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамробеков Одилжон 1 1
Алиджанов Хожиакбар 2 0
Диёр Холматов 2 0
Азмиддинов Шахзод 2 0
Сайфиев Фаррух 1 0
Банашак Пшемислав 1 0
Холдорхонов Пулатхужа 1 0

Результаты матчей

Аль-Айн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пахтакор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Айн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пахтакор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
3
Аль-Айн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Пахтакор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

14
4
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
50%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Айн
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1
Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3 Аль-Айн - Аджман 6:0 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1 Хатта - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Бани Яс 3:2 Аль-Айн - Аль Халидия 3:1 Аль-Айн - Интерсити 2:0 Аль-Айн - Аль Батаех 5:2 Аль-Васль - Аль-Айн 2:3 Бани Яс - Аль-Айн 2:2 Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0
Пахтакор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сурхон - Пахтакор 1:2 Ахал - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Насаф 1:1 Бухара - Пахтакор 0:1
Пахтакор - Ахал 3:0 Пахтакор - Турон 3:0 Андижан - Пахтакор 1:0 Аль-Фейха - Пахтакор 2:0 Пахтакор - АГМК 2:2 Согдиана - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Кызылкум - Пахтакор 2:3 Пахтакор - Насаф 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2 Олимпик Ташкент - Пахтакор 0:2 Кайрат - Пахтакор 0:1

Результаты матчей

Аль-Айн
Пахтакор

Точный счет

4:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
4
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Айн
Пахтакор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 4 4 0 0 14 - 5 12
2.
Пахтакор
 4 1 1 2 4 - 6 4
3.
Ахал
 4 1 1 2 4 - 8 4
4.
Аль-Фейха
 4 1 0 3 5 - 8 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ахал
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Аль-Фейха
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пахтакор
 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Пахтакор
 2 0 1 1 1 - 3 1
3.
Аль-Фейха
 2 0 0 2 1 - 5 0
4.
Ахал
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Айн - Пахтакор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2023, осталось 2 дня 10 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 49
    Аль-Айн 40.8% (20)
    X 20.4% (10)
    Пахтакор 38.8% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Айн
    Ничья
    Пахтакор
    2.00
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    3.60
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    Прогнозы на матч Аль-Айн - Пахтакор

    Исход игры
    Аль-Айн
    43.1% (22)
    Ничья
    19.6% (10)
    Пахтакор
    37.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (28)
    Меньше
    40.43% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    72.34% (34)
    Нет
    27.66% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Айн
    21.6% (11)
    1:2 Пахтакор
    21.6% (11)
    1:1 Ничья
    13.7% (7)
    0:1 Пахтакор
    7.8% (4)
    0:2 Пахтакор
    5.9% (3)
    2:0 Аль-Айн
    5.9% (3)
    3:2 Аль-Айн
    3.9% (2)
    4:2 Аль-Айн
    3.9% (2)
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