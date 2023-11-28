Тур: 5.
0:0
Второй тайм: 65'
0'
10' Желтая карточкаДжокич Йован
0:0
11' Не забитый пенальтиАль-Давсари Салем
30' Желтая карточкаЮлдошев Иброхим
58' Желтая карточкаАль-Кахтани Мохаммед
Ход матча
10'
11'
30'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
22
Голбан
Игорь
23
Джокич
Йован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Голбан ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Джокич ЙованПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кермел ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Самвел
- Основной состав
-
37 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Навбахор
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Навбахор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Урунов Остон
|3
|0.5
|Абдуманнопов Дониёр
|2
|0.33
|Искандеров Джамшид
|1
|0.17
|Яхшибоев Джасурбек
|1
|0.17
|Табатадзе Тома
|1
|0.17
|Голбан Игорь
|1
|0.17
|Абдухоликов Темурхуджа
|0
|0
|Исмаилов Аброрбек
|0
|0
|Юлдошев Иброхим
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|5
|1
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0.2
|Ричард Майкл
|1
|0.2
|Неймар
|1
|0.2
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.2
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0.2
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.2
|Аль-Шехри Салех
|1
|0.2
|Аль-Давсари Нассер
|0
|0
|Абдулхамид Сауд
|0
|0
|Малком Филипе
|0
|0
Карточки
Навбахор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедов Азимджон
|2
|0
|Иванович Филип
|2
|0
|Юлдошев Иброхим
|2
|0
|Болтабаев Джамшид
|1
|0
|Голбан Игорь
|1
|0
|Джокич Йован
|1
|0
|Исмаилов Аброрбек
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Фарадж Салман
|0
|1
|Неймар
|1
|0
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Митрович Александар
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0
|Аль-Булаихи Али
|1
|0
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0
Результаты матчей
Навбахор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Навбахор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
7
Навбахор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
1
11%
6
50%
76-90
1
11%
0
0%
91-120
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Навбахор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпик Ташкент - Навбахор 2:1 Навбахор - Бунёдкор 3:0 Нассаджи Мазандаран - Навбахор 1:3 Навбахор - Насаф 0:1
Сурхон - Навбахор 1:2 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Бухара - Навбахор 0:3 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Навбахор - Турон 5:0 Андижан - Навбахор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Навбахор - Сурхон 2:0 Навбахор - АГМК 0:0 Согдиана - Навбахор 2:1 Аль-Вакра - Навбахор 0:1 Арал - Навбахор 0:2 Навбахор - Пахтакор 1:2 Металлург Бекабад - Навбахор 1:1 Кызылкум - Навбахор 1:2 Навбахор - Бухара 1:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Нассаджи Мазандаран - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Джабалайн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Рияд 6:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3
Результаты матчей
Навбахор
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Навбахор
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
22
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 1
|11
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|2:0
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|4.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|0 - 15
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|3.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Навбахор 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Исход игры
Навбахор
28.1% (39)
Ничья
10.8% (15)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
61.2% (85)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (69)
Меньше
37.84% (42)
Обе команды забьют
Да
70.27% (78)
Нет
29.73% (33)
Популярный счёт
1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
33.8% (47)
1:1 Ничья
9.4% (13)
0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
8.6% (12)
0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
7.9% (11)
2:1 Навбахор
7.9% (11)
1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
4.3% (6)
1:0 Навбахор
2.9% (4)
2:0 Навбахор
1.4% (2)
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