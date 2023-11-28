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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Навбахор
0:0
Второй тайм: 65'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
10' Желтая карточка
Джокич Йован
0:0
11' Не забитый пенальти
Аль-Давсари Салем
30' Желтая карточка
Юлдошев Иброхим
58' Желтая карточка
Аль-Кахтани Мохаммед

Ход матча

10'
Джокич Йован
 
11'
0:0
Аль-Давсари Салем
30'
Юлдошев Иброхим
 
46'
Урунов Остон
Собиржонов Асад
 
58'
 
Аль-Кахтани Мохаммед

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогнозы 139
Навбахор 28.1% (39)
X 10.8% (15)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 61.2% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Навбахор
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
6.80
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3.00
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1.85
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Все Коэффициенты
1
Юсупов
Уткир
22
Голбан
Игорь
13
Иванович
Филип
5
Милович
Милос
6
Юлдошев
Иброхим
23
Джокич
Йован
14
Болтабаев
Джамшид
17
Исмаилов
Аброрбек
10
Искандеров
Джамшид
77
Собиржонов
Асад
91
Табатадзе
Тома
37
Буну
Яссин
66
Абдулхамид
Сауд
3
Кулибали
Калиду
5
Аль-Булаихи
Али
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
28
Канно
Мохамед
22
Милинкович-Савич
Сергей
56
Аль-Кахтани
Мохаммед
14
Аль-Хамдан
Абдулла
29
Аль-Давсари
Салем
11
Аль-Шехри
Салех
Навбахор
4-2-3-1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1

История личных встреч

Навбахор
Аль-Хиляль Эр-Рияд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Навбахор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урунов Остон 3 0.5
Абдуманнопов Дониёр 2 0.33
Искандеров Джамшид 1 0.17
Яхшибоев Джасурбек 1 0.17
Табатадзе Тома 1 0.17
Голбан Игорь 1 0.17
Абдухоликов Темурхуджа 0 0
Исмаилов Аброрбек 0 0
Юлдошев Иброхим 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 5 1
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.2
Ричард Майкл 1 0.2
Неймар 1 0.2
Милинкович-Савич Сергей 1 0.2
Аль-Малки Абдуллела 1 0.2
Аль-Булаихи Али 1 0.2
Аль-Шехри Салех 1 0.2
Аль-Давсари Нассер 0 0
Абдулхамид Сауд 0 0
Малком Филипе 0 0

Карточки

Навбахор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедов Азимджон 2 0
Иванович Филип 2 0
Юлдошев Иброхим 2 0
Болтабаев Джамшид 1 0
Голбан Игорь 1 0
Джокич Йован 1 0
Исмаилов Аброрбек 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Фарадж Салман 0 1
Неймар 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Митрович Александар 1 0
Невеш Рубен 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Аль-Булаихи Али 1 0
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0

Результаты матчей

Навбахор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Навбахор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
7
Навбахор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
1
11%
6
50%
76-90
1
11%
0
0%
91-120

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Навбахор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпик Ташкент - Навбахор 2:1 Навбахор - Бунёдкор 3:0 Нассаджи Мазандаран - Навбахор 1:3 Навбахор - Насаф 0:1
Сурхон - Навбахор 1:2 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Бухара - Навбахор 0:3 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Навбахор - Турон 5:0 Андижан - Навбахор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Навбахор - Сурхон 2:0 Навбахор - АГМК 0:0 Согдиана - Навбахор 2:1 Аль-Вакра - Навбахор 0:1 Арал - Навбахор 0:2 Навбахор - Пахтакор 1:2 Металлург Бекабад - Навбахор 1:1 Кызылкум - Навбахор 1:2 Навбахор - Бухара 1:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Нассаджи Мазандаран - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Джабалайн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Рияд 6:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3

Результаты матчей

Навбахор
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Навбахор
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
3
2.5
2
2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 5 3 2 0 12 - 1 11
2.
Навбахор
 0:0 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Нассаджи Мазандаран
 2:0 5 2 0 3 6 - 8 6
4.
Мумбаи Сити
 0:2 5 0 0 5 0 - 15 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Навбахор
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 2 1 1 0 7 - 1 4
3.
Нассаджи Мазандаран
 2:0 3 1 0 2 3 - 6 3
4.
Мумбаи Сити
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Навбахор
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Нассаджи Мазандаран
 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Мумбаи Сити
 0:2 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Ничего сегодня в атаке не получается у хозяев. Пытаются они отвечать острыми быстрыми выпадами, однако до ворот Буну никак добраться не удаётся. Внимательны защитники "Аль-Хиляля". 
  • 63'
    Аль-Давсари с левого фланга выполнил кросс в штрафную. Абдулхамид головой сделал скидку в центр, Аль-Шехри сферу подработал и пытался пробить боковыми ножницами. Не позволил этому трюку состояться Иванович. 
  • 62'
    Ещё один заброс к штрафной "Навбахора" последовал. Юсупов выскочил из ворот и своих защитников подстраховал. Гораздо активнее после перерыва играют саудиты. 
  • Желтая карточка
    61'
    Жёлтую карточку за своё нарушение, совершённое минутой ранее,  получил Аль-Кахтани. 
  • Травма, повреждение
    60'
    Неприятно закончился предыдущий эпизод. Аль-Кахтани пытался добить сферу в ворота после сейва голкипера и ударил его ногой по рукам. Неприятный эпизод. Нуждается в медицинской помощи Юсупов. 
  • Опасный момент
    59'
    ОПАСНО! И ещё один момент создают гости! Аль-Давсари с левого фланга выполнил заброс на дальний край вратарский. Аль-Кахтани остался один и пробил головой в правый угол. Юсупов свою команду спас! 
  • Опасный момент
    58'
    МОМЕНТИЩЕ! Аль-Хамдан классный разрезающий пас отдал вглубь штрафной. Аль-Шехри вырвался один на один с голкипером, обыграл его, но с острого угла не попал в ворота!
  • 57'
    Милович со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд. Никого не оказалось из игроков хозяев у штрафной соперника, поэтому Абдулхамид спокойно сбросил мяч на Буну. 
  • 56'
    Разминаются у "Аль-Хиляля" Малком и Митрович. Ждём их появления на поле. Думаю, что эти двое могут серьёзно изменить игру саудовского коллектива. 
  • Угловой
    55'
    Аль-Давсари от левого углового флага выполнил навес на ближний край вратарской. Милинкович-Савич вёл борьбу с соперником, но нанести удар по воротам не смог. Снаряд пришёл в руки Юсупову. 
  • Опасный момент
    54'
    ОПАСНО! Милинкович-Савич получил мяч слева в штрафной соперника, убрал соперника на замахе и пробил по воротам. Сфера срикошетила от защитника и упала на сетку ворот сверху! 
  • 53'
    Исмаилов с правого фланга покатил мяч вперёд. Табатадзе рвался вперёд на оперативный простор, но против него внимательно сыграл Кулибали. Привязан сегодня защитник к форварду "Навбахора". 
  • Фол, нарушение
    52'
    Аль-Шехри теперь оказался на газоне. Иванович грубо сыграл против него в районе центра поля. Подтолкнул защитник игрока саудовской команды. Очень часто фолят хозяева. 
  • 51'
    Урунов красиво сыграл на левом фланге, отдав пас вперёд пяткой. Юлдошев такого от своего партнёра не ожидал, поэтому выпустил мяч за боковую линию. 
  • 50'
    Закипают страсти! Исмаилов и Аль-Бурайк зацепились. Арбитр быстро успокоил футболистов, однако был упущен главный зачинщик конфликта. Кулибали изначально сыграл некрасиво против Исмаилова. 
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    • 49'
      Второй тайм начинается в очень низком темпе. В принципе, особых различий со стартовым отрезком мы не наблюдаем. Устраивает оба коллектива ничья в этом матче. 
    • 48'
      Все мы помним Остона Урунова по его игре в РПЛ. Очень креативный и техничный игрок. Крайне интересно на него посмотреть в матче против такого серьёзного соперника. 
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве у "Навбахора". Вместо Собиржонова на поле появился Урунов. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина матча!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Навбахор" - "Аль Хиляль" 0-0. 
    • Угловой
      45'
      Угловой на правом фланге заработали катарские футболисты. Последовал быстрый розыгрыш, после которого Аль-Давсари ворвался в штрафную, но упустил снаряд за лицевую. 
    • 45'
      Искандеров красиво разобрался в центре поля и отдал перспективный пас на правый фланг. Исмаилов рвался к мячу, но его опередил Канно, который вернул сферу Буну. 
    • Травма, повреждение
      45'
      Собиржонов лежит в центральном круге и держится за ногу. Канно грубо наступил ему на ногу. Фалахи этот эпизод проморгал,но игру всё-таки пришлось остановить. 
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты компенсировал катарский арбитр к первому тайму. 
    • 44'
      Абдулхамид с правого края штрафной выполнил скидку немного назад. Аль-Давсари сферу получил и тут же пробил по воротам. Милович вовремя вдвинулся на соперника и смог принять на себя этот выстрел. 
    • 43'
      Хороший момент могли создать хозяева! Собиржонов оказался один на левом фланге и выполнил прострел в центр на Табатадзе. Аль-Булаихи смог опередить игрока "Навбахора" и выбил мяч. 
    • Офсайд
      42'
      Буну из своей штрафной сильно вынес сферу вперёд. Аль-Шехри вёл верховую борьбу с Ивановичем, однако прозвучал свисток. В положении вне игры находился форвард гостей. 
    • Угловой
      41'
      Ещё один угловой заработали гости. Аль-Давсари с правого корнера выполнил кросс в центр штрафной. Аль-Шехри из борьбы нанёс удар по воротам, но получилось сильно мимо левого угла. 
    • 40'
      Абдулхамид с правого фланга выполнил прострел во вратарскую. Иванович снова сыграл надёжно и в подкате смог выбить игровой снаряд за боковую линию. 
    • 39'
      Табатадзе получил мяч на чужой половине поля, вот только против него плотно сегодня действует Кулибали, который смог вынести сферу из под ног форварда хозяев. 
    • Видеоповтор
      38'
      В предыдущей ситуации Иванович, выбивая мяч, попал по ноге Аль-Кахтани. Во время остановки VAR данный эпизод проверил, но снова звать к монитору Фалахи помощники не решились. Продолжается игра. 
    • 37'
      Панически сейчас отбиваются хозяева! Хорошая веерная атака получилась у саудитов. Абдулхамид подключился по правому краю и прострелил в центр. Иванович смог опередить Аль-Кахтани. Дальше возникла суматоха у ворот, но узбекистанцы справились. 
    • Угловой
      36'
      Угловой в предыдущей ситуации заработали саудовские футболисты, однако опасного момента после стандарта вновь создать не удалось. Нужно бережнее относиться к таким шансам. 
    • Опасный момент
      35'
      ОПАСНО! Аль-Кахтани с правого фланга покатил мяч в штрафную. Аль-Шехри снаряд принял и нанёс плотный удар под перекладину. Юсупов сыграл здорово и свою команду выручил!
    • Фол, нарушение
      34'
      Иванович здорово сыграл на опережении у своей штрафной, и Аль-Шехри ударил его по ногам. Арбитр нарушение зафиксировал, а вот карточку показывать не стал. 
    • 33'
      Жорже Жезуш вышел к кромке поля и что-то активно подсказывает своим подопечным. Думаю, что пытается главный тренер немного завести своих футболистов. 
    • 32'
      Треть матча уже провели команды на поле, вот только кроме пенальти больше ничего интересного мы не увидели. Много грубости от узбекской команды, а гости пока никак не могут вскрыть насыщенную оборону соперника. 
    • Желтая карточка
      31'
      Юлдошев получает жёлтую карточку у хозяев. Грубо защитник встретил Абдулхамида, рвавшегося вперёд по правому флангу. Агрессивно настроены футболисты "Навбахора". 
    • Офсайд
      30'
      Болтабаев справа ворвался в штрафную гостей и прострелил на ближнюю штангу. Прозвучал свисток арбитра, который остановил игру. В офсайде находился игрок "Навбахора". 
    • 29'
      Очередной разрезающий пас в штрафную "Навбахора". Юсупов вовремя выскочил из ворот и смог забрать сферу в свои перчатки. Здорово голкипер прочитал игру в этом эпизоде. 
    • 28'
      Аль-Давсари выполнил навес с корнера на ближнюю штангу, но там хозяева спокойно справились. Атака саудитов продолжилась, вот только её неточной передачей испортил Канно. 
    • Угловой
      27'
      Аль-Бурайк с левого фланга пытался выполнить навес в штрафную соперника. Мяч попал в Голбана и вылетел за лицевую. Ещё один угловой заработали саудовские футболисты. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Аль-Кахтани вёл борьбу у чужой штрафной и нарушил правила против Миловича. Никак не удаётся гостям наладить контроль мяча в близости от ворот Юсупова. 
    • 25'
      Смогли саудиты проникнуть в штрафную соперника. Разрезающий пас прошёл на Аль-Хамдана, которого здорово от мяча оттёр Иванович. Классно в обороне действуют узбекистанцы. 
    • 24'
      Все футболисты оказались на половине поля "Навбахора". Аль-Кахтани выполнил заброс к линии штрафной, но там уверенно сыграл Милович, который вынес сферу к центру поля. 
    • 23'
      Даже не пытаются футболисты "Навбахора" выходить через пас со своей половины поля. В основном, пользуются хозяева длинными выносами в исполнении Юсупова. 
    • 22'
      Аль-Кахтани здорово сыграл на правом фланге. Ворвался он в штрафную и нанёс плотный удар в ближний угол. Юсупов занял верную позицию и свою команду выручил. 
    • 21'
      Табатадзе смог зацепиться за мяч на левом краю штрафной. Получилась скидка в центр, откуда последовал удар Искандерова. Снаряд попал в Кулибали. 
    • Фол, нарушение
      20'
      И ещё одно нарушение от хозяев в атаке. Исмаилов грубо пытался перехватить мяч у лицевой линии и уронил на газон Аль-Бурайка. Фалахи нарушение правил зафиксировал. 
    • 18'
      Отсутствует сегодня много звёзд у саудовской команды. В запасе остались Митрович и Малком, а вот главная звезда - Неймар, по-прежнему лечиться. 
    • 17'
      Очень активно сегодня фанаты поддерживают клуб из Узбекистана. Полностью заполнен стадион, который живёт абсолютно каждым действом, происходящим на поле. 
    • Офсайд
      16'
      Первый офсайд в нашем матче! Голбан с правого фланга прострелил в штрафную соперника. Кулибали не позволил пробить по воротам Буну, и в этот момент прозвучал свисток. В положении вне игры находился игрок "Навбахора". 
    • 15'
      Практически ничего пока не получается у узбекских футболистов в атаке. Искандеров сейчас от центральной линии отдал пас вперёд, но Табатадзе замысла партнёра не понял. 
    • 14'
      В матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 1-1. Удалось саудитам сравнять счёт на 10-ой добавленной минуте. Так что сегодня лёгкой прогулки для них точно не будет. 
    • 13'
      Издевательски пытался исполнить удар с 11 метров капитан "Аль-Хиляля", однако пижонство сыграло с ним злую шутку. Думаю, что для интриги в матче не забитый пенальти гораздо интереснее. 
    • Не забитый пенальти
      12'
      НЕ ЗАБИВАЕТ АЛЬ-ДАВСАРИ! Пробил игрок гостей в левый угол, Юсупов улетел уже в противоположную сторону, однако мяч в створ не попал! Сфера зацепила штангу и ушла за ворота!
    • Желтая карточка
      11'
      Жёлтую карточку за игру рукой получил Джокич. 
    • Пенальти!
      11'
      Пенальти в ворота "Навбахора". Долго Фалахи смотрел повтор и принял решение указать на "точку". 
    • 10'
      Продолжает находится у экрана Фалахи. Мяч в руку Джокичу всё-таки попал. Думаю, что судья назначит одиннадцатиметровый удар. 
    • Видеоповтор
      9'
      Напомню, что на матчах азиатской Лиги чемпионов есть система VAR, поэтому предыдущий эпизод тщательно проверяется. Позвали помощники катарского арбитра к монитору. 
    • Судья
      8'
      Первый угловой в матче заработали саудиты. Аль-Давсари выполнил навес в центр штрафной, сфера отскочила к Милинковичу-Савичу, который пробил по воротам, но попал в руку сопернику. Свисток арбитра промолчал. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Много мелких нарушений на старте сегодняшнего матча. Аль-Давсари получил мяч около центральной линии поля, и Голбан откровенно схватил его руками. 
    • 6'
      Хорошая комбинация гостей на левом фланге. Мяч получил Аль-Давсари и попытался отдать скрытый пас в штрафную. Защитники узбекской команды сыграли внимательно. 
    • Судья
      5'
      Обслуживает сегодняшнюю встречу арбитр из Катара - Салман Фалахи. Первое нарушение в матче он уже зафиксировал. Его совершили футболисты "Аль-Хиляля". 
    • 4'
      Аль-Кахтани перспективно ворвался в штрафную соперника по правому краю, однако Юлдошев сыграл внимательно и смог остановить прорыв соперника. 
    • 3'
      Очень неторопливое начало у сегодняшнего матча. Гости больше владеют сферой на первых минутах, однако на чужую половину поля пока перебраться не удаётся. 
    • 2'
      Футболисты "Навбахора" вышли на эту встречу в белой форме, саудиты играют в футболках и шортах синего цвета. Ворота Буну в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче азиатской Лиги чемпионов, в котором узбекский "Навбахор" на своём поле будет принимать саудовский "Аль-Хиляль Эр-Рияд". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
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      • Прогнозы 139
      Навбахор 28.1% (39)
      X 10.8% (15)
      Аль-Хиляль Эр-Рияд 61.2% (85)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Навбахор
      Ничья
      Аль-Хиляль Эр-Рияд
      6.80
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      3.00
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      1.85
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      Все Коэффициенты
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Ibrokhim Yuldoshev получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Аль-Давсари Салем пробил пенальти, но не смог забить!
    • 10'
      Джокич Йован получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Навбахор 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд

    Исход игры
    Навбахор
    28.1% (39)
    Ничья
    10.8% (15)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    61.2% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (69)
    Меньше
    37.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (78)
    Нет
    29.73% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    33.8% (47)
    1:1 Ничья
    9.4% (13)
    0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    8.6% (12)
    0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    7.9% (11)
    2:1 Навбахор
    7.9% (11)
    1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    4.3% (6)
    1:0 Навбахор
    2.9% (4)
    2:0 Навбахор
    1.4% (2)
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