МОМЕНТИЩЕ! Аль-Хамдан классный разрезающий пас отдал вглубь штрафной. Аль-Шехри вырвался один на один с голкипером, обыграл его, но с острого угла не попал в ворота!

ОПАСНО! И ещё один момент создают гости! Аль-Давсари с левого фланга выполнил заброс на дальний край вратарский. Аль-Кахтани остался один и пробил головой в правый угол. Юсупов свою команду спас!

Неприятно закончился предыдущий эпизод. Аль-Кахтани пытался добить сферу в ворота после сейва голкипера и ударил его ногой по рукам. Неприятный эпизод. Нуждается в медицинской помощи Юсупов.

Ещё один заброс к штрафной "Навбахора" последовал. Юсупов выскочил из ворот и своих защитников подстраховал. Гораздо активнее после перерыва играют саудиты.

Аль-Давсари с левого фланга выполнил кросс в штрафную. Абдулхамид головой сделал скидку в центр, Аль-Шехри сферу подработал и пытался пробить боковыми ножницами. Не позволил этому трюку состояться Иванович.

Ничего сегодня в атаке не получается у хозяев. Пытаются они отвечать острыми быстрыми выпадами, однако до ворот Буну никак добраться не удаётся. Внимательны защитники "Аль-Хиляля".

Закипают страсти! Исмаилов и Аль-Бурайк зацепились. Арбитр быстро успокоил футболистов, однако был упущен главный зачинщик конфликта. Кулибали изначально сыграл некрасиво против Исмаилова.

Урунов красиво сыграл на левом фланге, отдав пас вперёд пяткой. Юлдошев такого от своего партнёра не ожидал, поэтому выпустил мяч за боковую линию.

Аль-Шехри теперь оказался на газоне. Иванович грубо сыграл против него в районе центра поля. Подтолкнул защитник игрока саудовской команды. Очень часто фолят хозяева.

Исмаилов с правого фланга покатил мяч вперёд. Табатадзе рвался вперёд на оперативный простор, но против него внимательно сыграл Кулибали. Привязан сегодня защитник к форварду "Навбахора".

ОПАСНО! Милинкович-Савич получил мяч слева в штрафной соперника, убрал соперника на замахе и пробил по воротам. Сфера срикошетила от защитника и упала на сетку ворот сверху!

Аль-Давсари от левого углового флага выполнил навес на ближний край вратарской. Милинкович-Савич вёл борьбу с соперником, но нанести удар по воротам не смог. Снаряд пришёл в руки Юсупову.

Разминаются у "Аль-Хиляля" Малком и Митрович. Ждём их появления на поле. Думаю, что эти двое могут серьёзно изменить игру саудовского коллектива.

Милович со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд. Никого не оказалось из игроков хозяев у штрафной соперника, поэтому Абдулхамид спокойно сбросил мяч на Буну.

Замена в перерыве у "Навбахора". Вместо Собиржонова на поле появился Урунов.

Все мы помним Остона Урунова по его игре в РПЛ. Очень креативный и техничный игрок. Крайне интересно на него посмотреть в матче против такого серьёзного соперника.

Второй тайм начинается в очень низком темпе. В принципе, особых различий со стартовым отрезком мы не наблюдаем. Устраивает оба коллектива ничья в этом матче.

Абдулхамид с правого края штрафной выполнил скидку немного назад. Аль-Давсари сферу получил и тут же пробил по воротам. Милович вовремя вдвинулся на соперника и смог принять на себя этот выстрел.

Собиржонов лежит в центральном круге и держится за ногу. Канно грубо наступил ему на ногу. Фалахи этот эпизод проморгал,но игру всё-таки пришлось остановить.

Искандеров красиво разобрался в центре поля и отдал перспективный пас на правый фланг. Исмаилов рвался к мячу, но его опередил Канно, который вернул сферу Буну.

Угловой на правом фланге заработали катарские футболисты. Последовал быстрый розыгрыш, после которого Аль-Давсари ворвался в штрафную, но упустил снаряд за лицевую.

43' Хороший момент могли создать хозяева! Собиржонов оказался один на левом фланге и выполнил прострел в центр на Табатадзе. Аль-Булаихи смог опередить игрока "Навбахора" и выбил мяч.

42' Буну из своей штрафной сильно вынес сферу вперёд. Аль-Шехри вёл верховую борьбу с Ивановичем, однако прозвучал свисток. В положении вне игры находился форвард гостей.

41' Ещё один угловой заработали гости. Аль-Давсари с правого корнера выполнил кросс в центр штрафной. Аль-Шехри из борьбы нанёс удар по воротам, но получилось сильно мимо левого угла.

40' Абдулхамид с правого фланга выполнил прострел во вратарскую. Иванович снова сыграл надёжно и в подкате смог выбить игровой снаряд за боковую линию.

39' Табатадзе получил мяч на чужой половине поля, вот только против него плотно сегодня действует Кулибали, который смог вынести сферу из под ног форварда хозяев.

38' В предыдущей ситуации Иванович, выбивая мяч, попал по ноге Аль-Кахтани. Во время остановки VAR данный эпизод проверил, но снова звать к монитору Фалахи помощники не решились. Продолжается игра.

37' Панически сейчас отбиваются хозяева! Хорошая веерная атака получилась у саудитов. Абдулхамид подключился по правому краю и прострелил в центр. Иванович смог опередить Аль-Кахтани. Дальше возникла суматоха у ворот, но узбекистанцы справились.

36' Угловой в предыдущей ситуации заработали саудовские футболисты, однако опасного момента после стандарта вновь создать не удалось. Нужно бережнее относиться к таким шансам.

35' ОПАСНО! Аль-Кахтани с правого фланга покатил мяч в штрафную. Аль-Шехри снаряд принял и нанёс плотный удар под перекладину. Юсупов сыграл здорово и свою команду выручил!

34' Иванович здорово сыграл на опережении у своей штрафной, и Аль-Шехри ударил его по ногам. Арбитр нарушение зафиксировал, а вот карточку показывать не стал.

33' Жорже Жезуш вышел к кромке поля и что-то активно подсказывает своим подопечным. Думаю, что пытается главный тренер немного завести своих футболистов.

32' Треть матча уже провели команды на поле, вот только кроме пенальти больше ничего интересного мы не увидели. Много грубости от узбекской команды, а гости пока никак не могут вскрыть насыщенную оборону соперника.

31' Юлдошев получает жёлтую карточку у хозяев. Грубо защитник встретил Абдулхамида, рвавшегося вперёд по правому флангу. Агрессивно настроены футболисты "Навбахора".

30' Болтабаев справа ворвался в штрафную гостей и прострелил на ближнюю штангу. Прозвучал свисток арбитра, который остановил игру. В офсайде находился игрок "Навбахора".

29' Очередной разрезающий пас в штрафную "Навбахора". Юсупов вовремя выскочил из ворот и смог забрать сферу в свои перчатки. Здорово голкипер прочитал игру в этом эпизоде.

28' Аль-Давсари выполнил навес с корнера на ближнюю штангу, но там хозяева спокойно справились. Атака саудитов продолжилась, вот только её неточной передачей испортил Канно.

27' Аль-Бурайк с левого фланга пытался выполнить навес в штрафную соперника. Мяч попал в Голбана и вылетел за лицевую. Ещё один угловой заработали саудовские футболисты.

26' Аль-Кахтани вёл борьбу у чужой штрафной и нарушил правила против Миловича. Никак не удаётся гостям наладить контроль мяча в близости от ворот Юсупова.

25' Смогли саудиты проникнуть в штрафную соперника. Разрезающий пас прошёл на Аль-Хамдана, которого здорово от мяча оттёр Иванович. Классно в обороне действуют узбекистанцы.

24' Все футболисты оказались на половине поля "Навбахора". Аль-Кахтани выполнил заброс к линии штрафной, но там уверенно сыграл Милович, который вынес сферу к центру поля.

23' Даже не пытаются футболисты "Навбахора" выходить через пас со своей половины поля. В основном, пользуются хозяева длинными выносами в исполнении Юсупова.

22' Аль-Кахтани здорово сыграл на правом фланге. Ворвался он в штрафную и нанёс плотный удар в ближний угол. Юсупов занял верную позицию и свою команду выручил.

21' Табатадзе смог зацепиться за мяч на левом краю штрафной. Получилась скидка в центр, откуда последовал удар Искандерова. Снаряд попал в Кулибали.

20' И ещё одно нарушение от хозяев в атаке. Исмаилов грубо пытался перехватить мяч у лицевой линии и уронил на газон Аль-Бурайка. Фалахи нарушение правил зафиксировал.

18' Отсутствует сегодня много звёзд у саудовской команды. В запасе остались Митрович и Малком, а вот главная звезда - Неймар, по-прежнему лечиться.

17' Очень активно сегодня фанаты поддерживают клуб из Узбекистана. Полностью заполнен стадион, который живёт абсолютно каждым действом, происходящим на поле.

16' Первый офсайд в нашем матче! Голбан с правого фланга прострелил в штрафную соперника. Кулибали не позволил пробить по воротам Буну, и в этот момент прозвучал свисток. В положении вне игры находился игрок "Навбахора".

15' Практически ничего пока не получается у узбекских футболистов в атаке. Искандеров сейчас от центральной линии отдал пас вперёд, но Табатадзе замысла партнёра не понял.

14' В матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 1-1. Удалось саудитам сравнять счёт на 10-ой добавленной минуте. Так что сегодня лёгкой прогулки для них точно не будет.

13' Издевательски пытался исполнить удар с 11 метров капитан "Аль-Хиляля", однако пижонство сыграло с ним злую шутку. Думаю, что для интриги в матче не забитый пенальти гораздо интереснее.

12' НЕ ЗАБИВАЕТ АЛЬ-ДАВСАРИ! Пробил игрок гостей в левый угол, Юсупов улетел уже в противоположную сторону, однако мяч в створ не попал! Сфера зацепила штангу и ушла за ворота!

11' Жёлтую карточку за игру рукой получил Джокич.

11' Пенальти в ворота "Навбахора". Долго Фалахи смотрел повтор и принял решение указать на "точку".

10' Продолжает находится у экрана Фалахи. Мяч в руку Джокичу всё-таки попал. Думаю, что судья назначит одиннадцатиметровый удар.

9' Напомню, что на матчах азиатской Лиги чемпионов есть система VAR, поэтому предыдущий эпизод тщательно проверяется. Позвали помощники катарского арбитра к монитору.

8' Первый угловой в матче заработали саудиты. Аль-Давсари выполнил навес в центр штрафной, сфера отскочила к Милинковичу-Савичу, который пробил по воротам, но попал в руку сопернику. Свисток арбитра промолчал.

7' Много мелких нарушений на старте сегодняшнего матча. Аль-Давсари получил мяч около центральной линии поля, и Голбан откровенно схватил его руками.

6' Хорошая комбинация гостей на левом фланге. Мяч получил Аль-Давсари и попытался отдать скрытый пас в штрафную. Защитники узбекской команды сыграли внимательно.

5' Обслуживает сегодняшнюю встречу арбитр из Катара - Салман Фалахи. Первое нарушение в матче он уже зафиксировал. Его совершили футболисты "Аль-Хиляля".

4' Аль-Кахтани перспективно ворвался в штрафную соперника по правому краю, однако Юлдошев сыграл внимательно и смог остановить прорыв соперника.

3' Очень неторопливое начало у сегодняшнего матча. Гости больше владеют сферой на первых минутах, однако на чужую половину поля пока перебраться не удаётся.

2' Футболисты "Навбахора" вышли на эту встречу в белой форме, саудиты играют в футболках и шортах синего цвета. Ворота Буну в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.