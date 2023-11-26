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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Навбахор
 
Позже
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Прогнозы 50
Навбахор 26% (13)
X 16% (8)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 58% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Навбахор
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
15.00
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6.80
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1.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Навбахор
Аль-Хиляль Эр-Рияд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Навбахор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урунов Остон 3 0.6
Абдуманнопов Дониёр 2 0.4
Искандеров Джамшид 1 0.2
Яхшибоев Джасурбек 1 0.2
Табатадзе Тома 1 0.2
Голбан Игорь 1 0.2
Абдухоликов Темурхуджа 0 0
Исмаилов Аброрбек 0 0
Юлдошев Иброхим 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 5 1.25
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.25
Ричард Майкл 1 0.25
Неймар 1 0.25
Милинкович-Савич Сергей 1 0.25
Аль-Малки Абдуллела 1 0.25
Аль-Булаихи Али 1 0.25
Аль-Шехри Салех 1 0.25
Аль-Давсари Нассер 0 0
Абдулхамид Сауд 0 0
Малком Филипе 0 0

Карточки

Навбахор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедов Азимджон 2 0
Иванович Филип 2 0
Болтабаев Джамшид 1 0
Голбан Игорь 1 0
Исмаилов Аброрбек 1 0
Юлдошев Иброхим 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Фарадж Салман 0 1
Неймар 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Митрович Александар 1 0
Невеш Рубен 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Аль-Булаихи Али 1 0

Результаты матчей

Навбахор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Навбахор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
7
Навбахор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
1
11%
6
50%
76-90
1
11%
0
0%
91-120

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Навбахор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпик Ташкент - Навбахор 2:1 Навбахор - Бунёдкор 3:0 Нассаджи Мазандаран - Навбахор 1:3 Навбахор - Насаф 0:1
Сурхон - Навбахор 1:2 Навбахор - Нассаджи Мазандаран 2:1 Бухара - Навбахор 0:3 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Навбахор - Турон 5:0 Андижан - Навбахор 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Навбахор - Сурхон 2:0 Навбахор - АГМК 0:0 Согдиана - Навбахор 2:1 Аль-Вакра - Навбахор 0:1 Арал - Навбахор 0:2 Навбахор - Пахтакор 1:2 Металлург Бекабад - Навбахор 1:1 Кызылкум - Навбахор 1:2 Навбахор - Бухара 1:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:9 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазем 3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:0 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Нассаджи Мазандаран - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Джабалайн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Навбахор 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Рияд 6:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3

Результаты матчей

Навбахор
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Навбахор
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
3
2.5
2
2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 3 1 0 12 - 1 10
2.
Навбахор
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Нассаджи Мазандаран
 4 1 0 3 4 - 8 3
4.
Мумбаи Сити
 4 0 0 4 0 - 13 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Навбахор
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 1 1 0 7 - 1 4
3.
Мумбаи Сити
 2 0 0 2 0 - 4 0
4.
Нассаджи Мазандаран
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Навбахор
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Нассаджи Мазандаран
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Мумбаи Сити
 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2023, осталось 2 дня 10 часов 24 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 50
    Навбахор 26% (13)
    X 16% (8)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 58% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Навбахор
    Ничья
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    15.00
    Реклама, betcity.ru
    6.80
    Реклама, betcity.ru
    1.20
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    Прогнозы на матч Навбахор - Аль-Хиляль Эр-Рияд

    Исход игры
    Навбахор
    25.5% (13)
    Ничья
    17.6% (9)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    56.9% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (26)
    Меньше
    43.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    71.74% (33)
    Нет
    28.26% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    31.4% (16)
    1:1 Ничья
    17.6% (9)
    2:1 Навбахор
    7.8% (4)
    0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    5.9% (3)
    0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    5.9% (3)
    1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    5.9% (3)
    1:0 Навбахор
    5.9% (3)
    2:0 Навбахор
    3.9% (2)
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    Навбахор
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
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