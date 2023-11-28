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Приветствуем всех любителей футбола! В 5-м туре группы E Лиги чемпионов римский "Лацио" примет у себя дома "Селтик" из Глазго. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.