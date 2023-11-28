  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Мелер Халиль
Лацио
 
Позже
Селтик
Прогнозы 151
Лацио 91.4% (138)
X 6% (9)
Селтик 2.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Селтик
1.65
4.20
Реклама, betcity.ru
5.80
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
10
Альберто
Луис
18
Исаксен
Густав
19
Кастельянос
Валентин
7
Андерсон
Фелипе
1
Харт
Джо
2
Джонстон
Алистер
20
Картер-Викерс
Кэмерон
5
Скэйлз
Лиам
3
Тэйлор
Грэг
33
О'Райли
Мэттью
42
Макгрегор
Каллум
28
Бернарду
Паулу
49
Форрест
Джеймс
8
Фурухаси
Кёго
13
Чжун
Ян
Хён
Лацио
4-3-3
Селтик
4-3-3

История личных встреч

Лацио
Селтик

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:2
ЛЕ
1:2
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Родригес 2 (1) 0.5
Иммобиле Чиро 1 0.25
Весино Матиас 1 0.25
Проведель Иван 1 0.25
Альберто Луис 0 0
Андерсон Фелипе 0 0
Романьоли Алессио 0 0
Гендузи Маттео 0 0
Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фурухаси Кёго 2 0.5
Пальма Луис 1 0.25
О'Райли Мэттью 0 0
Маэда Дайдзэн 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весино Матиас 3 0
Кастельянос Валентин 2 0
Ровелла Николо 2 0
Сепе Луиджи 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Патрик 1 0
Альберто Луис 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Казале Николо 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальма Луис 3 0
Лагербильке Густав 1 1
Маэда Дайдзэн 0 1
Хольм Один Тьяго 0 1
Тэйлор Грэг 1 0
Макгрегор Каллум 1 0
Картер-Викерс Кэмерон 1 0
Филлипс Натаниэль 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Селтик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
2
Лацио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Селтик
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0
Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0
Селтик
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Селтик - Мазеруэлл 1:1 Селтик - Абердин 6:0 Атлетико М - Селтик 6:0 Росс Каунти - Селтик 0:3
Селтик - Сент-Миррен 2:1 Хиберниан - Селтик 0:0 Селтик - Атлетико М 2:2 Хартс - Селтик 1:4 Селтик - Килмарнок 3:1 Селтик - Лацио 1:2 Мазеруэлл - Селтик 1:2 Ливингстон - Селтик 0:3 Фейеноорд - Селтик 2:0 Селтик - Данди 3:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Селтик - Сент-Джонстон 0:0 Килмарнок - Селтик 1:0 Абердин - Селтик 1:3 Селтик - Росс Каунти 4:2 Селтик - Атлетик Б 3:2

Результаты матчей

Лацио
Селтик

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лацио
Селтик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 4 2 2 0 12 - 5 8
2.
Лацио
 4 2 1 1 5 - 5 7
3.
Фейеноорд
 4 2 0 2 7 - 5 6
4.
Селтик
 4 0 1 3 3 - 12 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 2 2 0 0 9 - 2 6
2.
Фейеноорд
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Лацио
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Селтик
 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 1 0 1 3 - 4 3
2.
Атлетико М
 2 0 2 0 3 - 3 2
3.
Фейеноорд
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Селтик
 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 5-м туре группы E Лиги чемпионов римский "Лацио" примет у себя дома "Селтик" из Глазго. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Селтик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2023, осталось 19 минут.

    Главный судья: Мелер Халиль

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 151
Лацио 91.4% (138)
X 6% (9)
Селтик 2.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Селтик
1.65
4.20
Реклама, betcity.ru
5.80
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Лацио - Селтик онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лацио - Селтик

Исход игры
Лацио
91.4% (138)
Ничья
6% (9)
Селтик
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.26% (67)
Меньше
41.74% (48)
Обе команды забьют
Да
57.39% (66)
Нет
42.61% (49)
Популярный счёт
2:1 Лацио
34.4% (52)
2:0 Лацио
15.2% (23)
1:0 Лацио
14.6% (22)
3:1 Лацио
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:0 Лацио
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лацио
Селтик
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 