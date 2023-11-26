Тур: 5. Стадион: Стадио Олимпико.
История личных встреч
Лацио
Селтик
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Родригес
|2 (1)
|0.5
|Иммобиле Чиро
|1
|0.25
|Весино Матиас
|1
|0.25
|Проведель Иван
|1
|0.25
|Альберто Луис
|0
|0
|Андерсон Фелипе
|0
|0
|Романьоли Алессио
|0
|0
|Гендузи Маттео
|0
|0
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фурухаси Кёго
|2
|0.5
|Пальма Луис
|1
|0.25
|О'Райли Мэттью
|0
|0
|Маэда Дайдзэн
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весино Матиас
|3
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|Ровелла Николо
|2
|0
|Сепе Луиджи
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальма Луис
|3
|0
|Лагербильке Густав
|1
|1
|Маэда Дайдзэн
|0
|1
|Хольм Один Тьяго
|0
|1
|Тэйлор Грэг
|1
|0
|Макгрегор Каллум
|1
|0
|Картер-Викерс Кэмерон
|1
|0
|Филлипс Натаниэль
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Селтик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
2
Лацио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Селтик
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0
Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0
Селтик
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Селтик - Мазеруэлл 1:1 Селтик - Абердин 6:0 Атлетико М - Селтик 6:0 Росс Каунти - Селтик 0:3
Селтик - Сент-Миррен 2:1 Хиберниан - Селтик 0:0 Селтик - Атлетико М 2:2 Хартс - Селтик 1:4 Селтик - Килмарнок 3:1 Селтик - Лацио 1:2 Мазеруэлл - Селтик 1:2 Ливингстон - Селтик 0:3 Фейеноорд - Селтик 2:0 Селтик - Данди 3:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Селтик - Сент-Джонстон 0:0 Килмарнок - Селтик 1:0 Абердин - Селтик 1:3 Селтик - Росс Каунти 4:2 Селтик - Атлетик Б 3:2
Результаты матчей
Лацио
Селтик
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лацио
Селтик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|12 - 5
|8
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|3.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|4.
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|2.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогнозы на матч Лацио - Селтик
Исход игры
Лацио
93.2% (41)
Ничья
6.8% (3)
Селтик
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (26)
Меньше
38.1% (16)
Обе команды забьют
Да
61.9% (26)
Нет
38.1% (16)
Популярный счёт
2:1 Лацио
47.7% (21)
2:0 Лацио
20.5% (9)
1:0 Лацио
11.4% (5)
1:1 Ничья
4.5% (2)
3:1 Лацио
4.5% (2)
3:0 Лацио
4.5% (2)
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