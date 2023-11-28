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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Шахтёр Донецк
 
Позже
Антверпен
Прогнозы 137
Шахтёр Донецк 89.8% (123)
X 5.8% (8)
Антверпен 4.4% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Шахтёр Донецк
Ничья
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31
Ризнык
Дмитрий
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
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22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
8
Крыськив
Дмитрий
10
Судаков
Георгий
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
5
Вейндал
Оуэн
48
Вермирен
Артур
8
Юсуф
Альхассан
7
Керк
Джирано
11
Муйя
Арбнор
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
Шахтёр Донецк
4-1-4-1
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Антверпен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 3 0.75
Ракицкий Ярослав 1 0.25
Судаков Георгий 1 0.25
Келси Кевин 1 0.25
Назарина Егор 0 0
Конопля Ефим 0 0
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баликвиша Мишель-Анже 2 0.33
Янссен Винсент 1 0.17
Керк Джирано 1 0.17
Юсуф Альхассан 1 0.17
Муйя Арбнор 1 0.17
Вермирен Артур 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конопля Ефим 3 0
Сикан Даниил 2 0
Степаненко Тарас 1 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Невертон 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алдервейрельд Тоби 2 0
Батай Йелле 0 1
Эккеленкамп Юрген 0 1
Де Лат Ричи 1 0
Янссен Винсент 1 0
Бутез Жан 1 0
Вейндал Оуэн 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
Кейта Мандела 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Вермирен Артур 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Антверпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Антверпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

3
1
Шахтёр Донецк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Антверпен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
2
67%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

7
14
7 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
3
43%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1
Антверпен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2
Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Антверпен

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
3
2.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Барселона
 4 3 0 1 8 - 2 9
3.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 6 - 7 6
4.
Антверпен
 4 0 0 4 3 - 14 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Порту
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Антверпен
 2 0 0 2 3 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Барселона
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Антверпен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2023, осталось 19 минут.

    Главный судья: Франковски Бартож

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    • Прогнозы 137
    Шахтёр Донецк 89.8% (123)
    X 5.8% (8)
    Антверпен 4.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Антверпен
    2.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Антверпен

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    89.8% (123)
    Ничья
    5.8% (8)
    Антверпен
    4.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (69)
    Меньше
    39.47% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (75)
    Нет
    34.21% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Донецк
    43.8% (60)
    1:0 Шахтёр Донецк
    14.6% (20)
    2:0 Шахтёр Донецк
    12.4% (17)
    1:1 Ничья
    5.1% (7)
    3:1 Шахтёр Донецк
    5.1% (7)
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